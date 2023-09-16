Door Donovan Kerssenberg

Redacteur

Feedback • 16-09-2023 06:00 245

Duurzaamheid gaat gepaard met offers

Fairphone 5 Review

16-09-2023 • 06:00

245

Multipage-opmaak

Inleiding

Samengevat

De Fairphone 5 is de duurzaamste smartphone die je op dit moment kunt vinden. Het toestel is modulair, makkelijk te repareren en heeft maar liefst vijf jaar lang garantie. Daarnaast biedt de fabrikant ook nog eens acht tot tien jaar softwareondersteuning, waardoor je tot 2033 updates ontvangt. Duurzaamheid gaat echter meestal gepaard met het moeten inleveren op bepaalde aspecten en dat geldt ook voor dit toestel. In vergelijking met andere telefoons in deze prijscategorie heb je mindere camera's, een scherm dat niet zo helder kan en een slechte accuduur. De Fairphone 5 is met een introductieprijs van 699 euro duurder dan zijn voorgangers. Voor dat geld krijg je een smartphone die dankzij de Qualcomm QM6490 redelijk krachtig is en lang meegaat. Hier mogen andere fabrikanten een voorbeeld aan nemen.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Innovation

Getest

Fairphone 5, 8GB ram, 256GB opslag Transparant

Prijs bij publicatie: € 699,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 612,14

Bekijk alle uitvoeringen (5)

Duurzaamheid is vandaag de dag een hot topic en langzaam maar zeker begint de smartphone-industrie het licht te zien en zijn er steeds meer fabrikanten die zich bezighouden met het duurzamer produceren, verpakken en recyclen van toestellen. We horen en lezen steeds vaker dat smartphones langer meegaan, dat de plastics, metalen onderdelen en verpakkingen (deels) gemaakt zijn van gerecyclede materialen en dat enkele fabrikanten het repareren van smartphones makkelijker maken.

Het Nederlandse Fairphone loopt daarin voorop. Dit jaar heeft het bedrijf de Fairphone 5 uitgebracht. Het bedrijf gaat zelfs zo ver dat zij bij het fabriceren van hun smartphones niet alleen kijken naar gerecycled materiaal, maar ook naar de herkomst van nieuwe materialen. Daarnaast wil het bedrijf ook dat de mensen die de ruwe materialen uit de grond halen en de toestellen in elkaar zetten een eerlijk salaris krijgen en werken onder eerlijke arbeidsomstandigheden. Daarbovenop hecht Fairphone ook veel waarde aan garantie en ondersteuning. Het bedrijf heeft laten weten de garantie van hun nieuwste smartphone, de Fairphone 5, op te rekken naar vijf jaar en maar liefst acht tot tien jaar softwarematige ondersteuning te leveren op het toestel.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft het bedrijf enkele bijzondere maatregelen genomen waar ik verderop in deze review dieper op inga. Net als bij het vorige model en de bijbehorende accessoires heeft het bedrijf reserveonderdelen op voorraad die minimaal net zo lang beschikbaar moeten zijn als de ondersteuningsperiode van de Fairphone 5. Deze reserveonderdelen kunnen makkelijk worden vervangen en het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een kruiskopschroevendraaier en in sommige gevallen zelfs alleen je vingers.

Kortom, dit klinkt als muziek in de oren van mensen die veel waarde hechten aan duurzaamheid of gewoonweg een smartphone willen die lang meegaat en makkelijk gerepareerd kan worden, maar al deze voordelen hebben een prijs. De Fairphone 5 is met 699 duurder dan de 649 euro die het vorige model bij introductie kost. Daarnaast krijg je voor dit geld een smartphone die niet zo krachtig of veelzijdig is als andere toestellen in deze prijsklasse. Kan de Fairphone 5 zich staande houden tussen de andere smartphones in dit segment en zijn de concessies die het bedrijf gedaan heeft, het waard om de toeters en bellen van de concurrent op te geven in ruil voor een groenere voetafdruk? Je leest het in deze review.

Behuizing en scherm

Net als bij de vorige Fairphones, is het met dit exemplaar ook mogelijk deze helemaal uit elkaar te halen. De Fairphone 5 is een van de weinige smartphones in deze tijd die niet is dichtgelijmd en je met slechts één type schroevendraaier, de #00-kruiskopschroevendraaier, praktisch volledig kunt disassembleren. Sterker nog, voor het verwijderen van de achterkant en het vervangen van de accu heb je helemaal geen gereedschap nodig. Net zoals vroeger hoef je slechts je nagel onder de uitsparing te wippen om die twee onderdelen los te halen en te verwijderen. Het is een verademing om in deze tijd een toestel zo makkelijk en snel open te kunnen krijgen. Nokia maakte dat al iets makkelijker met de G22, maar Fairphone doet het op de manier zoals dat bij bijna elke smartphone 10 à 15 jaar geleden ging.

Fairphone 5 openFairphone 5 openFairphone 5 open

Als je de achterkant en de accu eenmaal verwijderd hebt, zie je de slots voor de sim- en microSD-kaarten zitten. Ook dat doet mij denken aan smartphones van tien jaar geleden en ouder. De meeste telefoons van nu hebben een vastgelijmde accu en een kaarttray aan de zijkant in het frame voor de sim- en SD-kaartjes. Dat is jammer, want een verwisselbare accu is ontzettend praktisch. Ik weet dat ik vroeger voor mijn smartphone meerdere accu’s kocht. Als ik dan zonder energie kwam te zitten, was het verwisselen met een volle accu een fluitje van een cent en dat kan nu dus ook met de Fairphone 5. Bovendien kun je, als je huidige accu versleten is, makkelijk een nieuw exemplaar gebruiken zonder dat je langs een reparateur hoeft of in de weer moet gaan met heatguns, schroevendraaiers, heatplates, plectrums en zuignappen.

Wil je het toestel nog verder uit elkaar halen omdat er een onderdeel kapot is, dan hoef je niet bang te zijn. Fairphone heeft de smartphone zodanig in elkaar gezet dat zelfs beginners de smartphone uit elkaar kunnen schroeven. Het enige waar je op moet letten, is dat de modules verbonden zijn met dunne flatcables, waarvan je de connectoren na het losschroeven voorzichtig moet losmaken met bijvoorbeeld een plastic pasje. Naast de display, de achtercamera's, de frontcamera, de luidspreker/trilmotor en de oorspeaker is ook de USB-C-poort een apart uitneembaar onderdeel. Alle belangrijke onderdelen zijn netjes gemarkeerd in het toestel, waardoor je makkelijk kunt zien waar alles zit. Als je een onderdeel wilt vervangen, kun je deze rechtstreeks bestellen bij Fairphone. Fairphone belooft reserveonderdelen beschikbaar te houden gedurende de lengte van de garantieperiode van maar liefst vijf jaar. Een blik op de webwinkel geeft vertrouwen dat dat gaat lukken, want je kunt ook nog steeds schermen en cameramodules kopen voor de Fairphone 2, de oudste modulaire Fairphone, die in 2015 op de markt kwam.

Fairphone 5, uit elkaarFairphone 5, uit elkaar

Als we zonder de smartphone uit elkaar te halen, kijken naar het toestel, voelt deze aan als een midrange smartphone. Het frame is van aluminium en doet erg denken aan het gebolde frame van de Samsung Galaxy A54 en A34. Zoals bij bijna elke moderne smartphone zitten aan de rechterkant volumeknoppen en een ietwat verzonken powerknop die tegelijkertijd dienstdoet als vingerafdruklezer. Bovenin zit een microfoongaatje en linksonder zit een kleine uitsparing die je kunt gebruiken om de achterkant zonder gereedschap los te maken. Aan de onderzijde zit een USB-C-aansluiting, een van de twee stereoluidsprekers en een microfoongaatje.

Fairphone 5 close-upsFairphone 5 close-upsFairphone 5 close-upsFairphone 5 close-ups

De achterkant van de telefoon is van mat plastic en, zoals ik al eerder schreef, afneembaar. Afhangend van het model heeft de achterkant een effen kleur (blauw of zwart) of is hij transparant. Linksboven aan de achterzijde zit een driehoekig camera-eiland met daarin twee lenzen, een laser en een flitser. Het eiland steekt niet te ver uit de behuizing, maar het toestel wiebelt wel aardig als deze plat op tafel ligt. De smartphone voelt stevig aan en geeft niet mee als deze wordt getordeerd. Daarnaast ligt de smartphone lekker in de hand en is de matte afwerking van de achterkant redelijk ongevoelig voor vingerafdrukken. Het frame voelt wel iets gladder, maar is niet zo glad dat het toestel uit je handen glipt. Wat water- en stofdichtheid betreft heeft Fairphone een tandje bijgezet. De telefoon is spatwaterdicht en kan stof, hoewel de smartphone makkelijk kan worden geopend, beter buiten houden dan zijn voorganger en heeft daarom ook een IP-rating van IP55. Met de telefoon onder de douche staan of een eindje zwemmen met het toestel zit er niet in, maar een kleine regenbui zou het apparaat moeten overleven. In deze prijscategorie zien wij steeds vaker toestellen met een IP68-certificaat. Deze kunnen dus beter tegen water en stof.

Fairphone 5 voor- en achterkantFairphone 5 voor- en achterkant

De 3,5mm-koptelefoonaansluiting is helaas niet aanwezig op de Fairphone 5. Juist op dit toestel hadden wij deze poort nog verwacht, al is het alleen maar omdat het modulaire concept van dit toestel zich er juist goed voor leent. Argumenten om ruimte te besparen en waterdichtheid mogelijk te maken zijn niet relevant omdat wij de laatste jaren genoeg (kleinere) toestellen zijn tegengekomen die waterdicht zijn en de poort alsnog hebben. Aan de andere kant zijn wij niet verrast dat dit model geen koptelefoonaansluiting meer heeft, aangezien de Fairphone 4 deze ook al niet meer had. Toen ik met de oprichter hierover sprak op de MWC, vertelde hij mij dat er maar een kleine groep is die nog gebruikmaakt van deze poort en dat mede daarom gekozen is de poort weg te laten. Je zult dus met een verloopstukje in de weer moeten gaan of een draadloze bluetoothheadset moeten aanschaffen. Dat is vanuit het oogpunt van duurzaamheid weer niet ideaal, vanwege de ingebouwde accu die vrij snel verslijt. Bij de meeste koptelefoons kun je die niet vervangen, dus zodra de accu niet meer goed is, kun je de rest van het apparaat ook weggooien. Dat geldt zelfs voor de truewirelessbluetoothoortjes in Fairphones webshop, die volgens de fabrikant van eerlijk verkregen en deels gerecyclede materialen zijn gemaakt.

Scherm

De Fairphone 5 heeft een oledscherm in tegenstelling tot het lcd-scherm van de Fairphone 4. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz en komt daardoor iets beter mee met andere smartphones in deze prijscategorie, al zien wij ook steeds vaker toestellen met 120Hz, 144Hz en zelfs hoger voorbijkomen. Je kunt alleen handmatig switchen tussen 60 en 90Hz, tussenstappen zijn er niet. Het scherm van de Fairphone 5 wordt bedekt door een laag Gorilla Glass 5. Het heeft ronde hoeken en is 6,46 inch groot. De schermranden zijn ongeveer even dik als die van de Fairphone 4, maar de druppelvormige notch van dat vorige model is vervangen door een punchhole, waarachter de frontcamera zich bevindt. Het scherm heeft een resolutie van 1224x2770 pixels en een pixeldichtheid van 459ppi. Deze resolutie zien wij niet vaak de revue passeren. De meeste toestellen hebben een 1080p- of 1440p-resolutie.

We hebben het scherm van de Fairphone 5 doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Color Calibration-software. Smartphones die ongeveer even duur zijn als de Fairphone 5 hebben wij een lichtblauwe balk gegeven, zodat je kunt zien wat je normaal gesproken voor de prijs van dat toestel kunt krijgen.

Het valt meteen op dat de Fairphone 5 het moet afleggen tegen bijna alle andere toestellen in deze prijscategorie. Met een helderheid van 571cd/m2 doet hij het iets beter dan zijn voorganger, maar eindigt alsnog onderaan in de grafiek omdat de schermen van smartphones in deze categorie tegenwoordig opvallend goed presteren. Ook beter dan bij het vorige model, maar in vergelijking met andere smartphones niet denderend, is de minimale helderheid. De Fairphone 5 produceert behoorlijk wat licht op de laagste stand, waardoor het in donkere omgevingen knijpen met de ogen wordt.

  • Piekhelderheid wit (100% schermoppervlak)
  • Piekhelderheid wit (33% schermoppervlak)
  • Minimale helderheid
  • Kleurtemperatuur
  • Gemiddelde grijswaardenfout
  • Gemiddelde kleurfout
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Xiaomi 13 2400x1080 OLED
1.176
Samsung Galaxy S23 2340x1080 OLED
1.096
Motorola Razr (2022) 2400x1080 OLED
1.078
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 OLED
1.021
Nothing Phone(2) 2412x1080 OLED
968
Google Pixel 7 2400x1080 OLED
905
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 OLED
884
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 OLED
884
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 OLED
847
Xiaomi 12X 2400x1080 OLED
836
Samsung Galaxy S22 2340x1080 OLED
835
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 OLED
828
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 OLED
817
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 OLED
814
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 OLED
808
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 OLED
794
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 OLED
786
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 OLED
779
OnePlus 11 3216x1440 OLED
765
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 OLED
763
OnePlus 10 Pro 3216x1440 OLED
763
OPPO Find X5 2400x1080 OLED
754
ASUS Zenfone 9 2400x1080 OLED
740
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 OLED
681
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 OLED
615
Apple iPhone 12 2532x1170 OLED
614
Sony Xperia 5 III 2520x1080 OLED
599
Nokia XR21 2400x1080 LCD
577
Fairphone 5 2770x1224 OLED
571
Fairphone 4 2340x1080 LCD
534
Cat S75 2408x1080 LCD
522
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Xiaomi 13 2400x1080 OLED
1.536
Samsung Galaxy S23 2340x1080 OLED
1.485
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 OLED
1.212
Samsung Galaxy S22 2340x1080 OLED
1.126
Google Pixel 7 2400x1080 OLED
1.123
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 OLED
1.096
Motorola Razr (2022) 2400x1080 OLED
1.077
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 OLED
1.065
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 OLED
1.045
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 OLED
1.036
Nothing Phone(2) 2412x1080 OLED
1.000
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 OLED
983
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 OLED
974
ASUS Zenfone 9 2400x1080 OLED
933
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 OLED
920
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 OLED
892
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 OLED
837
Xiaomi 12X 2400x1080 OLED
837
OPPO Find X5 2400x1080 OLED
835
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 OLED
822
OnePlus 10 Pro 3216x1440 OLED
822
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 OLED
791
OnePlus 11 3216x1440 OLED
774
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 OLED
663
Sony Xperia 5 III 2520x1080 OLED
631
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 OLED
615
Apple iPhone 12 2532x1170 OLED
614
Nokia XR21 2400x1080 LCD
576
Fairphone 5 2770x1224 OLED
564
Fairphone 4 2340x1080 LCD
534
Cat S75 2408x1080 LCD
526
Minimale helderheid
Smartphone Resolutie Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 OLED
1,66
Nokia XR21 2400x1080 LCD
1,68
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 OLED
1,68
Google Pixel 7 2400x1080 OLED
1,75
Xiaomi 12X 2400x1080 OLED
1,75
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 OLED
1,78
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 OLED
1,80
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 OLED
1,81
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 OLED
1,82
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 OLED
1,83
Apple iPhone 12 2532x1170 OLED
1,84
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 OLED
1,86
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 OLED
1,86
Samsung Galaxy S23 2340x1080 OLED
1,87
Xiaomi 13 2400x1080 OLED
1,88
OnePlus 10 Pro 3216x1440 OLED
1,88
Samsung Galaxy S22 2340x1080 OLED
1,91
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 OLED
1,91
OPPO Find X5 2400x1080 OLED
1,96
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 OLED
1,97
OnePlus 11 3216x1440 OLED
1,98
ASUS Zenfone 9 2400x1080 OLED
2,11
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 OLED
2,15
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 OLED
2,33
Nothing Phone(2) 2412x1080 OLED
2,82
Sony Xperia 5 III 2520x1080 OLED
3,41
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 OLED
4,33
Motorola Razr (2022) 2400x1080 OLED
4,54
Fairphone 5 2770x1224 OLED
5,33
Fairphone 4 2340x1080 LCD
6,52
Kleurtemperatuur wit
Smartphone Resolutie Schermtype Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter)
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 OLED
6.194
Xiaomi 13 2400x1080 OLED
6.247
OnePlus 11 3216x1440 OLED
6.292
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 OLED
6.306
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 OLED
6.321
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 OLED
6.327
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 OLED
6.345
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 OLED
6.377
Fairphone 4 2340x1080 LCD
6.400
OnePlus 10 Pro 3216x1440 OLED
6.455
Xiaomi 12X 2400x1080 OLED
6.465
OPPO Find X5 2400x1080 OLED
6.469
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 OLED
6.522
Nothing Phone(2) 2412x1080 OLED
6.526
Samsung Galaxy S23 2340x1080 OLED
6.537
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 OLED
6.588
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 OLED
6.591
Samsung Galaxy S22 2340x1080 OLED
6.591
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 OLED
6.605
Apple iPhone 12 2532x1170 OLED
6.623
ASUS Zenfone 9 2400x1080 OLED
6.647
Motorola Razr (2022) 2400x1080 OLED
6.648
Fairphone 5 2770x1224 OLED
6.689
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 OLED
6.715
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 OLED
6.755
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 OLED
6.813
Sony Xperia 5 III 2520x1080 OLED
6.894
Google Pixel 7 2400x1080 OLED
6.980
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 OLED
7.344
Cat S75 2408x1080 LCD
7.439
Nokia XR21 2400x1080 LCD
7.963
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Resolutie Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 OLED
0,80
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 OLED
0,90
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 OLED
1,10
OnePlus 10 Pro 3216x1440 OLED
1,20
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 OLED
1,20
Nothing Phone(2) 2412x1080 OLED
1,30
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 OLED
1,52
Samsung Galaxy S22 2340x1080 OLED
1,54
Fairphone 4 2340x1080 LCD
1,60
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 OLED
1,70
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 OLED
2,00
OPPO Find X5 2400x1080 OLED
2,10
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 OLED
2,10
Motorola Razr (2022) 2400x1080 OLED
2,20
Samsung Galaxy S23 2340x1080 OLED
2,28
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 OLED
2,30
Xiaomi 12X 2400x1080 OLED
2,30
Xiaomi 13 2400x1080 OLED
2,74
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 OLED
2,80
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 OLED
2,93
Apple iPhone 12 2532x1170 OLED
3,30
OnePlus 11 3216x1440 OLED
3,38
Google Pixel 7 2400x1080 OLED
3,40
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 OLED
3,40
Fairphone 5 2770x1224 OLED
3,75
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 OLED
3,90
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 OLED
4,20
Sony Xperia 5 III 2520x1080 OLED
4,20
Cat S75 2408x1080 LCD
4,44
ASUS Zenfone 9 2400x1080 OLED
5,90
Nokia XR21 2400x1080 LCD
7,14
Gemiddelde kleurafwijking (excl wit)
Smartphone Resolutie Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Xiaomi 12X 2400x1080 OLED
0,50
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 OLED
0,60
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 OLED
0,60
OPPO Find X5 2400x1080 OLED
0,70
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 OLED
0,90
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 OLED
0,90
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 OLED
1,00
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 OLED
1,20
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 OLED
1,20
Apple iPhone 12 2532x1170 OLED
1,20
OnePlus 10 Pro 3216x1440 OLED
1,20
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 OLED
1,20
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 OLED
1,20
Google Pixel 7 2400x1080 OLED
1,30
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 OLED
1,40
Fairphone 4 2340x1080 LCD
1,40
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 OLED
1,40
Motorola Razr (2022) 2400x1080 OLED
1,50
Sony Xperia 5 III 2520x1080 OLED
1,50
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 OLED
1,50
Samsung Galaxy S22 2340x1080 OLED
1,70
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 OLED
1,90
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 OLED
2,40
ASUS Zenfone 9 2400x1080 OLED
2,60

Wat de kleurweergave betreft hebben we het scherm zoals gebruikelijk doorgemeten in de stand voor sRGB, de gebruikelijke kleurruimte voor de meeste video's, foto's en het web. De wissel naar een oledscherm was een stapje terug voor Fairphone. De kleur- en grijsafwijkingen zijn iets groter geworden bij de Fairphone 5, maar onderaan de streep is het nog steeds goed, aangezien de gemiddelden nog steeds onder de zichtbare grens van 3 blijven. Mocht je toch wat willen veranderen aan de kleurweergave, dan is dat mogelijk in het instellingenmenu. De mogelijkheid om de kleurtemperatuur automatisch aan te passen aan het omgevingslicht, is nog steeds aanwezig. Inmiddels zijn er steeds meer smartphones die deze functie ondersteunen. Het scherm ondersteunt daarnaast ook HDR10, HDR10+ en HLG, al vermeldt Fairphone dat niet op hun site en webshop.

Fairphone 5 resultaten schermtestsFairphone 5 resultaten schermtestsFairphone 5 resultaten schermtestsFairphone 5 resultaten schermtestsFairphone 5 resultaten schermtestsFairphone 5 resultaten schermtestsFairphone 5 resultaten schermtestsFairphone 5 resultaten schermtests

Camera

Hoewel het overgrote deel van de smartphones in deze prijscategorie meestal drie of soms zelfs vier camera’s aan de achterkant heeft, is de Fairphone 5 onderdeel van de kleine groep die er twee heeft. De hoofdcamera heeft een 54-megapixelsensor, de Sony IMX800. Je zou denken dat het toestel na het samenvoegen van de pixels foto’s van 13,5 megapixel maakt, maar hij produceert afbeeldingen met 12,5 megapixel. De sensor is vooral terug te vinden in Chinese smartphones als de Honor 70-serie en verschillende Xiaomi-toestellen. De sensor heeft een optisch gestabiliseerde f/1,88-lens. De ultragroothoekcamera heeft een 50-megapixelexemplaar. Fairphone vermeldt niet het precieze type. De camera aan de voorkant is een Samsung ISOCELL JN1. Het is een 50-megapixelmodel met een diafragma van f/2,45. Alle camera’s kunnen filmen in 4k met 30 frames per seconde.

Voor de cameratest hebben we de Fairphone 5 vergeleken met de Samsung Galaxy S23, die in dezelfde prijscategorie zit. Zo krijg je een beeld van wat je voor ongeveer hetzelfde bedrag in huis kunt halen.

Fairphone 5 camera's

Camera's Fairphone 5 Primair Ultragroothoek Front
Sensor Sony IMX800 NB Samsung JN1
Resolutie 54 megapixel 50 megapixel 50 megapixel
Pixelgrootte 1μm 0,7μm 0,74μm
Bayerlay-out 4x4 4x4 4x4
Autofocus PDAF PDAF -
OIS Ja - -
Diafragma f/1,88 f/2,2 f/2,45
Video 4k @ 30fps 4k @ 30fps 4k @ 30fps

De camera-app van de Fairphone 5 heeft niet zoveel opties als die van gelijkgeprijsde toestellen. Naast de standaard foto- en videomodi zijn er maar een paar extra standen, waaronder panorama, portretmodus, timelapse, slowmotion, stopmotion en een supernachtmodus. Er is ook een Pro-modus die werkt op beide camera's.

Fairphone camera-app screenshotsFairphone camera-app screenshots

Praktijktest

De beeldverwerking die de standaard camera-app van Fairphone toepast, lijkt nog steeds niet zo geavanceerd als die van de concurrentie, zodat foto's er minder aantrekkelijk uitzien. Het is wel wat beter dan die van het vorige model, maar het verschil is toch goed te zien. Als we het toestel vergelijken met de S23, zien we dat er meer ruis optreedt en minder details worden vastgelegd. Al zijn er hier en daar wat sporadische uitzonderingen. Soms toont de Fairphone 5 soms juist meer details in de foto dan de concurrentie, maar dat lijkt te komen doordat de camera-app op die momenten erg weinig ruisreductie toepast.

Fairphone Cameratest primaire camera dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera dagfoto's

De Fairphone 5 heeft geen telecamera en cropt de foto die gemaakt is met de hoofdcamera. Dat gaat aardig, maar we zien wel dat er meer ruis optreedt. De Fairphone biedt standaard een 2x-zoomoptie aan, terwijl de Samsung Galaxy S23, die wel een telecamera heeft, standaard voor 3x gaat. Ook hier zie je duidelijk dat de S23 meer detail vastlegt, maar dat gaat wel gepaard met wat meer ruis.

Fairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie dagfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie dagfoto's

In situaties met een groot verschil tussen licht en donker, zien we dat de Fairphone moeite heeft veel detail vast te leggen, al is het verschil met zijn voorganger wel groter. De Fairphone heldert de voorgrond vaak sterker op dan de S23, wat vooral een lager contrast binnen de hele foto oplevert. De S23 zet ook het contrast in texturen sterker aan, bijvoorbeeld te zien in de tegels op de foto van de plant. Ook in de avondfoto's zie je dat de S23 de scène met meer contrast weergeeft, maar in sommige gevallen gaan fijne texturen sneller verloren en als het gladstrijkalgoritme niet al te streng is, komt daar aardig wat ruis voor terug. Zeker als er weinig licht is, smelten delen van de scène die grotendeels dezelfde kleur hebben samen tot een wazige pixelbrij, al komt het toestel in sommige situaties wel aardig mee.

Fairphone Cameratest ultragroothoek camera dagfoto'sFairphone Cameratest ultragroothoek camera dagfoto'sFairphone Cameratest ultragroothoek camera dagfoto'sFairphone Cameratest ultragroothoek camera dagfoto'sFairphone Cameratest ultragroothoek camera dagfoto'sFairphone Cameratest ultragroothoek camera dagfoto's

Als we in de nacht met het toestel aan de slag gaan, valt het samensmelten van delen nog meer op. Het toestel weet in sommige gevallen wel helderdere foto’s te maken dan de S23, maar vaak wordt er dan niet evenveel detail vastgelegd. Ook de witbalans wijkt soms af, maar sinds de laatste update is de kwaliteit van de foto’s wel wat omhooggegaan.

Fairphone Cameratest primaire camera nachtfoto'sFairphone Cameratest primaire camera nachtfoto'sFairphone Cameratest primaire camera nachtfoto'sFairphone Cameratest primaire camera nachtfoto'sFairphone Cameratest primaire camera nachtfoto'sFairphone Cameratest primaire camera nachtfoto's
Fairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie nachtfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie nachtfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie nachtfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie nachtfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie nachtfoto'sFairphone Cameratest primaire camera zoomfunctie nachtfoto's

De ultragroothoekcamera heeft in de nacht een stuk meer moeite met het vastleggen van details. De nachtfoto’s zijn over het algemeen wel helder, maar fijne elementen worden gladgestreken, waardoor ze soms wegvallen. Als er echter weinig straatverlichting voorhanden is, is het verschil tussen de Fairphone 5 en de Galaxy S23 als dag en nacht.

Fairphone Cameratest ultragroothoek camera nachtfoto'sFairphone Cameratest ultragroothoek camera nachtfoto'sFairphone Cameratest ultragroothoek camera nachtfoto'sFairphone Cameratest ultragroothoek camera nachtfoto'sFairphone Cameratest ultragroothoek camera nachtfoto'sFairphone Cameratest ultragroothoek camera nachtfoto's

De frontcamera van de Fairphone 5 schiet mooie plaatjes, waarbij aardig wat detail wordt vastgelegd. De smartphone wint het echter niet van de Galaxy S23, die niet alleen de voorgrond scherp krijgt, maar ook de elementen op de achtergrond.

Fairphone Cameratest frontcamera selfiesFairphone Cameratest frontcamera selfies

De Fairphone 5 doet het redelijk op het gebied van het vastleggen van bewegende beelden. Het dynamische bereik is niet zo goed als bij de S23 en dat resulteert in een wat uitgefiktere lucht op de eerste videostill. Bij bewegingen komt de Fairphone 5 goed mee, maar ook hier is te zien dat de Samsung betere doortekening heeft in donkere delen van de videostill en meer detail vastlegt. Bij snelle bewegingen wordt het beeld al snel vaag, terwijl de Galaxy S23 zich daardoor niet van de wijs laat brengen.

Fairphone Cameratest Videostills 4K30Fairphone Cameratest Videostills 4K30Fairphone Cameratest Videostills 4K30Fairphone Cameratest Videostills 4K30Fairphone Cameratest Videostills 4K30Fairphone Cameratest Videostills 4K30Fairphone Cameratest Videostills 4K30Fairphone Cameratest Videostills 4K30

De ultragroothoekcamera van de Fairphone 5 kan dankzij de autofocus ook gebruikt worden als macrocamera. Dat doet de smartphone aardig. Je moet wel zelf switchen naar deze modus, maar als het toestel dicht bij het object komt, krijg je wel netjes de suggestie om dat te doen. De Samsung Galaxy S23 heeft geen macromodus, maar met de 3x-zoomfunctie kon ik toch nog een foto maken die in de buurt kwam van de Fairphone-macrofoto.

Fairphone Cameratest ultragroothoek camera macromodusFairphone Cameratest ultragroothoek camera macromodus

Tijdens het testen van de camera kregen wij een update binnen die de kwaliteit van de foto's aanzienlijk verbeterde. Wij denken daarom dat in de loop van de tijd dit nog verder zal worden verbeterd met toekomstige updates.

Software

De Fairphone 5 draait op een nagenoeg kale versie van Android 13 en dat is in deze tijd lekker verfrissend. Er is geen bloatware te bekennen, slechts een Fairphone-app die je aanspoort om allemaal 'groene' dingen te doen. Denk aan milieubesparende maatregelen treffen, je de weg wijzen naar duurzame depots in je omgeving en het leveren van ondersteuning voor je toestel. Daarnaast kun je je aanmelden voor tips, hints, persoonlijke updates, advertenties, een nieuwsbrief en deelname aan onderzoek- en productontwikkeling. Deze app kan niet worden verwijderd, maar wel verborgen. Daarnaast valt deze software je verder niet lastig.

Fairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UI

Wat de verdere structuur van het besturingssysteem betreft, heeft Fairphone niets veranderd. Je zou dus kunnen spreken van stock Android en daarmee lijkt het dus in veel gevallen op het systeem zoals je die kent van de Google Pixel-smartphones. Het enige waaraan je kunt zien met een Fairphone-toestel te maken te hebben, is de achtergrond, wat extra instellingen voor het beeldscherm en de camera-app.

Fairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UIFairphone 5 Screenshots UI

Als we kijken naar de softwareondersteuning, heeft Fairphone de lat weer een stukje hoger gelegd. De fabrikant ondersteunt de Fairphone 5 maar liefst acht tot tien jaar en geeft daarnaast vijf jaar garantie op de smartphone zelf. Je kunt dus tenminste tot 2031 - 2033 updates verwachten. Dat is een flinke belofte. De gemiddelde smartphonefabrikant ondersteunt zijn toestellen drie à vier jaar. Samsung en Google doen het wat beter dan het gemiddelde met vijf jaar en Apple zit rond de zeven. Daarnaast doet de fabrikant ook niet moeilijk over het ontgrendelen van de bootloader en kunnen derden al aan de slag met eigen software. Sterker nog, het toestel is op het moment van schrijven nog niet te koop, maar de eerste custom rom, /e/OS, is binnenkort al te krijgen. Als Android je niet bevalt, is de kans aanwezig dat je er een ander OS op kunt zetten, aangezien de soc ook Linux en Windows 11 IoT Enterprise ondersteunt.

De USB-poort van de Fairphone 5 is een exemplaar met ondersteuning voor DP-out en kan dus gebruikt worden om een USB-hub of scherm aan te sluiten. Als je dit doet, wordt het beeld van de smartphone gemirrord op het scherm, maar het is mogelijk een desktopmodus te activeren in het instellingenmenu. Als je die optie inschakelt, krijg je een simpele Android-desktop te zien die veel wegheeft van DeX en Ready For. Het systeem is niet zo uitgebreid als de versies van Motorola en Samsung. Zo missen er bijvoorbeeld controls, waarmee je de maat van vensters kunt veranderen of maximaliseren. Het is wel mogelijk om deze acties uit te voeren, maar je ziet geen indicatoren en dat is verwarrend. Verder is het maken van screenshots niet mogelijk. Wat je ook doet, er wordt altijd alleen maar een screenshot gemaakt van je smartphonescherm en niet van je desktop. Dit soort kleine bugs hebben mij er gelukkig niet van weerhouden om te werken met het systeem, maar het zou fijn zijn als de fabrikant met wat updates deze bugs plet.

Hardware

Acht tot tien jaar lang softwareupdates beloven, is een flinke belofte. De praktijk leert dat de keren dat fabrikanten of de community langer dan gemiddeld smartphones willen ondersteunen, er meestal tijdens dat proces van afgeweken moet worden omdat de support van componentfabrikanten, meestal de soc, eerder stopt. Fairphone had bijvoorbeeld met hun oudere toestellen in het verleden al het probleem dat Qualcomm geen drivers of beveiligingsfixes meer uitbracht voor de soc in die toestellen. De meeste fabrikanten gooien op zulke momenten de handdoek in de ring, maar Fairphone was een van de bedrijven die doorzette, maar dit ging erg moeizaam.

Dit jaar heeft de fabrikant het anders aangepakt en niet gekozen voor een standaard smartphone-soc van Qualcomm. De Fairphone 5 heeft een Qualcomm QCM6490, een 6nm-soc die buiten de reguliere Snapdragon-range valt. Het is onder meer gericht op industriële toepassingen, iot- en embedded apparaten en ondersteunt meerdere besturingssystemen. Doordat deze chip bedoeld is voor apparaten die langer meegaan dan de gemiddelde smartphone, kan Fairphone een stuk zekerder zijn dat Qualcomm deze processor lang genoeg zal ondersteunen. De chip zou volgens Qualcomm wat prestaties betreft tussen de 8 Gen- en 7 Gen-socs liggen. De soc heeft een Cortex-A78-core die geklokt is op 2,7GHz, drie A78-cores die draaien op 2,2GHz en vier A55-cores met een snelheid van 1,9GHz. Verder heeft de chip een Adreno 643L-gpu onder de motorkap.

Qualcomm QCM6490 Blokdiagram

In de praktijk presteert de smartphone zeer goed. Alle apps en functies werken zeer vloeiend en reageren snel en ik had geen last van haperingen. Alleen bij zwaardere games had het toestel het wat moeilijker. Als ik een van de zwaarste Android-games van dit moment speel op het apparaat, kiest de game automatisch voor de laagste instelling. Nu gebeurt dat wel vaker en meestal als je de instellingen hoger zet, is de game nog steeds prima te spelen. Op de Fairphone 5 merkte ik echter wel dat de game wat meer moeite had. Op de mediuminstelling merkte ik hier en daar een kleine stottering op. Vreemd genoeg werden deze niet erger als de instelling op high werd gezet. De haperingen verdwijnen als de game op de mediuminstelling wordt gezet en het aantal frames per seconde wordt vastgezet op 30.

Je hoeft niet bang te zijn dat als je de game langere tijd speelt of een zware app voor langere tijd gebruikt, de prestaties zullen inzakken. Tijdens onze throttletests klokte de chip niet of nauwelijks terug en ook in de Wild Life Stress Test van 3DMark bleef de QCM6490 presteren op de hoogste snelheid.

Throtthle test Fairphone 5

  • Wild Life Stress Test - Stabiliteit
  • Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
99,8
Fairphone 5 2770x1224 QCM6490 OLED
99,0
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
76,1
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
75,1
Nothing Phone(2) 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
67,9
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
64,5
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
63,3
Motorola Razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
59,8
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
58,7
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
55,0
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
54,8
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100 OLED
52,8
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
35,0
3DMark Wild Life Unlimited Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
99,8
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
99,7
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
75,1
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
74,6
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
68,8
Nothing Phone(2) 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
68,3
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
63,5
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
62,5
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
61,9
Motorola Razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
57,0
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
56,8
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100 OLED
53,2
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
51,7
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
44,0
Fairphone 5 4
Afmetingen 161,6x75,8x9,6mm 212g 162x75,5x10,5mm 225g
Scherm 6,46"-oled, 101,2cm², 2700x1224px, 90Hz, 459ppi 6,3"-oled, 97,4cm², 2430x1080px, 60Hz, 409ppi
Soc Qualcomm QCM6490 Snapdragon 750G
Geheugen en opslag 8GB, 256 6/8GB, 128/256GB
Camera's 1. Primair: 54 megapixel, f/1,88
2. Ultragroothoek: 50 megapixel, f/2,2, macromodus
Front: 50 megapixel		 1. Primair: 48 megapixel, f/1,6
2. Ultragroothoek: 48 megapixel, f/2,2, macromodus
Front: 25 megapixel
Accu en laden 4200mAh, 30W-laden 3905mAh, 20W bedraad laden
Release en prijs September 2023, 699 euro September 2021, 649 euro

We hebben de smartphone ook even onderworpen aan de Work-test uit PCMark for Android. Deze test simuleert allerlei normale gebruikscenario's, zoals tekst schrijven, foto's bewerken, video's bewerken en webbrowsen. Het sterke aan deze test is dat puur gewerkt wordt met standaard Android-api's, dezelfde api's als andere apps gebruiken. Meer details over hoe de tests opgebouwd zijn en welke api's aangesproken worden, vind je hier.

  • PCMark Android - Work 3.0 (perf)
  • PCMark Android - Web Browsing 3.0
  • PCMark Android - Video Editing 3.0
  • PCMark Android - Writing 3.0
  • PCMark Android - Photo Editing 3.0
  • PCMark Android - Data Manipulation 3.0
PCMark Android - Work 3.0 (perf)
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS Zenfone 9 Snapdragon 8+ Gen 1
16.206
Motorola Edge 30 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1
15.888
Motorola Edge 30 Pro Snapdragon 8 Gen 1
15.533
Motorola Razr (2022) Snapdragon 8+ Gen 1
15.404
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
14.825
Xiaomi 13 Snapdragon 8 Gen 2
14.619
Sony Xperia 5 III Snapdragon 888
14.466
Nothing Phone(2) Snapdragon 8+ Gen 1
14.450
Realme GT Neo 3 150W Dimensity 8100
14.253
Samsung Galaxy S21+ Exynos 2100
13.954
Samsung Galaxy Z Flip3 Snapdragon 888
13.047
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
12.718
Samsung Galaxy S22 Exynos 2200
12.611
OnePlus 10 Pro Snapdragon 8 Gen 1
11.938
Samsung Galaxy Z Flip4 Snapdragon 8+ Gen 1
11.754
OPPO Find X5 Pro Snapdragon 8 Gen 1
11.425
Cat S75 Dimensity 930
11.119
Google Pixel 6 Pro Tensor
11.091
OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2
10.651
Xiaomi 12 Pro Snapdragon 8 Gen 1
10.419
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
10.417
Xiaomi 12X Snapdragon 870
10.070
OPPO Find X5 Snapdragon 888
9.602
Fairphone 5 QCM6490
9.306
Nokia XR21 Snapdragon 695
9.086
Fairphone 4 Snapdragon 750G
8.153
PCMark Android - Web Browsing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS Zenfone 9 Snapdragon 8+ Gen 1
14.638
Motorola Edge 30 Pro Snapdragon 8 Gen 1
14.006
Nothing Phone(2) Snapdragon 8+ Gen 1
13.747
Motorola Edge 30 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1
13.584
Samsung Galaxy S21+ Exynos 2100
13.218
Motorola Razr (2022) Snapdragon 8+ Gen 1
13.113
Sony Xperia 5 III Snapdragon 888
12.699
Samsung Galaxy Z Flip3 Snapdragon 888
12.567
Xiaomi 13 Snapdragon 8 Gen 2
12.435
Realme GT Neo 3 150W Dimensity 8100
11.132
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
11.062
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
10.805
Samsung Galaxy S22 Exynos 2200
10.097
Cat S75 Dimensity 930
9.929
OnePlus 10 Pro Snapdragon 8 Gen 1
9.593
OPPO Find X5 Pro Snapdragon 8 Gen 1
9.463
Google Pixel 6 Pro Tensor
8.282
Xiaomi 12 Pro Snapdragon 8 Gen 1
8.022
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
7.759
OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2
7.495
Fairphone 5 QCM6490
7.338
Nokia XR21 Snapdragon 695
7.074
Xiaomi 12X Snapdragon 870
6.944
Fairphone 4 Snapdragon 750G
6.003
OPPO Find X5 Snapdragon 888
5.475
PCMark Android - Video Editing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Z Flip4 Snapdragon 8+ Gen 1
17.289
Motorola Edge 30 Pro Snapdragon 8 Gen 1
8.171
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
7.831
Sony Xperia 5 III Snapdragon 888
7.689
Samsung Galaxy Z Flip3 Snapdragon 888
7.657
Xiaomi 13 Snapdragon 8 Gen 2
7.564
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
7.520
Samsung Galaxy S22 Exynos 2200
7.182
ASUS Zenfone 9 Snapdragon 8+ Gen 1
7.169
Samsung Galaxy S21+ Exynos 2100
7.131
Motorola Edge 30 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1
6.981
Motorola Razr (2022) Snapdragon 8+ Gen 1
6.920
Google Pixel 6 Pro Tensor
6.792
Realme GT Neo 3 150W Dimensity 8100
6.585
Xiaomi 12 Pro Snapdragon 8 Gen 1
6.277
Xiaomi 12X Snapdragon 870
6.242
Nothing Phone(2) Snapdragon 8+ Gen 1
6.210
OPPO Find X5 Snapdragon 888
6.105
OPPO Find X5 Pro Snapdragon 8 Gen 1
5.840
OnePlus 10 Pro Snapdragon 8 Gen 1
5.814
Fairphone 5 QCM6490
5.808
OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2
5.681
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
5.614
Cat S75 Dimensity 930
5.589
Fairphone 4 Snapdragon 750G
5.363
Nokia XR21 Snapdragon 695
4.119
PCMark Android - Writing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Z Flip4 Snapdragon 8+ Gen 1
31.870
Motorola Razr (2022) Snapdragon 8+ Gen 1
21.135
ASUS Zenfone 9 Snapdragon 8+ Gen 1
20.985
Motorola Edge 30 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1
20.596
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
20.352
Realme GT Neo 3 150W Dimensity 8100
19.915
Nothing Phone(2) Snapdragon 8+ Gen 1
19.496
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
18.826
Xiaomi 13 Snapdragon 8 Gen 2
18.416
Motorola Edge 30 Pro Snapdragon 8 Gen 1
17.732
Samsung Galaxy S21+ Exynos 2100
17.716
Sony Xperia 5 III Snapdragon 888
17.115
Google Pixel 6 Pro Tensor
16.037
OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2
15.735
OPPO Find X5 Pro Snapdragon 8 Gen 1
15.573
OnePlus 10 Pro Snapdragon 8 Gen 1
15.560
Cat S75 Dimensity 930
14.809
Nokia XR21 Snapdragon 695
14.192
Samsung Galaxy S22 Exynos 2200
13.983
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
13.930
OPPO Find X5 Snapdragon 888
13.657
Samsung Galaxy Z Flip3 Snapdragon 888
12.785
Xiaomi 12 Pro Snapdragon 8 Gen 1
11.310
Xiaomi 12X Snapdragon 870
11.134
Fairphone 5 QCM6490
11.084
Fairphone 4 Snapdragon 750G
8.727
PCMark Android - Photo Editing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Motorola Edge 30 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1
43.565
Realme GT Neo 3 150W Dimensity 8100
43.422
ASUS Zenfone 9 Snapdragon 8+ Gen 1
39.146
Motorola Razr (2022) Snapdragon 8+ Gen 1
38.983
Motorola Edge 30 Pro Snapdragon 8 Gen 1
36.034
Nothing Phone(2) Snapdragon 8+ Gen 1
34.084
Xiaomi 13 Snapdragon 8 Gen 2
33.227
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
32.904
Sony Xperia 5 III Snapdragon 888
32.244
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
29.317
Samsung Galaxy S21+ Exynos 2100
28.979
Xiaomi 12X Snapdragon 870
27.886
Samsung Galaxy S22 Exynos 2200
27.563
Xiaomi 12 Pro Snapdragon 8 Gen 1
27.279
OnePlus 10 Pro Snapdragon 8 Gen 1
27.219
Samsung Galaxy Z Flip3 Snapdragon 888
26.166
OPPO Find X5 Pro Snapdragon 8 Gen 1
24.568
Cat S75 Dimensity 930
22.691
OPPO Find X5 Snapdragon 888
20.041
Nokia XR21 Snapdragon 695
19.511
Fairphone 5 QCM6490
18.504
OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2
17.966
Fairphone 4 Snapdragon 750G
17.204
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
17.012
Google Pixel 6 Pro Tensor
16.797
Samsung Galaxy Z Flip4 Snapdragon 8+ Gen 1
11.472
PCMark Android - Data Manipulation 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Z Flip4 Snapdragon 8+ Gen 1
35.640
ASUS Zenfone 9 Snapdragon 8+ Gen 1
12.966
Motorola Edge 30 Pro Snapdragon 8 Gen 1
12.367
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
12.342
Motorola Edge 30 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1
11.898
Sony Xperia 5 III Snapdragon 888
11.757
Samsung Galaxy Z Flip3 Snapdragon 888
11.747
Motorola Razr (2022) Snapdragon 8+ Gen 1
11.602
Xiaomi 13 Snapdragon 8 Gen 2
11.598
Samsung Galaxy S22 Exynos 2200
11.412
OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2
11.389
Nothing Phone(2) Snapdragon 8+ Gen 1
11.104
Google Pixel 6 Pro Tensor
11.078
Samsung Galaxy S21+ Exynos 2100
10.931
OnePlus 10 Pro Snapdragon 8 Gen 1
10.265
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
10.027
Realme GT Neo 3 150W Dimensity 8100
9.280
OPPO Find X5 Pro Snapdragon 8 Gen 1
9.206
Cat S75 Dimensity 930
9.115
OPPO Find X5 Snapdragon 888
8.923
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
8.794
Fairphone 5 QCM6490
7.986
Xiaomi 12 Pro Snapdragon 8 Gen 1
7.902
Xiaomi 12X Snapdragon 870
7.695
Nokia XR21 Snapdragon 695
7.673
Fairphone 4 Snapdragon 750G
7.453

De grafiek laat zien dat het toestel erg dicht in de buurt zit van de Snapdragon 888. Dat is in deze prijscategorie wellicht wat aan de zwakke kant, omdat toestellen met een 888 een fractie van de prijs zijn. Aangezien toestellen met deze chip ook al goed presteren bij algemeen gebruik, is dit zeker niet iets om de Fairphone 5 voor af te schrijven, zeker niet als je bedenkt dat de meeste andere toestellen ook maar een fractie van de ondersteuningstijd hebben. Aan de andere kant is de vraag hoe goed dit toestel nog bruikbaar is na meer dan vijf jaar. Hoe zwaar zullen apps zijn na die tijd en trekt de soc het dan nog wel?

PCMark Android - Storage (2.0)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
48.897
Nothing Phone(2) 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
42.830
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
40.180
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
37.010
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
36.246
Motorola Razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
34.879
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
34.048
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
32.904
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
32.028
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 Snapdragon 888 OLED
31.742
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
31.439
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
30.768
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100 OLED
29.659
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
26.012
Fairphone 5 2770x1224 QCM6490 OLED
25.889
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
25.658
Cat S75 2408x1080 Dimensity 930 LCD
25.425
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
25.176
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
24.771
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
23.756
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
22.467
Nokia XR21 2400x1080 Snapdragon 695 LCD
18.906
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
15.382
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
14.041
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
13.948

Fairphone heeft ook de opslag verbeterd. Welk type opslag wordt gebruikt, vermeldt de fabrikant niet, maar als we kijken naar toestellen die ongeveer hetzelfde scoren, lijkt het erop dat de Fairphone 5 UFS 3.1 gebruikt. De smartphone scoort daarmee een stuk hoger dan zijn voorganger en zit net onder het gemiddelde in deze prijscategorie. Het opslaggeheugen kan tevens worden uitgebreid met een microSD-kaart.

De connectiviteit van deze smartphone is een stuk beter dan bij de vorige versie. De QMC6490 heeft ondersteuning voor alle moderne draadlozeverbindingsmogelijkheden als Bluetooth 5.2 (LE), Wi-Fi 6E, en 5G. Naast een fysieke simkaart kun je bij het toestel een tweede e-sim gebruiken, maar slechts één van de twee kan gebruikmaken van het 5G-netwerk.

Haptiek en geluid

De trilmotor van de Fairphone 5 is een stevige motor die goed en duidelijk voelbaar trilt. Deze motor kan geen stevige tikken geven zoals veel andere motoren in deze prijscategorie, maar kan hard genoeg trillen om op te vallen als je het toestel in je broekzak hebt.

De vingerafdruklezer is zeer snel en accuraat. Hij is te vinden op de powerknop en ik heb geen enkele keer last gehad van valspositieven. De problemen waarmee het vorige model te maken heeft, lijken volledig te zijn verdwenen. De Fairphone 5 heeft stereoluidsprekers aan de boven- en onderzijde. Het geluid dat het toestel produceert, is redelijk tot goed. De hoge tonen komen duidelijk en hard door en de middeltonen klinken ook aardig. De lage tonen zijn hoorbaar, maar niet zo duidelijk. Daarnaast lijkt het toestel een agressieve automatic gain control te hebben, wat het geluid een beetje platdrukt.

Duurzaamheid en accuduur

Accuduur

De Fairphone 5 heeft een grotere accu dan zijn voorganger. De 4200mAh-accu is daarmee in deze prijscategorie nog steeds een exemplaar met de kleinste capaciteit, maar daar krijg je dan wel een accu voor terug die je binnen enkele seconden kunt verwijderen en vervangen. Dit maakt het ook makkelijk om een reserveaccu op zak te hebben, mocht je op een plek zijn waar je geen laadmogelijkheden hebt. De accu kan los worden besteld op de site van de fabrikant en kost vier tientjes.

  • Browsetest Wifi
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S21+ 4.800mAh OLED
15u34m
Nothing Phone(2) 4.700mAh OLED
15u24m
Cat S75 5.000mAh LCD
15u19m
Xiaomi 13 4.500mAh OLED
15u9m
Samsung Galaxy S23 3.900mAh OLED
14u52m
Nokia XR21 4.800mAh LCD
14u21m
Google Pixel 7 4.355mAh OLED
13u54m
OnePlus 11 5.000mAh OLED
12u46m
Realme GT Neo 3 150W 4.500mAh OLED
12u45m
ASUS Zenfone 9 4.300mAh OLED
12u43m
Xiaomi 12T Pro 5.000mAh OLED
12u39m
Apple iPhone 12 2.815mAh OLED
12u28m
Sony Xperia 5 III 4.500mAh OLED
12u27m
Apple iPhone 13 mini 2.406mAh OLED
12u13m
Samsung Galaxy Z Flip4 3.700mAh OLED
12u10m
Xiaomi 12X 4.500mAh OLED
12u10m
OnePlus 10 Pro 5.000mAh OLED
12u3m
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh OLED
11u54m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh OLED
11u52m
Fairphone 4 3.905mAh LCD
11u39m
Google Pixel 6 Pro 5.003mAh OLED
11u16m
OPPO Find X5 Pro 5.000mAh OLED
11u9m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh OLED
10u56m
Apple iPhone 12 Mini 2.227mAh OLED
10u49m
OPPO Find X5 4.800mAh OLED
10u35m
Xiaomi 12 Pro 4.600mAh OLED
10u20m
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 4.000mAh OLED
10u2m
Motorola Razr (2022) 3.500mAh OLED
9u55m
Fairphone 5 4.200mAh OLED
9u34m
Motorola Edge 30 Pro 4.800mAh OLED
9u20m
Samsung Galaxy Z Flip3 3.300mAh OLED
9u7m
Samsung Galaxy S21 - 60Hz 4.000mAh OLED
9u5m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Xiaomi 13 4.500mAh OLED
14u3m
Realme GT Neo 3 150W 4.500mAh OLED
13u32m
Nothing Phone(2) 4.700mAh OLED
13u27m
Samsung Galaxy S23 3.900mAh OLED
12u54m
ASUS Zenfone 9 4.300mAh OLED
12u36m
Xiaomi 12 Pro 4.600mAh OLED
12u36m
Cat S75 5.000mAh LCD
12u4m
OnePlus 11 5.000mAh OLED
11u56m
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh OLED
11u52m
Xiaomi 12T Pro 5.000mAh OLED
11u41m
OnePlus 10 Pro 5.000mAh OLED
11u33m
Motorola Edge 30 Pro 4.800mAh OLED
11u33m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh OLED
11u27m
Samsung Galaxy S21+ 4.800mAh OLED
11u18m
Nokia XR21 4.800mAh LCD
11u13m
Google Pixel 7 4.355mAh OLED
11u12m
Samsung Galaxy Z Flip4 3.700mAh OLED
11u11m
Xiaomi 12X 4.500mAh OLED
10u46m
Fairphone 4 3.905mAh LCD
10u42m
Sony Xperia 5 III 4.500mAh OLED
10u41m
OPPO Find X5 Pro 5.000mAh OLED
10u29m
OPPO Find X5 4.800mAh OLED
10u17m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh OLED
9u35m
Apple iPhone 12 2.815mAh OLED
9u17m
Apple iPhone 13 mini 2.406mAh OLED
8u51m
Google Pixel 6 Pro 5.003mAh OLED
8u38m
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 4.000mAh OLED
8u29m
Motorola Razr (2022) 3.500mAh OLED
8u8m
Apple iPhone 12 Mini 2.227mAh OLED
8u5m
Fairphone 5 4.200mAh OLED
7u52m
Samsung Galaxy Z Flip3 3.300mAh OLED
6u27m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Nothing Phone(2) 4.700mAh Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
1d7u54m
OnePlus 11 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 2 OLED
1d3u11m
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
1d20m
Google Pixel 7 4.355mAh Tensor G2 OLED
22u36m
Samsung Galaxy S21+ 4.800mAh Exynos 2100 OLED
22u13m
Xiaomi 12T Pro 5.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
21u20m
Xiaomi 13 4.500mAh Snapdragon 8 Gen 2 OLED
21u10m
OPPO Find X5 4.800mAh Snapdragon 888 OLED
21u7m
OPPO Find X5 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1 OLED
21u4m
Realme GT Neo 3 150W 4.500mAh Dimensity 8100 OLED
21u
Google Pixel 6 Pro 5.003mAh Tensor OLED
20u12m
Samsung Galaxy S23 3.900mAh Snapdragon 8 Gen 2 OLED
20u7m
ASUS Zenfone 9 4.300mAh Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
19u36m
Apple iPhone 12 2.815mAh A14 Bionic OLED
18u53m
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 4.000mAh Exynos 2100 OLED
18u51m
Sony Xperia 5 III 4.500mAh Snapdragon 888 OLED
18u45m
OnePlus 10 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1 OLED
18u42m
Apple iPhone 13 mini 2.406mAh A15 Bionic OLED
18u17m
Samsung Galaxy Z Flip3 3.300mAh Snapdragon 888 OLED
17u53m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX OLED
17u47m
Samsung Galaxy Z Flip4 3.700mAh Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
17u14m
Xiaomi 12X 4.500mAh Snapdragon 870 OLED
16u46m
Apple iPhone 12 Mini 2.227mAh A14 Bionic OLED
16u28m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh Exynos 2200 OLED
16u27m
Motorola Edge 30 Pro 4.800mAh Snapdragon 8 Gen 1 OLED
16u4m
Cat S75 5.000mAh Dimensity 930 LCD
14u33m
Nokia XR21 4.800mAh Snapdragon 695 LCD
14u31m
Xiaomi 12 Pro 4.600mAh Snapdragon 8 Gen 1 OLED
13u35m
Fairphone 5 4.200mAh QCM6490 OLED
12u28m
Fairphone 4 3.905mAh Snapdragon 750G LCD
11u28m

Hoewel de Fairphone 5 een grotere accu aan boord heeft, houdt het toestel het minder lang vol dan zijn voorganger. De smartphone is in al onze browsetests ongeveer twee uur sneller leeg. Alleen in de videotest houdt het toestel het een uurtje langer vol, maar daarmee eindigt de smartphone nog steeds onderaan onze tabel met testresultaten.

Opladen

De Fairphone 5 mag dan niet zo lang meegaan op een lading en het zelfs slechter doen dan zijn voorganger, laden kan het toestel wel een stuk sneller. De Fairphone 5 kan worden geladen met een vermogen van 30W, waarbij de voorloper het nog met 20W moet doen. Na ongeveer een half uur aan de lader te hebben gehangen, is de smartphone al voor bijna driekwart gevuld, terwijl de Fairphone 4 het met minder dan de helft moet doen. Na 50 minuten is de smartphone volledig voorzien van energie en scoort daarmee bovengemiddeld en streeft zelfs enkele high-end vlaggenschepen voorbij. Let wel op dat dit toestel zonder lader wordt geleverd en deze dus apart moet worden aangeschaft.

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
  • Browsetijd na half uur laden
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
100
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
100
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
99
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
99
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
99
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
94
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
90
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
83
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
82
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
82
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
77
Nothing Phone(2) 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
75
Fairphone 5 2770x1224 QCM6490 OLED
72
Motorola Razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
70
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
64
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
59
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
59
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
56
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
55
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
54
Nokia XR21 2400x1080 Snapdragon 695 LCD
53
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
53
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100 OLED
53
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
52
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
51
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
48
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
46
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
42
Cat S75 2408x1080 Dimensity 930 LCD
28
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
28
Laadtijd
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
22m
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
30m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
31m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
32m
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
39m
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
39m
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
45m
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
48m
Fairphone 5 2770x1224 QCM6490 OLED
50m
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
51m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
54m
Nothing Phone(2) 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
57m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
57m
Motorola Razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
1u5m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
1u25m
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
1u26m
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1u29m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
1u30m
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
1u34m
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
1u35m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100 OLED
1u36m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
1u42m
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
1u49m
Nokia XR21 2400x1080 Snapdragon 695 LCD
1u52m
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
1u56m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
2u2m
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
2u7m
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
2u9m
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
2u15m
Cat S75 2408x1080 Dimensity 930 LCD
2u41m
Browsetijd na half uur laden
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
12u46m
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
12u45m
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
12u31m
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
12u25m
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
10u40m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
10u14m
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
9u57m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
9u53m
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
9u22m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
9u15m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
8u34m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2 OLED
7u43m
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
7u12m
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
6u59m
Motorola Razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
6u56m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
6u52m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
6u27m
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
6u23m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100 OLED
6u8m
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
5u59m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
5u47m
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
5u16m
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
5u8m
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
5u2m
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
3u9m

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is Fairphone koning. Het bedrijf heeft sinds het eerste model dat het op de markt bracht al groots ingezet op productie, verpakking, ondersteuning en repareerbaarheid. De fabrikant streeft ernaar de duurzaamste smartphone op de markt te brengen en de hoogste repareerbaarheidsscore, de langste garantietermijn en beste softwareondersteuning te bieden. Daarnaast claimt Fairphone dat het grootste aandeel van materialen voor de Fairphone 5 op een zo eerlijk mogelijke manier is verkregen. Daarbij moet gedacht worden aan eerlijke lonen voor de mensen die de grondstoffen leveren en de toestellen in elkaar zetten. Het bedrijf zegt verder dat 70 procent van alle materialen in deze smartphone van gerecycled materiaal is gemaakt of van eerlijke herkomst is.

Zoals ik eerder schreef, zet Fairphone groots in op repareerbaarheid. De smartphone is niet alleen makkelijk uit elkaar te halen, maar de onderdelen zijn ook los verkrijgbaar op de website van de fabrikant. Het scherm, de camera’s, luidspreker, USB-poort, accu en achterkant kunnen voor meerdere tientjes worden aangeschaft. De enige andere smartphone die hierbij in de buurt komt, is de Nokia G22, maar de Fairphone is makkelijker en sneller te repareren. Ook de verpakking is duurzaam: deze is gemaakt van 100 procent gerecycled karton en de gebruikte inkt is gemaakt van soja.

Conclusie

Meestal als je de duurzaamheidstoer opgaat, moet je veel inleveren. Je betaalt meer geld voor 'minder telefoon' en in een wereld waar het over het algemeen om het hebben van de beste specs gaat, zal de concurrentie je veel meer kunnen bieden. Er is echter één punt waarop de Fairphone 5 het beter doet dan de beste en duurste fabrikanten en dat is garantie en ondersteuning. Fairphone geeft maar liefst vijf jaar garantie op de Fairphone 5 en de softwareondersteuning is met acht tot tien jaar de langste die ik tot nu toe heb gezien. Je hoeft daarbij niet bang te zijn dat het bedrijf zijn belofte niet of moeilijk inwilligt omdat fabrikanten van de componenten hun productie eerder staken. Doordat Fairphone heeft gekozen voor de Qualcomm QCM6490, een soc die normaal gesproken in embedded en iot-apparaten wordt gebruikt en daarom langer wordt ondersteund, ben je er zeker van dat de smartphone na lange tijd nog steeds makkelijk kan worden voorzien van updates. Een bijkomend voordeel is dat de chip ook ondersteuning biedt voor andere besturingssystemen en het ook makkelijk is om alternatieve Android-roms te installeren. Sterker nog, nog voordat het toestel officieel te koop is, is de eerste custom rom, /e/OS, al verschenen en is de maker van plan om toestellen met dit systeem voorgeïnstalleerd te verkopen.

Is de QCM6490 een krachtpatser? Niet echt, maar het is zeker geen slome duikelaar. De chip presteert in sommige gevallen net zo goed als iets dat tussen de 7 Gen 1- en 8 Gen 1-chips van Qualcomm in ligt. In andere gevallen doet de chip het ongeveer zo goed als een Snapdragon 888. Zware games en apps kunnen goed gebruikt worden, al zal je niet kunnen kiezen voor de hoogste instelling.

Bovendien is het zeer makkelijk het toestel uit elkaar te halen en componenten te vervangen. Deze kunnen gewoon besteld worden in de webshop van Fairphone. Voor het vervangen van de accu heb je niet eens gereedschap nodig. Net zoals in de goede oude tijd is het slechts een kwestie van de achterkant loshalen en de accu met je vingernagel uit het toestel wippen.

Zoals ik eerder schreef, lever je wel wat in als je kiest voor duurzaamheid. De camera’s zijn niet zo bijzonder en vooral in de nacht komen deze niet goed mee met gelijkgeprijsde smartphones. Dat ligt niet per se aan de onderliggende hardware, maar de software is niet zo geavanceerd als die van andere merken. De achterblijvende beeldverwerking levert afbeeldingen op die er niet altijd even mooi uitzien. Dat geldt ook voor het scherm. Dat is niet veel helderder dan dat van zijn voorganger, die op dat gebied ook al niet zo goed scoorde. Ook wat kleurweergave betreft is er niet veel verbeterd, maar het is gelukkig goed genoeg. Ook op accugebied scoort het toestel niet al te hoog. In deze prijscategorie houdt de gemiddelde smartphone het een stuk langer uit, maar dat kan bij de Fairphone 5 gelukkig makkelijk worden opgelost, omdat je de accu zonder gereedschap kunt wisselen. Bovendien kan dit toestel een stuk sneller laden dan zijn voorganger en is deze na 50 minuten al helemaal opgeladen. Let wel op dat je minimaal een 30W-lader moet hebben om dit voor elkaar te krijgen. Deze wordt namelijk niet geleverd met het toestel.

Het is nog steeds prijzenswaardig dat een bedrijf als Fairphone helemaal gaat voor duurzaamheid en wij hopen dat andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen, vooral op het gebied van softwareondersteuning. Dat je daarvoor meer geld moet neertellen of voor hetzelfde geld een minder krachtig toestel krijgt, is logisch. Als je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan of gewoon een stevige smartphone wilt die lang wordt ondersteund, dan is de Fairphone 5 zeker een aanrader.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Innovation

Getest

Fairphone 5, 8GB ram, 256GB opslag Transparant

Prijs bij publicatie: € 699,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 612,14

Bekijk alle uitvoeringen (5)


Laagste prijzen voor: Fairphone 5, 8GB ram, 256GB opslag Transparant
Winkel Beoordeling Prijs
Multipage-opmaak

Lees meer

Fairphone 5

vanaf € 566,41

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

10 apr 2025

Fairphone kiest voor nieuw verhaal: 'Niet alleen groen, maar óók goed'

258
In-ears met vervangbare accu's

11 apr 2024

In-ears met vervangbare accu's

Fairphone Fairbuds Review

96
Fairphone Gen 6 krijgt binnenkort upgrade naar Android 16
Fairphone Gen 6 krijgt binnenkort upgrade naar Android 16 Nieuws van 23 februari 2026
Fairphone 5, 8GB ram, 256GB opslag Transparant Review Productreview door HTT-Thalan 13
+3 5 van 5 sterren
Fairphone 5, 8GB ram, 256GB opslag Zwart Review Productreview door FelixAkk 25
+2 5 van 5 sterren
CBS: mensen recyclen meer laptops en tablets, maar meeste blijven in la liggen
CBS: mensen recyclen meer laptops en tablets, maar meeste blijven in la liggen Nieuws van 13 november 2024
Fairphone brengt Android 13-upgrade uit voor Fairphone 4
Fairphone brengt Android 13-upgrade uit voor Fairphone 4 Nieuws van 3 oktober 2023
Fairphone begint verkoop van Fairphone 4 met Android-alternatief /e/OS
Fairphone begint verkoop van Fairphone 4 met Android-alternatief /e/OS Nieuws van 28 september 2023
Murena brengt eind september /e/OS-versie van Fairphone 5 uit
Murena brengt eind september /e/OS-versie van Fairphone 5 uit Nieuws van 31 augustus 2023
Fairphone brengt Fairphone 5 met 8 jaar updates uit voor 699 euro
Fairphone brengt Fairphone 5 met 8 jaar updates uit voor 699 euro Nieuws van 30 augustus 2023
Fairphone 5 krijgt volgens webshopvermelding minstens acht jaar software-updates
Fairphone 5 krijgt volgens webshopvermelding minstens acht jaar software-updates Nieuws van 20 augustus 2023
Renders tonen eerste beelden van Fairphone 5 met cameragat in scherm
Renders tonen eerste beelden van Fairphone 5 met cameragat in scherm Nieuws van 17 juni 2023
Bluetooth SIG-listing toont draadloze over-earhoofdtelefoon van Fairphone-makers
Bluetooth SIG-listing toont draadloze over-earhoofdtelefoon van Fairphone-makers Nieuws van 18 april 2023
Meer producten en artikelen
Smartphones Fairphone

Reacties (245)

-Moderatie-faq
245
241
127
7
0
59
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
FairPCsPlease
16 september 2023 08:46
Beetje rare formulering uit de inleiding: "Het bedrijf gaat zelfs zo ver dat zij bij het fabriceren van hun smartphones niet alleen kijken naar gerecycled materiaal, maar ook naar de herkomst van nieuwe materialen. Daarnaast wil het bedrijf ook dat de mensen die de ruwe materialen uit de grond halen en de toestellen in elkaar zetten een eerlijk salaris krijgen en werken onder eerlijke arbeidsomstandigheden."

Het hele punt is juist, dat het eigenlijk heel normaal zou moeten zijn, in plaats van 'zelfs zo ver gaan' dat gekeken wordt naar de herkomst van nieuwe materialen en dat de mensen die de ruwe materialen uit de grond halen en de toestellen in elkaar zetten een eerlijk salaris krijgen en werken onder eerlijke arbeids- omstandigheden. Iets anders zo überhaupt niet toegestaan mogen zijn, voor geen enkel bedrijf in de elektronica-industrie noch daarbuiten.

[Reactie gewijzigd door FairPCsPlease op 22 juli 2024 13:27]

djwice @FairPCsPlease16 september 2023 10:41
Klopt. Zo zou het moeten zijn. Net als bij chocolade en thee.

Gelukkig zorgt Fairphone dat die weg gebaand wordt, laat zien dat het kan en dat het (uiteindelijk, hopelijk) normaal gaat worden voor de industrie.
Guru Evi @djwice17 september 2023 17:27
De weg was al gebaand door oa. Apple en een reeks andere fabrikanten die al langer met duurzame electronica bezig zijn, oa. Gazelle die smartphones, ipv nieuw te maken, halen ze oude smartphones op, poetsen ze op en verkopen ze dan weer - veel minder in de vuilnis.

Dit artikel leest zoals een betaalde advertentie en is niet helemaal eerlijk. Misschien in Android-land is het de duurzaamste telefoon, de iPhone heeft echter tot 7 jaar na laatste verkoop ondersteuning, niet 5 jaar na introductie zoals de Fairphone. 2 jaar extra ‘leven’ voor mensen die een veilig OS nodig hebben voor bedrijf (encryptie etc is belangrijker dan de kost van het apparaat). PinePhone en Volla en een reeks andere dev/Linux phones gaan ook jarenlang support krijgen met updates, want de basis (oa. Ubuntu voor Volla) heeft een 10+ jarige LTS versie waar je dus gegarandeerd bent ergens upstream of downstream een update te krijgen.

De Fairphone gooit een reeks statistieken bij elkaar om tot 70% “recycleerd of ethisch verschaft”, Apple beweert 100% ethisch verschaft te zijn en heeft voor specifieke producten ook het recyclagegehalte aan (vb. IPhone 15 - goud: 100%, cobalt: 100%, aluminium: 100%, rare earth: 100%, plastiek: 35%, papier en karton: 100%). Het is een vreemde manier om 70% te stellen en het is niet echt duidelijk genoeg om specifieke vergelijkingen te kunnen stellen, ik denk dat dit is omdat de statistieken apart gezien misschien slecht zouden klinken voor een ‘fair’ phone, moest het 100% ethisch geweest zijn, zouden ze dit gezegd hebben, vooral omdat de definitie van ethisch ook rekbaar is.

Wil dit zeggen dat 30% van de Fairphone niet ethisch verantwoord is, en indien waar, hoe is het mogelijk dat ze dan moreel of zelfs legaal zo’n bedrijf kunnen draaien, om producten dat je weet van oa. slavernij komt aan te kopen en dan ‘fair’ te noemen. “Fair” in oa. chocolade heeft een specifieke definitie, je kan geen “fair trade” chocolade verkopen als je weet dat 30% niet ethisch verantwoord is.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:27]

djwice @Guru Evi17 september 2023 21:59
Even recap:
* batterij vervangen in je iPhone kost €69, (dit duurt even, is warmte en lijm voor nodig en een expert met expert tools)
* batterij vervangen door een nieuwe in je Fairphone kost €39,- (duurt nog geen minuut en kan iedereen doen zonder gereedschap).
* OS security updates 10 jaar na launch is voor Fairphone. De launch date van de op dit moment oudst ondersteunde iPhone is 25 September 2015 (8 jaar geleden). Fairphone support is dus 2 jaar langer dan Apple. Andersom dan je hierboven schrijft.


Het OS dat Fairphone gebruik en het OS dat Apple gebruikt zijn veilig, dus de referentie naar encryptie v.s. aanschafprijs loopt mank.

Een Fairphone 5 kan gewoon Linux draaien als je dat wil. Net als de Linux telefoons waar je naar refereert. Maar laat je bank je dan nog via je telefoon met NFC laat betalen? En werkt de OV-pay software dan ook?

De percentages waarvan je aangeeft dat ze niet apart vermeld worden staan duidelijk leesbaar per grondstof op pagina 35 van dit publieke rapport:
https://www.fairphone.com...ne-Impact-Report-2021.pdf
Deze data is uiteraard wel al 2 jaar oud, dus niet bijgewerkt met de verbeteringen hieromtrent in afgelopen jaren.

Ik ken Gazelle vooral als een fietsmerk?
Maar uiteraard heel goed dat er partijen zijn die telefoons refurbished verkopen. Er is een tijd geweest dat Apple dat actief tegenwerkte en oudere hardware liet verzamelen, onbruikbaar maakte en naar de landfill bracht, gelukkig is dat nu niet meer het geval.

En tot voorkort zorgde Apple dat bij uitwisseling van componenten tussen twee identieke telefoons diverse (normale) functies van de telefoon onnodig verloren gingen, zie review: Hoe en waarom Apple iPhone-reparaties bemoeilijkt
Fairphone deed de afgelopen 10 jaar juist het tegenovergestelde: Fairphone zorgt dat componenten vervangen kunnen worden en tussen twee dezelfde telefoons gewoon uitgewisseld kunnen worden door de gebruiker zelf met gereedschap dat je voor nog geen €4,- koopt bij jou om de hoek.
En zorgde dat voor elke geproduceerde telefoon evenveel grondstoffen werden teruggewonnen voor hergebruik.
En toen chipmakers de hardware niet meer ondersteunde ging ze zelf drivers etc. onderhouden. Met de Fairphone 5 kiezen ze voor chips die nog langer worden ondersteund door de fabrikant. De hoop is dat anderen hierin zullen volgen, zodat steeds meer hardware langere ondersteuning krijgt en dus langer mee kan gaan.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:27]

Guru Evi @djwice18 september 2023 17:16
<i>OS security updates 10 jaar na launch is voor Fairphone.</i>
Ik sprak over volledige OS updates na verkoop, dat voor Apple 7 jaar bedraagt. De OS (Android) updates voor Fairphone zijn 5 jaar na launch, dus als je aan het einde van de cyclus koopt, krijg je minder dan 4 jaar.

Security updates voor Apple gaan nog 2 jaar door na het laatste OS update, dus 9 jaar na laatste verkoop (mogelijk 10-11 jaar na launch). De 10 jarige belofte van FairPhone is "als mogelijk", ik weet niet wat er onmogelijk aan valt, Android is open source en zoals ik zei, Linux is veel langer te ondersteunen moesten ze dit willen.

Ik bekritiseer enkel de nummers die ze in her artikel aanhalen, of een reparatie 20 euro goedkoper is, de kosten van de onderdelen gaan niet op tegen de per-uur kosten van een technieker. En de meeste mensen zijn redelijk voorzichtig met hun apparaten, schermen en batterijen moeten niet elk jaar vervangen worden.

Fairphone had vroeger ook beloftes gemaakt dat we de onderdelen modulair kunnen uitwisselen met de volgende versie, dat is ook nooit waar geweest en momenteel zijn er genoeg mensen op de forums die weken wachten op herstelonderdelen, dus ze houden ze ook niet in stock. Wat is de waarde van een telefoon die je 5 weken niet kan gebruiken? Dan moet je een tweede kopen indien de eerste stuk gaat?

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:27]

djwice @Guru Evi18 september 2023 18:10
Zoals ik aangaf, de oudste Apple telefoon die nog security updates krijgt is gelanceerd op 25 september 2015.
Dat is bijna 8 jaar geleden:
Bron: https://support.apple.com/en-us/HT201222
Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/IPhone

Dat is dus geen 9 jaar na laatste verkoop en al helemaal geen 11 jaar na launch.

Bij Fairphone heb je geen technieker nodig om de batterij te vervangen, de secretaresse, baliemedewerker kunnen het ook gewoon zelf doen, sterker nog, jij als telefoon eigenaar kan het ook, het is nog makkelijker dan de batterijen van je fietslampjes.

Ik neem aan dat een bedrijf met tientallen of honderden telefoons aan hun medewerkers verstrekt gewoon zelf bij de balie een aantal op voorraad houd, dan hebben alles weer werkend in een paar minuten. Geen gedoe met telefoon koeriers etc. dat kost meer tijd dan het zelf ter plekke vervangen en een kastje met voorraad voor onderdelen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:27]

Guru Evi @djwice18 september 2023 18:25
De iPhone 6 een een reeks andere apparaten heeft dit jaar nog security updates gekregen:
https://www.makeuseof.com...-for-10-year-old-devices/
https://support.apple.com/en-us/HT213597
https://support.apple.com...phe3fa5df43/12.0/ios/12.0

Ze krijgen inderdaad ENKEL security updates, niet meer punt-release en nieuwe features.

De iPhone 6S die ik vandaag in mijn broekzak heb is nu 7 jaar oud en krijgt regelmatig updates, batterij is aan 70% en het scherm zijn stukjes uit maar niet gebarst, dus zonder reparatie ondersteunt (blijkbaar) ook de nieuwe AirPods en andere software/hardware.

Zelfs al stoppen ze er 'vandaag' mee heb ik toch 9 jaar gedaan met dezelfde foon, alhoewel de 6S iOS 15 draait, dus zal wel nog lopen voor een paar jaren (waarschijnlijk de eerste foon die 12 jaar ondersteunt zal worden)

https://endoflife.date/iphone
vergeleken met
https://endoflife.date/fairphone

iPhone 5S - 10 years ago - Supported: Yes

FairPhone 3 - 3 years and 11 months ago - Ends in 1 year

En elke keer zeggen ze jaren ondersteuning totdat ze moeten toegeven dat ze niet kunnen:
https://www.fairphone.com...pporting-the-fairphone-1/
However, after supporting the Fairphone 1 for three and a half years and the Fairphone 1U for nearly two and a half years, we’ve simply reached the point where it is no longer possible to keep supporting our first phone.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:27]

djwice @Guru Evi18 september 2023 18:36
De update voor iPhone 6 en 5s in januari waar je naar verwijst is voor WebKit, dat is van de browser app.
Guru Evi @djwice18 september 2023 18:46
Yep, zijn er gaten in de iPhone 5S/6/... (iOS 12) waar ik niet van weet?
tostyijzer @Guru Evi20 september 2023 12:41
Goed punt! Dat is ook precies waarom FairPhone nu voor een ander soort soc heeft gekozen. Apple heeft een eigen ontwikkelde soc en daarmee, gelukkig, meer invloed op het up-to-date houden van de software.
hoeksmarp @Guru Evi18 september 2023 09:05
Waar vind jij deze informatie over/van Apple (i.e., wat is jouw bron)?

Wat ik kan vinden wat Apple zelf zegt:
20% of all material shipped in products in 2022 came from recycled and renewable sources.
maar ik zie nergens iets over ethisch gewonnen grondstoffen.
Guru Evi @hoeksmarp18 september 2023 17:05
Dat is 20% doorheen alle producten verscheept. De iPhone 15 heeft een specifiek rapport: https://www.apple.com/env...e_15_Pro_Max_Sept2023.pdf waar ze de statistieken op alle grondstoffen uit elkaar halen.

We maken de vergelijking tussen het huidig vlagschip van Apple met het huidig vlagschip van "Fair"phone
Bruno @Guru Evi7 oktober 2023 07:49
Bedankt voor het delen van het rapport.

Het lijkt vrij duidelijk: "iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max contain a total of 20 percent
recycled or renewable content".

De 100% claims op pagina 5 slaan op het % recycled van een paar materialen in een aantal zeer specifieke componenten van de iPhone. Over het totaal gezien is het dus 20%.
whiner @djwice18 september 2023 09:23
De vraag is alleen of het gene dat ze claimen te doen ook daadwerkelijk gedaan wordt.
Als je andere bedrijven moet geloven is het niet mogelijk om betaalbare telefoons met redelijk hardware te produceren zonder massaproductie onder slechte omstandigheden.

Ik hoop dat de andere bedrijven ongelijk hebben.
djwice @whiner18 september 2023 09:33
Net zoals Nederland vroeger vond dat je slaven nodig had voor koffie, specerijen etc.?

We zijn als Nederland een slecht voorbeeld geweest. Ik denk dat Fairphone een voorbeeld is en zal zijn in hoe het wel kan én hoe het moet.

Als Nederlander zijn we gewend sceptisch te zijn, maar ik denk dat het tijd is om nu met z'n allen trots achter Fairphone te gaan staan en de wereld laten zien hoe het wel moet. Hoe meer bedrijven het welzijn van iedereen in de productie keten, langdurig gebruik van producten en het duurzaam hergebruik van grondstoffen voorop gaat stellen, hoe minder conflicten er zullen ontstaan en hoe welvarender de wereld als geheel wordt.
Inflatable @FairPCsPlease16 september 2023 10:44
Tja, zover zijn we nog lang niet in de wereld.. 80% van de wereldbevolking leeft niet eens in een democratisch land, maar onder autocratische, totalitaire of dictatoriale regimes.. Dat beseffen velen zich hier in het Westen die in welvarende democratieen leven waar mensenrechten etc wel tellen vaak niet, dat ze een kleine (maar wel rijke en machtige) minderheid vormen op deze planeet.. Maar verder prima hoor al dat actvisme en idealisme.. Ik wil alleen zeggen er is wat dat betreft nog een heel erg lange weg te gaan, en dat we soms even moeten beseffen dat waar wij hier ons druk om maken men in andere landen helemaal (nog) niet mee bezig is.. Duurzaamheid is in veel gevallen ook gewoon een marketingtool geworden om geld te verdienen.. Als je het mij vraagt is er sowieso weinig tot niks duurzaams aan een mobiele telefoon..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 22 juli 2024 13:27]

FairPCsPlease
@Inflatable16 september 2023 10:54
Maar dat onderstreept natuurlijk alleen maar het belang, dat wij bij het kopen van onze producten rekening houden met de impact in die landen, want wat wij kopen, wordt voor het leeuwendeel geproduceerd in dat soort landen en dat maakt het des te belangrijker met wie je zaken doet. Beetje off-topic, maar kijk wat bijvoorbeeld bij de door djwice hieronder genoemde chocolade en thee Solidaridad aan pionierswerk doet, door rechtstreeks arme boeren en lokale coöperaties te steunen in leveren aan de wereldmarkt en hen sterker te maken, zodat zij minder afhankelijk zijn van uitbuiting door tussenhandel.

[Reactie gewijzigd door FairPCsPlease op 22 juli 2024 13:27]

Inflatable @FairPCsPlease16 september 2023 11:15
Zoals ik al zei, allemaal prima, ik vrees alleen dat het druppels op een gloeiende plaat blijven voorlopig..

Laat eerst het meerendeel van de wereld maar eens democratisch worden, dat iedereen een zegje heeft in wat er gebeurt allemaal.. Mede daarom is b.v. de strijd in Oekraïne ook zo belangrijk nu.. Daar maak ik me veel drukker om dan over hoe "duurzaam" een mobiele telefoon is..
Jittikmieger @Inflatable16 september 2023 12:08
Laat eerst het meerendeel van de wereld maar eens democratisch worden, dat iedereen een zegje heeft in wat er gebeurt allemaal.. Mede daarom is b.v. de strijd in Oekraïne ook zo belangrijk nu.. Daar maak ik me veel drukker om dan over hoe "duurzaam" een mobiele telefoon is..
Dat klinkt - volgens mijn nederige mening - als:
"Het schip zinkt! Laten we wachten tot er iemand met een reddingsboot aan komt roeien. ...Dan hoeven we zelf in ieder geval niet te roeien!" :+

Gelukkig zijn er andere mensen die zich niet "druk" maken, maar ACTIEF en dus ECHT DRUK bezig zijn: de één b.v. in de loopgraven in de Oekraïne, de ander om b.v. uitbuiting van mensen te voorkomen en een duurzaam product te maken. Dat hoeft allemaal niet serieel, dat kan prima parallel gebeuren. Het één hoeft niet te wachten op het ander. :)
Inflatable @Jittikmieger16 september 2023 12:45
Klopt, ik heb het alleen over de verdeling van aandacht van al deze zaken.. Die is in het Westen en dan vooral in Nederland toch behoorlijk zoek de laatste tijd.. Heel veel idealisme en te weinig realisme..
HuisRocker @Inflatable16 september 2023 14:04
Oneens, dat realisme is ook dat er 'onder de allesoverheersende deken van kapitalisme' (op vreedzame wijze!) alleen verandering (verschuiving op de macht/afhankelijkheid lijn, waar de mogelijkheid tot democratie ook deel van is) mogelijk is door 'tegen de stroom in te roeien' oftewel; niet meer meedoen met de armen nog afhankelijker maken maar zaken doen op een (kapitalistisch gezien) compleet omgekeerde manier.
Noem het 'druppels' (een vorm van determinisme) zoveel je wil, maar als niemand begint met druppelen zal er ook nooit een stroom op gang kunnen komen.

Alle begin 'van anders' is moeilijk en kan zelden op begrip/steun rekenen, je kop boven het maaiveld uitsteken = onmiddelijk kritiek krijgen, Nederlanders zijn (nog steeds) calvinistisch...
Maar dat alles maakt wat Fairphone doet nog steeds niet onmogelijk en/of zinloos!
Vayra @HuisRocker16 september 2023 14:57
Ik denk dat Fairphone vooral een niche heeft gevonden in een overvolle markt. Die niche is hun bestaansrecht, niet zozeer het feit dat het model dat ze hanteren nou zo geweldig is. Ik bedoel, Fairphones staan niet bepaald bekend om het feit dat ze super lang meegaan, ze zijn niet heel degelijk. Ook niet slecht, maar zeker geen hoogvliegers als het kwaliteit gaat. Hoe gaan zij met hun resultaten nou anderen overtuigen dit ook te gaan doen?! Het enige USP is dat een telefoon in potentie meer jaren in je broekzak kan blijven zitten. Maar wil je dat wel als alle toestellen om je heen meer bieden?

Dus ja... idealisme of gewoon goeie ouwe commercie, vul het maar in. Ik ben iig weinig overtuigd van al die duurzaamheidshelden die alsnog gewoon bedrijven zijn die geld willen verdienen. De markt gaat niet duurzaam worden zolang het systeem eromheen rot is. Maar we kunnen onszelf wel langer voor de gek houden op deze manier dat het systeem NIET rot is, want kijk, die Fairphone kan toch maar mooi bestaan.

Druppels op een gloeiende plaat dus. Dat heeft niets met calvinisme te maken, maar met realisme. We zijn al dertig plus jaar heel druk met duurzaam, ondertussen stijgt jaar op jaar de uitstoot mondiaal nog steeds en we gaan ook steeds verder in verbruik van materialen. Dit gaat 'm niet worden zo hoor ;) Het enige dat werkt, is minder kopen, of beter gezegd, heel vaak juist niet kopen, en dat betekent dat hele volksstammen en bedrijfstakken zwaar overbodig worden, en als dat gebeurt is de wereld al snel te klein en dat biedt de politieke kansen die je nu overal ziet op rechts... niet bepaald een teken van vooruitgang. Zolang dat niet gebeurt, is alles wat we doen slechts 'meer'. Ook Fairphone is een gevalletje 'meer'. Niet 'minder'.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 13:27]

Amdk6II @Inflatable17 september 2023 17:24
Ik ben het wel met je eens @Inflatable dat er teveel idealisme is en de verhouding effort (kosten) tov. baten totaal zoek lijkt te raken. Iets wat wel degelijk nut kan hebben is eerlijke prijzen door de hele keten rekenen, mits men bereid is de meerprijs tov. de concurentie te betalen.

Nut zit het ook in het doel en de marketing van Fairphone, dus dat kan een punt zijn dat men bereid is meer te betalen. De erg lange software ondersteuning (langer dan Apple?) en de repareerbaarheid maakt dat je wel degelijk wat voor de hogere prijs (Als je puur naar specs kijkt) terugkrijgt.

Ik denk ook dat wij als Nederland koploper willem zijn in sustainability andere landen wel willen volgen, als dat goed is voor je inwoners, kennis, levenskwaliteit en zelfs welvaart. Anders loop je het risico dat je jezelf voor de gek gaat houden en er een steeds groter deel van de bevolking niet kan of wil meekomen want het is te duur (of zelfs armoede). Reken maar dat dit niet het voorbeeld is dat andere landen willen volgen.
florizla @Inflatable18 september 2023 21:42
Aandacht is goed, maar uiteindelijk bepaalt geld en budgetten wat er in de wereld gebeurt.

Door een Fairphone te kopen, steun je werknemers die zo hun kroost naar school kunnen sturen. Koop je een andere telefoon, dan steun je aandeelhouders en mijnbonzen.

Sterker nog, als genoeg mensen faire producten kopen, dan moeten andere techbedrijven en mijnbonzen ook overstag.

De consument heeft meer macht dan hij/zij denkt.
soskes @Jittikmieger16 september 2023 13:59
Ik deel de mening van @Inflatable . Tuurlijk, je moet ergens beginnen en ja, onze generaties hiervoor en wijzelf hebben het niet goed gedaan. Maar ik mis realisme bij XR en bij zoveel reclames die bij mij alleen maar meer tegenzin opwekken. Ik bedoel, nogmaals, ik ben het er mee eens dat er wat moet gebeuren maar door lekker te blijven polariseren komen we niet verder.

Wat betreft de telefoon, ik moet hier met schaamte bekennen dat ik 'gewoon' voor de Samsung ben gegaan terwijl ik inderdaad op de fairphone had kunnen wachten. Ik denk dat het een prima telefoon is. Ik heb mijzelf wel voorgenomen nu echt de rit uit te zitten met deze Samsung en hem min. 3 jaar te gebruiken.
Mijzelf ook een Samsung Care pakket aangeschaft als 'verplichting' naar mijzelf.
bilgy_no1 @soskes16 september 2023 18:32
XR probeert de urgentie te benadrukken, veel van de reclames van bedrijven zijn bedoeld om hun imago op te poetsen. Dat heeft niet per se iets met elkaar te maken.

Het polariseren gebeurt net zo goed (of misschien wel juist) vanaf de kant van de ontkenners. Maar uiteindelijk is dat allemaal ruis. Wat telt is wat er fysiek in de wereld aan gang is en hoe je handelt. Daarbij helpt het ook als je een niet-duurzame telefoon 3 jaar gebruikt ipv 2 jaar. In de loop van 50 jaar scheelt dat zo 8 telefoons... 5 jaar of langer gebruiken is natuurlijk nog beter, maar je begint alvast ergens.

Ik heb zelf (helaas) ivm de policy van een klant een aparte telefoon nodig en dat gaat zeker een Fairphone worden. Heb vorig jaar een Pixel 7 Pro gekocht ivm de lange ondersteuning, maar nu moet er dus toch iets naast.
meathome @Inflatable16 september 2023 19:08
Tja, zover zijn we nog lang niet in de wereld.. 80% van de wereldbevolking leeft niet eens in een democratisch land, maar onder autocratische, totalitaire of dictatoriale regimes..
misschien zou het al helpen als het 'democratische' westen stopt met het sponsoren van autocratische, totalitaire of dictatoriale regimes?

houden we dat door dit soort regimes/mensen de middelen te geven om hun gedrag 'succesvol' te maken niet zelf in stand?

'wandel durch handel' lijkt mij getuigen van onterecht opportunisme.

Is het niet zo dat als mensen toegelaten wordt om te handelen of wetten en regels voor hun niet van toepassing zijn, dit gebeurt?

[Reactie gewijzigd door meathome op 22 juli 2024 13:27]

selena81 @Inflatable17 september 2023 18:53
Niet om nu een hele discussie te beginnen, maar ik denk dat de gemiddelde arme mijnwerker zich meer geholpen voelt met een hoger salaris dan met elke 4 jaar een keer naar de stembus mogen.

Het klinkt ook nogal als het magische denken van 'we moeten uitkeringen afschaffen dan vinden mensen vanzelf werk': dat als je maar zo streng mogelijk bent en armen dwingt om zich te gedragen zoals jij dat wilt dat uiteindelijk ook voor hun het beste gaat zijn.
Op die manier wordt 'democratie' niet iets wat organisch vanuit het volk komt maar iets wat door het rijke westen is opgedrongen (met verkiezingen die door datzelfde western sterk worden gemanipuleerd).
Madrox @Inflatable16 september 2023 18:03
Hoe democratisch zijn wij eigenlijk nog? Er word nog altijd veel onder het tapijt geveegd, daar is de laatste 50 jaar niets verbeterd, misschien wel slechter nu. Zie nu de ravage van de energie transitie, vattenvall dealtjes, eneco met dochter advies bureaus die het werk aan bevriende bedrijfjes doorsluist, tatra steel, pfas debacle. Echt, ze hebben boter op hun hoofd.
meathome @Madrox16 september 2023 19:32
het ligt er maar net aan welke vorm van democratie je ambieert

jij en vele met je denken bij een democratie aan een meritocratie:
een gelijk speelveld voor allen, zodat de best passende op die positie terechtkomt.
dan kunnen we investeren om maximaal vooruitgang te boeken op langere termijn.

maar in een democratie waar lobbyisten wetten schrijven, politici juridische en eigen verantwoording hebben mogen verruilen voor politieke verantwoording en mensen/bedrijven met diepe zakken mogen blijven schikken lijkt het eerder tot een plutocratie te zijn ontwikkeld.
ook een vorm van democratie, alleen eentje waar velen niet meetellen. we noemden het tenslotte ook al een democratie toen vrouwen nog geen stemrecht hadden.
in deze situatie zijn investeringen vermijdbare kosten die de economische groei op korte termijn afremmen.

de grote vraag is niet, hoe democratisch zijn we nog, maar: hoe sturen we de democratie naar een samenleving die het beste voor heeft met de mensen en leefomgeving door te streven naar vooruitgang en duurzaamheid ipv alleen oog te hebben voor 'economische groei' ten koste van de lucht die je inademt en de toekomst van allen.

[Reactie gewijzigd door meathome op 22 juli 2024 13:27]

nokiaan958GB @Madrox16 september 2023 21:42
We zijn super democratisch. Kijk eens hoeveel partijen er zijn opgericht. Jij kunt lid worden van elke partij en hebt stemrecht. Wat wil je nog meer?
P_Tingen @Inflatable17 september 2023 21:45
De invloed van democratie op welvaart wordt nog wel eens overschat; landen als Zuid Korea en China maken zeer grote stappen op welvaartgebied en zijn niet perse democratisch te noemen....
RoestVrijStaal @Inflatable16 september 2023 12:28
Tja, zover zijn we nog lang niet in de wereld.. 80% van de wereldbevolking leeft niet eens in een democratisch land, maar onder autocratische, totalitaire of dictatoriale regimes.. Dat beseffen velen zich hier in het Westen die in welvarende democratieen leven waar mensenrechten etc wel tellen vaak niet, dat ze een kleine (maar wel rijke en machtige) minderheid vormen op deze planeet...
Ik vraag me af of dat wel zo erg is.

Bij een niet-democratisch regime weet je tenminste wat je aan de overheid hebt; Helemaal niets. Je moet goed voor jezelf zorgen.

Bij een democratie kun je dan wel stemmen, boze brief sturen naar gemeente of andere overheid, demonstreren, je gelijk via de rechtspraak halen, een eigen partij oprichten, enzovoorts.

Maar als je stemt op een partij die nooit in de regering zit, je brief in een la verdwijnt of enkel kennis van wordt genomen terwijl de wet o.i.d. wordt doorgedrukt, schouderophalend gedaan wordt bij de zoveelste demonstratie op het Malieveld, geen geld hebt voor een fatsoenlijke advocaat en tijd hebt voor de (zoveelste) rechtszaak, te weinig interesse en stemmen is voor jouw nieuwe partij, ben je net zo goed terug bij af bij een niet-democratisch regime.

Die democratische procedures geven het idee dat men inspraak heeft en iets kan veranderen. De praktijk is anders.

[Reactie gewijzigd door RoestVrijStaal op 22 juli 2024 13:27]

Inflatable @RoestVrijStaal16 september 2023 12:48
Het politieke systeem vormt wel de basis voor welvaart, vrijheid, geluk en mensenrechten.. Die zijn op het hoogste niveau in democratische landen, dat is nou eenmaal een feit..
selena81 @Inflatable17 september 2023 19:14
Kan aan mij liggen maar ik vind landen als Zuid-Afrika of Kenya of Mexico geen bolwerken van welvaart 🫣

Of gaan we nu een no-true-scotsman doen waarin elk niet-welvarend land geen _echte_ democratie is?
VicTheTrader @RoestVrijStaal16 september 2023 13:07
Ik vraag me af of dat wel zo erg is.
Zeker, en nog erger. Heb je ooit onder zo'n regime gewoond? Mijn herkomstland heeft helaas een pech dat het bezet wordt door een autocratische regime, en ja, het is best heel erg.
Bij een niet-democratisch regime weet je tenminste wat je aan de overheid hebt; Helemaal niets.
Dit klopt niet. Het is niet dat je niets hebt aan die overheid, het is dat je de overheid actief tegenwerkt in alle aspecten van het leven. Want zo'n overheid is eigenlijk niets meer dan een mafia-achtige organisatie, en met wat geluk kun je wel leven zonder dat je ze in de weg staat, maar soms heb je gewoon pech.

Je huis staat misschien op een heel lucratieve plek. Je kind zei iets wat niet mocht op school. Je bedrijf concureert aan een van de bedrijven van een of ander overheid-vriendje. Ze beginnen aan een oorlog en je wordt gemobiliseerd.

Ik vind het frappant dat de democratische landen denken dat ze in goed overleg kunnen met dit soort van regimes. Het zijn gewoon criminelen, en bedoelen op geen enkele manier goed.

[Reactie gewijzigd door VicTheTrader op 22 juli 2024 13:27]

MaestroMaus @VicTheTrader17 september 2023 12:14
Is gewoon het Dunning Kruger effect. Als je van een bepaald onderwerp heel weinig af weet dan lijken de uitdagingen simpel. Simpele uitdagingen → simpele oplossingen. Jij hebt waarschijnlijk veel meer ervaring met het onderwerp waardoor je veel beter weet.
Pathogen @MaestroMaus17 september 2023 12:46
Wel met het gevaar dat door de eigen beleving alle niet-democratische regimes over één kam geschoren worden.
VicTheTrader @selena8118 september 2023 09:49
Voor de meeste immigranten zal dat vast anders voelen en is de overheid juist een warm bad
Nou, naar mijn beleving is dit niet echt zo. Als een immigrant heb je te maken met een overheid en ambtelijke organisatie die bij voorbaat aannemen dat je hier bent om misbruik te maken van die steun. Zelfs als je hier jarenlang bent, ben je nog steeds een verdachte op basis van de achternaam, je komt moeilijker aan een woning en je kind krijgt waarschijnlijk een lager schooladvies.

Het is over het algemeen hier best goed geregeld. Maar er is absoluut geen sprake van een gevoel van een warm bad.
bilgy_no1 @RoestVrijStaal16 september 2023 18:46
Dat zou je niet meer zeggen als je een tijdje in bijv Rusland zou wonen. Een oorlog een oorlog noemen en huppa 15 jaar naar de Goelag.

We zijn in Nederland te laks en verzadigd. We zien de overheid als een dienstverlener ipv als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus we klagen als (ons wordt verteld dat) iets niet goed gaat, maar steeds minder mensen willen de verantwoordelijkheid nemen om actief te worden in de politiek. En ja, de politici hebben hier zeker aan bijgedragen, maar als er een kloof is tussen burger en politiek, dan komt dat toch echt van beide kanten.

Want je kunt wel degelijk bijdragen aan de visies van politieke partijen. Er zijn allerlei commissies die schrijven aan de verkiezingsprogramma's. Je kunt je ook op lokaal niveau inzetten of verkiesbaar stellen als dat meer je ding is. Natuurlijk kun je niet direct zeggen hoe het moet en dat het dan ook zo gebeurt. We leven in een democratie van 18 miljoen mensen, dus dat zou ook niet goed zijn.

Echt, politieke partijen zullen je met open armen ontvangen als je actief wilt worden. En in Nederland zijn de afgelopen decennia diverse partijen uit het niets opgekomen met aanzienlijke zetelaantallen in de Tweede Kamer. En daar is ook echt wel ander beleid door gekomen. Wilders bijvoorbeeld met zijn gedram op uitkeringsfraude en de daaruit volgende toeslagproblemen onder het gedoogkabinet. Dat hij vervolgens zijn handen in onschuld wast is een tweede, maar invloed is er dus wel degelijk.

Dus, niet klagen maar doen. Houdt de democratie levend, want het alternatief is echt niet zo prettig.
108rogar @RoestVrijStaal18 september 2023 22:22
Democratie is meer dan alleen stemrecht. Er hoort ook een rechtssysteem bij dat je berschermt tegen willekeur van de overheid, en controle door de pers, etc. En inderdaad, daar is de laatste jaren aan getornd, maar het lijkt er op dat mensen niet meer weten dat dit er ook bij hoort, en dus de verantwoordelijke partijen niet meer afstraffen.
whiner @Inflatable18 september 2023 09:54
Hier heb je gelijk. Maar het ironische is, dat de enige manier om een telefoon wel duurzaam te maken een wereld regering is.
De gehele wereld moet samenwerken om echt een verandering te weeg te brengen. 1 telefoon waar de hele wereld aan werkt, geen concurrentie. Met als doel een perfecte telefoon gericht op duurzaamheid.

En laat dat nu iets zijn dat je niet moet willen. Als het voor het goede gebruikt wordt krijg je ook de keerzijde erbij (totalitaire regime).
Dan kun je beter een niet perfecte versplintering hebben van macht en controle.
Sjorsjeje @FairPCsPlease16 september 2023 13:11
Helemaal mee eens! Dat vind ik ook voor het statement "Duurzaamheid gaat echter meestal gepaard met het moeten inleveren op bepaalde aspecten". Is het niet andersom? Dat de beste camera's etc. gepaard gaan met inleveren op duurzaamheid, mensenrechten en milieu?
djwice @Sjorsjeje17 september 2023 23:07
Dat is een mooie reframing.
Alleen zouden we die dan niet "de beste" moeten noemen, toch?
Sjorsjeje @djwice25 september 2023 17:56
Goed punt. "Sterkste" dan?
djwice @Sjorsjeje25 september 2023 18:08
Wellicht: "Goedkope producten en producten die door veel mensen gekocht worden gaan vaak gepaard met het inleveren op duurzaamheid, milieu en mensenrechten".

Producten op Temu zijn daar wellicht een voorbeeld van, hoe kun je anders een nette heten winterjas voor €10,99 op je deurmat krijgen.

Wellicht bedoeld Temu dat wel met "Shop like a billionaire" - dat je je gedraagt als bepaalde mensen in Quatar, dat jij iets wil en je het hoe dan ook zult krijgen en zo goedkoop mogelijk, hoeveel mensenlevens het ook zal kosten.
BadRespawn @FairPCsPlease16 september 2023 19:49
Beetje rare formulering uit de inleiding: "Het bedrijf gaat zelfs zo ver dat zij bij het fabriceren van hun smartphones niet alleen kijken naar gerecycled materiaal, maar ook naar de herkomst van nieuwe materialen. Daarnaast wil het bedrijf ook dat de mensen die de ruwe materialen uit de grond halen en de toestellen in elkaar zetten een eerlijk salaris krijgen en werken onder eerlijke arbeidsomstandigheden."

Het hele punt is juist, dat het eigenlijk heel normaal zou moeten zijn,
Sterker nog, zo'n beetje alle phone fabrikanten doen statements die daar op neer komen en hanteren zelfs een of ander keurmerk. Maar het is allemaal vrijwillig/ongereguleerd/zelfregulering en echt effectief toezien op naleving zou veel geld kosten, dus meestal is het meer public relations dan realiteit.
Het kan zijn dat het bij Fair dichter bij de realiteit is, maar dat kan niet worden vastgesteld adhv statement die het bedrijf doet.
Bertje3000 @FairPCsPlease17 september 2023 16:06
Dank dat je dit opschrijft. Het is absurd hoe geaccepteerd uitbuiting, mishandeling en algehele respectloosheid naar natuur en mensen is - enkel en alleen omdat we er een mooi glimmertje voor krijgen en we het niet direct zien.
EnigmaNL @FairPCsPlease16 september 2023 13:07
Het is nog niet normaal dus het bedrijf gaat inderdaad heel ver. Het is juist goed om dat te benoemen! Alle andere fabrikanten kijken praktisch niet om daar die aspecten.
MeneM 16 september 2023 08:54
"FairPhone is zo duur" hoor ik vaak. Daar ben ik het niet mee eens.

Fairphone vraagt de normal prijs voor wat het levert, de vraag is, waarom is de rest zo goedkoop, en waar lever je dan op in? En we weten allemaal eigenlijk het antwoord wel: Slaven arbeid (uyghur, kinderen, etc) en millieu.

Heel eerlijk, ik kocht de Fairphone 4 vanwege het repareerbaarheid gehalte. Ik was klaar met telefoons die zo duur waren om te laten repareren (waarna je een vreemde kleur hebt op je scherm, of het zit NET niet lekker meer in elkaar) dat je eigenljik een nieuwe wilde.

80Euro voor een nieuw scherm en 10 minuten het zelf doen. Perfect.

Voor het eerst het gevoel dat de telefoon echt van mij was. Ik hoef niets anders meer.
lucade2210 @MeneM16 september 2023 16:35
Precies dit gevoel heb ik ook. Was al een jaar aan het zoeken naar een nieuwe telefoon en vond maar geen ding wat bij me paste. Bij elke telefoon had ik wel iets tegen de fabrikant of vond ik de telefoon een in elkaar gemetseld zooitje bloatware.

Zag de release van fairphone 5, gelijk besteld. Heb hem nu een dag.

Ik ga nooit meer terug. Alles aan deze telefoon klopt.

Edit: Overigens is de telefoon prijs bij een abonnement (via whatever provider en supplier) een super schappelijke 540 560eu.

[Reactie gewijzigd door lucade2210 op 22 juli 2024 13:27]

Loggedinasroot @lucade221016 september 2023 21:46
Je bedoelt €640? Of waar heb je hem voor €540?
Op mobiel.nl en kpn.com kom ik op €648 uit.
Ook weer zo mooi dat precies hetzelfde KPN abonnement op mobiel.nl €1 goedkoper is dan op kpn.com.

[Reactie gewijzigd door Loggedinasroot op 22 juli 2024 13:27]

lucade2210 @Loggedinasroot17 september 2023 13:19
Bij Belsimpel. Klein foutje, het was 560.

Met een 2-jarig vodafone contract:
24 maanden * 23eu + 8eu eenmalig = 560eu
Loggedinasroot @lucade221017 september 2023 15:56
Op mobiel.nl zie ik inderdaad dat je flinke kortingen krijgt bij andere providers.
Als je wat meer GB's per maand neemt krijg je hem zelfs naar €515.

Binnenkort toch maar eens even voor gaan zitten dan.
MeneM @lucade221018 september 2023 09:35
https://www.theverge.com/...racks-no-repairs-warranty

Mooi voorbeeld van waarom zelf kunnen repareren belangrijk is.
merethan @MeneM16 september 2023 11:04
Voor het eerst het gevoel dat de telefoon echt van mij was.
Dat was voor mij ook inderdaad een dealmaker: Geen gezeik om custom roms te draaien. Wat je zegt: Dit toestel is ook daadwerkelijk van jou.
Hukkel80 @MeneM17 september 2023 11:01
Ik zit er aan te denken om mijn volgende telefoon een Fairphone te laten zijn om hetzelfde principe.

Ik vind het al niet super into smartphone persoon lastig om een review soms goed te kunnen inschatten. Ok de camera is minder dan die van vergelijkbare telefoons. Maar waar is die dan vergelijkbaar mee? Een telefoon van 600 of 500 of 400? Hoeveel lever ik nu echt in op specs?
108rogar @Hukkel8018 september 2023 22:27
Ik ben zelf niet zo'n zware gebruiker, maar ik heb de Fairphone 5 nu een paar dagen en vind 'm geweldig.
Maar ik kom van een Fairphone 2 af, dus dan is alles een gigantische verbetering. :)
Rainbow @MeneM20 september 2023 10:42
Toch zou ik het wel fijn vinden als er ook een goedkopere Fairphone op de markt zou komen. Mijn maximumbedrag voor een telefoon is zo'n €400, wat ik eventueel nog wel zou willen oprekken naar €500 voor duurzaamheid, hoewel mijn huidige en vorige telefoon respectievelijk €150 en €225 waren (tweedehands). Daar moet ik ook bij zeggen dat ik dus met die €150 tweedehands 5 jaar heb gedaan, dus €30 per jaar, en ik ook zie dat ik met deze 5 jaar kan doen sinds de aankoop vorig jaar.

Meer dan €500 vind ik zelf echt een astronomisch bedrag voor een telefoon. Dat heb ik er gewoon niet voor over. Ik begrijp best dat er veel anderen zijn die dat wel graag willen betalen, hun telefoon vaak gebruiken en het het meer dan waard vinden.

Maar er is ook gewoon een hele grote groep mensen die op zoek is naar een relatief goedkope, simpele telefoon, enkel om wat te appen en bellen. Dat zou nog wel een gat in de markt zijn voor Fairphone.
ISaFeeliN 16 september 2023 07:58
Beetje jammer van de titel, zo klinkt het alsof de juiste manier van het maken van een smartphone (want ja liever willen we het toch allemaal zo?) drawbacks heeft. Nee, de manier waarop sommige fabrikanten nu hun toestellen in elkaar lijmen en alles vast solderen, dat zijn de shortcuts die niet genomen moeten worden. Het is andersom.
PCG2020 @ISaFeeliN16 september 2023 08:30
Ik denk dat 'concessies' beter in de titel past. Dat zijn bewust gemaakte keuzes om te zorgen dat een bepaald doel gehaald kan worden.

Fairphone doet concessies in het ontwerp van de FP5 en produceert zo een toestel dat duurzaam, makkelijk te repareren en makkelijk te upgraden is. Daar staat tegenover dat er voor de gebruiker wat nadelen aan het toestel kunnen kleven. Het hoeven geen dealbreakers te zijn maar de gebruiker moet zich er wel bewust van zijn.
ISaFeeliN @PCG202016 september 2023 08:37
Nee, het moet niet zo zijn dat de juiste manier om iets te bouwen 'concessies' met zich mee brengt, want dan vergeet je de nadelen die kleven aan de manieren waarop het anders gemaakt wordt maar voor het gemak? Volgens mij zijn we überhaupt hier aangekomen omdat dat behalve een flashy uiterlijk, alleen maar nadelen met zich mee brengt.
roffeltjes @ISaFeeliN16 september 2023 10:08
Zoals Apple laat zien is een geïntegreerd model efficiënter qua prestaties. In die zin doe je met een Fairphone consessies.

Dat jij (en ik!) dat in het niet vinden vallen bij de "consessies" die die modellen doen op het gebied van milieu impact is helaas nog geen gemeengoed.
PCG2020 @roffeltjes16 september 2023 10:59
Precies. Fairphone doet concessies op bepaalde vlakken om een duurzaam en repareerbaar toestel te kunnen fabriceren. Apple en andere fabrikanten doen andere concessies, die de duurzaamheid en repareerbaarheid minder of niet ten goede komen.

Fairphone's ideeën en uitvoering zijn over het algemeen natuurlijk prima. Zijn er nadelen of verbeterpunten? Ja, uiteraard zijn die er. Maar wellicht zijn die door het modulaire karakter van de telefoon wel eenvoudig op te lossen of door te voeren. Hopelijk nemen andere fabrikanten daar een voorbeeld aan.
Madrox @ISaFeeliN16 september 2023 18:20
Het kan ook nog goedkoper, want Fairphone is toch een klein visje. Dat ze nog geen flagship kunnen produceren die op dezelfde hoogte presteert dan de Apples en Samsungs verbaasd mij dan ook niet. Wat ze wel doen is een trend neerzetten, dat het ook anders kan en eigenlijk gewoon moet. Qe moeten slimmer gaan produceren. Niet zoals nu voor de zakken van de aandeelhouders, maar veel breder, voor ons, het milieu en de toekomst.
turbojet80s @ISaFeeliN16 september 2023 09:03
Ik vind het nogal een stellige reactie. Het zou interessanter zijn als Tweakers onderzoekt hoeveel duurzamer een Fairphone nu echt is. Leuk dat hij goed repareerbaar is, maar wordt daar daadwerkelijk gebruik van gemaakt? En hoeveel duurzamer is zo'n reparatie als een reparatie aan een andere smartphone? En klopt de bewering dat grondstoffen "eerlijk" zijn ingekocht? Ik ben vooral benieuwd naar wat de totale gemiddelde footprint is in vergelijking met een a-merk telefoons. Mijn Samsungs gaan meestal zo'n 6 jaar mee zonder reparatie. Een Fairphone zou ik mogelijk na 3 jaar al weg moeten omdat deze vanaf het begin af aan verouderd is. Is dat dan echt schoner? Ik kan het me niet voorstellen.
SoloH @turbojet80s16 september 2023 09:50
Daar sluit ik me bij aan. Mijn vorige iPhone 6s ging prima 7 jaar mee door een keer zijn accu te vervangen. Nu heeft Apple zijn recycle programma ook goed op orde. Wat is het verschil met een Fairphone als je je eigen telefoon gewoon steeds 7 jaar gebruikt.

Trouwens gebruikt mijn dochter hem nu, dus hij gaat zeker nog wat jaartjes meer mee.

[Reactie gewijzigd door SoloH op 22 juli 2024 13:27]

The Martian @turbojet80s16 september 2023 10:32
Je kan op de website van Fairphone zelf een heel impact rapport vinden dat ingaat op jouw vragen: https://www.fairphone.com...ne-Impact-Report-2021.pdf

[Reactie gewijzigd door The Martian op 22 juli 2024 13:27]

turbojet80s @The Martian17 september 2023 07:28
Dat is een heel mooi marketing blad waarbij ze ervan uit gaan dat hun telefoons 5.5 jaar gebruikt worden en die van de concurrent slechts 2.4 jaar. Ik vraag me af of de werkelijkheid andersom is? En of je dan dus echt co2 bespaart
The Martian @turbojet80s17 september 2023 12:11
De gemiddelde levensduur van een smartphone is volgens hen 2,7 jaar (jouw 2,4 zie ik zo snel niet?), ik ga er wel vanuit dat dat klopt. De voorspelde 5,5 jaar voor Fairphones is inderdaad gebaseerd op een survey en dus nog onzeker. Ze voeren als extra bewijsvoering wel op dat ze de Fairphone 2 zeven jaar lang van updates hebben voorzien. Jouw argument lijkt te zijn dat het toestel al na enkele jaren te traag zal zijn en daarom vervangen zal worden; ik zou zeggen dat mensen die het snelste van het snelste willen inherent niet de doelgroep van Fairphone zijn. En anders kan de Fairphone altijd nog naar iemand anders (oma, kind, etc.). Zelf ben ik benieuwd hoe lang ik ga doen met mijn Fairphone 4, heb hem sinds december 2021 en bevalt nog prima. Heb de USB-C poort al een keer vervangen, ging echt heel simpel :).

Laatste punt nog is dat duurzaamheid om meer gaat dan enkel CO2, maar ook om recycling, eerlijke werkomstandigheden et cetera.
tweakuwe @turbojet80s16 september 2023 14:07
En klopt de bewering dat grondstoffen "eerlijk" zijn ingekocht?
Het probleem met zo'n kleine speler is dat als Fairphone iets eerlijk laat inkopen, zoals kobalt, dat ze gewoon meer andere partijen naar de niet-eerlijke bronnen duwen en er netto niets veranderd. Alleen zelf-regulering door een groot deel van de markt (specifiek de grote batterij fabrikanten, succes daarmee...) of goed beleid van grote economieën (zoals de VS, EU, China, of Japan) kan echt een netto effect halen op het totaal plaatje.

Een soc die lang meegaat, goed update beleid, en het kunnen vervangen van onderdelen die relatief snel stuk gaan/performance verliezen (*kuch* batterij *kuch*) hebben wel een impact. Een goed beleid kwa collectie van smartphones helpt trouwens ook enorm, al die telefoons die in een lade verdwijnen vanwege een irrationele emotionele verbinding met die dingen (ik ben er zelf ook schuldig aan) staan ook in de weg van een iets duurzamere wereld. Of dat nou zorgt voor hergebruik door een andere gebruiker van het hele toestel of enige onderdelen (reparatiewinkels zijn wel blij met zulke oude telefoons als je er nog vanaf moet ;) ), of dat er een deel van de grondstoffen recycled kan worden. Ook wil je geen oude batterijen hebben liggen die kunnen lekken :'(

Niettemin juich ik de efforts van Fairphone toe. Al heeft het misschien geen netto effect op het gebied van eerlijke productie, de experimentele waarde van hoe je hier op monitort in je waardeketen is heel erg waardevol om het ooit wel op grote schaal te kunnen doen! De experimentele waarde is dus groot. Fairphone is ook veel opener over hun impact dan andere smartphone fabrikanten en legt ook de pijnpunten eerlijk bloot. Ook op de andere punten die ik noemde
Vayra @tweakuwe16 september 2023 15:14
Precies dit vat Fairphone perfect samen. Experimenteel lijkt mij de juiste benaming. Duurzaam? Dat is een claim waar ik nog weinig vertrouwen in heb. Niet alleen bij Fairphone - greenwashing is $$$. Simpel. Zolang we met al die geweldige duurzame cowboys nog steeds niet dalen in mondiaal verbruik, is het gewoon gelul in de marge.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 13:27]

!null @turbojet80s16 september 2023 22:56
Ik kom van een Samsung topmodel naar de FP4. Ik vind de Samsung erg fijn, vooral erg goede camera. Maar vooral de USB-C ging de hele tijd kapot en was een crime om zelf te repareren. Accu vervangen ging wel omdat de achterkant toch al een aantal keer los was geweest en zeker niet meer waterdicht was. Prestaties gingen ook wel iets achteruit maar het was vooral de hardware.
Nu met de Fairphone ook al eens een USB-C moeten vervangen, wat een verademing zeg. Het was zo gedaan zonder schade te maken. Ik ga deze gewoon blijven repareren, op een gegeven betere camera erop zetten. En uiteindelijk eventueel zelfs andere software op draaien.
Apple heeft sommige telefoons gewoon onbruikbaar gemaakt met het updaten, terwijl de rest wel goed in elkaar zat.
Met de Fairphone heb ik wel echt het idee dat hij "van mij" is, dat je er controle over hebt.
De consessies is voor mij de camera, verder mis ik er niks aan ten opzichte van de Samsung.
kabelmannetje 16 september 2023 09:29
Vooral marketing. Deze slappe specs zorgen ervoor dat de telefoon technisch minder lang mee kan. Upgraden zal zo duur zijn dat het niet interessant is. Uiteindelijk zal een telefoon vaak doorgegeven/doorverkocht worden tot deze technisch niet meer mee kan komen. Diverse leveranciers leveren al updates tot dit practisch einde, dus dat punt is ook niet meer te maken. Bij deze is dat doorgeven/verkopen dan ook twijfelachtig.
choogen @kabelmannetje16 september 2023 12:16
Wat wil je dan upgraden aan deze telefoon?

Misschien bedoel je dat de reserveonderdelen te duur zullen zijn om een toekomstige reparatie te rechtvaardigen, maar dat is niet het geval (prijzen variëren van vier tientjes voor een nieuwe accu tot €100 voor een nieuw scherm). Bovendien garandeert Fairphone de verkrijgbaarheid van deze onderdelen voor tenminste vijf jaar (wat tegelijk ook de garantietermijn is). En daarvoor hoef je dan niet via Ali Express vage onderdelen uit China te bestellen waarvan je maar moet hopen dat ze als vervanging kunnen dienen, maar gewoon via de Fairphone website. Bovendien kun je zelf je nieuwe onderdeel gemakkelijk zelf inbouwen zonder daarvoor extra kosten te maken bij een reparatiecentrum.

Ik ben het met je oneens dat "diverse leveranciers" hun telefoons blijven updaten tot het fysieke einde van de telefoon is aangebroken.

Het hele punt is nu juist dat Fairphone als enige in de industrie zo'n lange support garandeert van tenminste 8 jaar (en zelfs een streeftermijn van 10 jaar!), inclusief vijf toekomstige Android updates. Dat doen de andere merken niet, zelfs niet voor hun duurste topmodellen. Apple laat de laatste jaren wat verbetering zien, maar geeft vooraf geen enkele garantie voor wat betreft de support-termijn. Je weet dus eigenlijk niet waar je aan toe bent, en bij Fairphone juist wel. Zoals de review uitlegt heeft Fairphone dit keer ook een bijzondere Qualcomm chip uitgekozen die naar verwachting veel langer door Qualcomm van nieuwe drivers zal worden voorzien dan de gebruikelijke SoC's in mobiele telefoons. Het is dus een belofte die ze ook echt kunnen waarmaken. Daardoor blijf je je telefoon straks veilig kunnen gebruiken (inclusief voor bijv. bankzaken).

Ook aan de garantietermijn van vijf jaar kan momenteel geen enkele andere fabrikant tippen.
Okay, je levert hier en daar wat in op bijv. camerakwaliteit en accuduur, maar je weet ook dat je (met een beetje geluk) de komende tien jaar met deze telefoon door kunt, zonder lastig reparatie-gedoe, zonder dat je apps er langzamerhand mee ophouden, zonder dat je accu te traag wordt om de telefoon te blijven gebruiken, zonder zorgen over de blijvende beschikbaarheid van de reserve onderdelen, etc.
Doolman @kabelmannetje16 september 2023 09:35
Goed dat je kritisch bent. Ik deel je mening gedeeltelijk, het is volgens mij niet enkel slappe marketing. Er zit wel degelijk meer achter. Zeker voor mensen die überhaupt niet het beste en snelste willen hebben, dan is dit een prima en relatief duurzame oplossing.
Helemaal altruïstisch is het inderdaad ook niet.
selena81 @Doolman17 september 2023 19:27
Het zal altijd deels marketing zijn: het blijft een commercieel bedrijf dat liefst zoveel mogelijk telefoons verkoopt.
Maar ik heb wel het idee dat ze een heel stuk serieuzer met duurzaamheid bezig zijn dan de meeste andere fabrikanten die met certificaten zwaaien.

Wat mij betreft zijn moderne telefoons goed genoeg dat het niet zo erg is om weer een beetje in te leveren op specs: heb je nog steeds een prima toestel.
Jittikmieger 16 september 2023 08:23
Het concept spreekt mij erg aan. De specs zijn meer dan voldoende voor mijn gebruik. De prijs vind ik alleszins redelijk voor het hele concept. Ik zou dus wel een Fairphone willen hebben, mits ze een IP57 of 67 certificering zouden hebben... Maar dat strookt waarschijnlijk niet met de zelf repareerbaarheid...
Ruw ER @Jittikmieger16 september 2023 08:27
Volgens gsmarena is het ding:

IP55, dust and water resistant
MIL-STD-810H compliant

Maar wat dat betekent kan ik je niet zeggen 😉
n8tur3 @Ruw ER16 september 2023 08:38
Dat laatste is een specificatie voor geschiktheid voor miltair gebruik.
nst6ldr @n8tur316 september 2023 09:23
Dat is te kort door de bocht, want als je met 'militair' bedoelt of het operationeel gebruikt kan worden dan is het antwoord nee. Daar zijn smartphones fysiek te kwetsbaar voor, ook lekken ze allerlei straling waardoor de drager makkelijker gedetecteerd kan worden, tenslotte is er nog de kwestie van ongewenste telemetrie die beide commerciële platformen hebben.

Als je niet-operationeel bedoelt, dan zijn alle smartphones geschikt.

MIL-STD-810H is een standaard die verschillende omstandigheden beschrijft waar het apparaat aan blootgesteld kan worden, ontwerp best-practices om de kans te vergroten dat het apparaat deze omstandigheden overleeft, en welke methodes er gebruikt kunnen worden om het apparaat te testen. Het stelt verder niet dat het product getest moet worden of aan deze testen moet voldoen! De standaard is louter bedoeld ter ondersteuning van productie, het is geen toetsing/compliancy norm. Fabrikanten maken dan ook gretig gebruik van deze norm als een "dit product heeft meer beter" labeltje omdat ze bijvoorbeeld conform MIL-STD-810H een bepaalde lijm hebben gebruikt om de componenten vast te maken.

Dus als je groen bent: gebruik alleen spullen van de baas. Als je een outdoor persoon bent: laat je niet foppen, kijk naar spullen die daadwerkelijk getest zijn onder zware omstandigheden (of kijk wat mindef gebruikt).
jessesteinen @Ruw ER16 september 2023 08:40
IPx5: Protection against low-pressure jets (6.3 mm) of directed water from any angle (limited ingress permitted with no harmful effects).
IPx7: Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 meter (limited ingress permitted with no harmful effects).
Peatsmoke @Ruw ER16 september 2023 09:14
Dat laatste is vooral een standaard die aangeeft dat het toestel tegen bepaalde temperatuurwisselingen kan en een val van een bepaalde hoogte kan overleven. Redelijke nietszeggende standaard die de laatste jaren regelmatig gebruikt wordt door commerciële bedrijven.
Jittikmieger @Ruw ER16 september 2023 11:47
IP55 wil zeggen: geen volledige bescherming tegen stof en sproei dicht. Dus wanneer je je Fairphone b.v. in het bad laat vallen, is het "game over".

IP67 wil zeggen: stofdicht en geschikt om 30m op 1m onder water te liggen.
jessesteinen @Jittikmieger16 september 2023 08:39
Kijk dan eens bij de aangekondigde Shiftphone 8, die is IP67 en gaat wss in maart uitkomen.
https://shop.shiftphones.com/shiftphone-8.html
_Pussycat_ @jessesteinen16 september 2023 09:25
Nouja, een kickstarterprojectje is nogal wat minder waard dan een echt product van Fairphone.

Star Citizen zou ook binnen een paar jaar uitkomen...
Verwijderd @_Pussycat_16 september 2023 12:49
Wat een zure reactie, iedereen moet toch ergens beginnen? OP geeft aan de duurzaamheid cool te vinden maar de IP certificering niet afdoende, jessesteinen komt een interessant alternatief waar ik ook nog niet van gehoord had, en het enige waar jij de moeite voor neemt om achter je toetsenbord te klimmen is om te zeggen: "wat een slecht alternatief" zonder interessante reden. Heb jij wat beters misschien?
roffeltjes @Jittikmieger16 september 2023 09:57
Fwiw, na het eerste jaar nog geen waterschade op 140 docenten telefoons. Anekdotisch, maar ik heb wel het idee dat ze niet meteen sterven als ze vochtig worden.
litebyte @roffeltjes16 september 2023 10:22
maar ik heb wel het idee dat ze niet meteen sterven als ze vochtig worden.
Als dat het geval was zouden ze erop moeten zetten: Not suited for the Netherlands :)
roffeltjes @litebyte16 september 2023 12:35
Ik heb nogal wat in het toilet gedunkte telefoons laten vervangen, dat ik dat bij de FP4 nog niet heb voorbij zien komen stelt me wel gerust.

Zou ook kunnen dat hij zo groot is dat hij niet uit de broekzak kan vallen :+

De meeste van mijn uitspraken hier komen voort uit het gebrek aan klachten, ik ben meestal het escalatie punt voor ellende. Het gebrek aan gepiep (behalve het formaat)is wat mij betreft een bewijs dat het een volwassen bedrijfsproduct is. Anders had ik allang al uitleg moeten geven :+
Angermanagement 16 september 2023 07:24
Wat mensen zich wel dienen te realiseren is dat Fairphone dan wel moet overleven. De initiatieven van dit soort bedrijven zijn geweldig, maar vaak moet er geld bij. In dit geval heb ik uiteraard niet de jaarcijfers bekeken (want er begint vast iemand over hier) maar is wel iets om rekening mee te houden. Dan heb je namelijk niets aan al die jaren ondersteuning.
wildhagen @Angermanagement16 september 2023 07:28
Klopt op zich, maar in het geval van Fairphone overleven die wel hoor.

Vorig jaar rapporteerden ze een omzet in 2021 van 37 miljoen euro, en een winst van 3.9 miljoen. Zie https://mtsprout.nl/groei...ljoen-smartphone-duurzaam

En ze willen dus uitbreiden met verkoop in meerdere landen.

Het bedrijf bestaat al langere tijd, en draait stabiel. De kans dat die omvallen is niet gigantisch groot.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 13:27]

wiseger
@wildhagen16 september 2023 07:42
Daar valt weinig over te zeggen. Garantie en ondersteuning kosten geld. Normaliter moet dat geld nog verdiend worden in de toekomst. Ik ken geen bedrijven die een deel van de omzet in een garantie fonds stoppen.
Dus als er over vier jaar geen interesse meer is in Fairphones, dan kan je ondersteuning zomaar stoppen.
StackMySwitchUp @wiseger16 september 2023 10:09
Garantie is in het geval van fairphone makkelijker af te handelen, want als je camera bijvoorbeeld kapot gaat, dan krijg je gewoon een nieuwe camera opgestuurd. Dat zal ook een stuk schelen in de kosten voor Fairphone.
wiseger
@StackMySwitchUp16 september 2023 14:53
Als het bedrijf Fairphone niet meer bestaat, wie stuurt jou dan die nieuwe camera?

Als Fairphone een deel van het aankoop bedrijf op een derde rekening zet en daarvan worden toekomstige claims zoals een nieuwe camera van betaald, dan heb ik er al een stuk meer vertrouwen in.

Laten we eerlijk zijn, waar kan je nu nog terecht voor garantie op je VanMoof? Dat is het risico wat je hebt met snel gegroeide startups.
wildhagen @wiseger16 september 2023 14:58
Alleen is Fairphone geen startup meer. Ze draaien al ruim 10 jaar, en zijn best succesvol voor zo'n kleine speler in de markt.

Financieel loopt het ook allemaal prima, ze maken enkele miljoenen winst.

En ze zijn ook druk aan het uitbreiden, nog niet zolang geleden hebben ze bijvoorbeeld 50 miljoen opgehaald om de verkoop in meerdere landen op te starten, onder andere in Taiwan bijvoorbeeld.

De kans dat Fairphone opeens niet meer bestaat is dus, gezien hun vrij stabiele recente verleden, relatief klein.
wiseger
@wildhagen16 september 2023 15:09
Ze bestaan nu tien jaar. Dat is vier jaar korter dan VanMoof.

Ze maken in 2021 inderdaad winst, 3,9 miljoen euro waarin een schadevergoeding van een van hun leveranciers van 3,5 miljoen euro zit. Dus zonder dat, 4 ton winst in 2021 op een omzet van 37 miljoen euro.

Over 2022 kan ik geen winst cijfer vinden.

Je kan eigenlijk geen zinnig woord over de toekomst van Fairphone zeggen. Dus om aan te nemen dat je jacht jaar lang je telefoon kan repareren, ik hoop het voor de eigenaren van een FairPhone.

Ter aanvulling, in 2013 werd de FairPhone 1 geïntroduceerd.

In 2017 liet men weten:
Over time, the possibilities for continuing to support the Fairphone 1 have steadily decreased. It is now clear that we can’t keep spending resources on finding new options and loopholes without negatively impacting our company’s future.
En dat is nou precies mijn punt. Pas over 8 tot 10 jaar weten we of FairPhone haar beloftes waargemaakt heeft of niet.

En dan mag je ook nog bekijken of de specificaties van de FairPhone 5 überhaupt over 8 tot 10 jaar nog wel meekunnen met de eisen die men dan stelt aan een smartphone.

[Reactie gewijzigd door wiseger op 22 juli 2024 13:27]

Dryhte @wiseger16 september 2023 19:55
Toen Fairphone 1 niet langer door Qualcomm gesupporteerd werd, hadden ze nog geen eigen systeem opgebouwd om zelf verdere software support te geven.
Dat hebben ze inmiddels wel (bron: op het feestje 10-jarig bestaan van Fairphone met een dev van het eigen support team gebabbeld).

Ze doen het inmiddels zo:
- Qualcomm (of de SOC manufacturer) geeft de eerste jaren support
- tegen de tijd dat die support afloopt, zorgt Fairphone dat ze zelf klaar zijn om de support over te nemen (dat waren ze nog niet in 2017)
- Ze geven vervolgens zelf (zo goed en zo kwaad als het kan) nog een tijd software support tot het eind van de beloofde support periode.

Ik geloof dat de update naar Android 13 die de Fairphone 3 (intussen bijna 4 jaar oud) onlangs kreeg, door het eigen support team gemaakt werd en niet langer door Qualcomm (die namelijk geen 3+ jaar support geven op hun SOCs).

Specifiek voor FP5 hebben ze met die industriële toepassingen-SOC een nieuw loophole gevonden, waarbij Qualcomm plots wel 5 jaar support geeft (en Fairphone dus pas na ongeveer 4 jaar in actie dient te schieten om de support over te beginnen nemen).
wiseger
@Dryhte17 september 2023 16:32
We zullen het gaan zien. Ik vind de gestelde termijn van tien jaar heel erg lang. Dat is bijna langer dan het duurt om over te gaan naar een nieuwe generatie mobiel Internet. Generaties Wifi gaat zelfs sneller.

Ik ben overgestapt naar Apple maar mijn vorige telefoon, de bijna 4 jaar oude Samsung s20 kreeg verleden jaar ook de Android 13 update. Daar zit het verschil dus niet in. Het gaat echt om die 7 tot 10 jaar die bij Apple en Samsung niet normaal zijn om nog ondersteunt te worden waarvan Fairphone zegt die voor de 4 en 5 wel waar te gaan maken.

We zullen het gaan zien. Ik zou echt verbaasd zijn als ze het waar maken maar wie weet.
wirrbeltier @Dryhte18 september 2023 12:26
Dank voor de details, daar ben ik het (als Fairphone-bezitter sinds FP1, momenteel op FP3) mee eens. Kleine kanttekening: De extra support hebben ze voor de FP2 opgezet, de FP1 had voor zover ik weet een SoC van Mediatek en niet van Qualcomm. Zie bijv dit video voor een interview met de maintainer die het toenertijd mogelijk heeft gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=pm_FRtAYU2k). De FP2 had toenertijd een flagship-SoC (Snapdragon 801 denk ik), maar het bleek dat Qualcomm die minder lang supportte dan sommige midrange-chips.

Mijn Fairphone3 heeft inderdaad na 3+ jaar gebruik net een update naar Android 13 gehad (en als bonus voor het eerst AptX support voor bluetooth, wel zo fijn). Daar hebben ze voor het eerst voor een midrange-SoC gekozen, met de belofte dat die meer support zou ervaren. Dat ze nu een industriële chip voor de FP5 kiezen, is dan ook de logische conclusie, lijkt me een slimme zet.

Als mijn Fairphone 3 eens niet meer te repareren valt (hopelijk een tijdje in de toekomst), dan ga ik wel over naar de FP5. Modulair + repareerbaar + kale android + lange support is voor mij een winnende formule, al kost het initiëel wat meer.
Madrox @wiseger16 september 2023 18:12
Tegen die tijd zullen alle smartphone producenten duurzamer moeten produceren, te beginnen met een eenvoudig vervangbare batterij. Wat ik niet begrijp is dat we ons bezit verkwanselen aan de grillen van Samsung en Apple.

[Reactie gewijzigd door Madrox op 22 juli 2024 13:27]

Styreta @wiseger16 september 2023 08:02
Het is in iedergeval wel een bedrijf dat al een paar jaar draait en meerdere modellen heeft uitgebracht, en niet bijvoorbeeld een kickstarter product.

Ik wens Fairphone iig het beste :)
Coolstart @Angermanagement16 september 2023 08:45
Fairphone doet het toch goed? Het is een kleine nichespeler op android. Grote spelers vallen ook uit dus size does not matter in dit geval.

Ze halen zelfs nog geld op. 50miljoen. Om te blijven innoveren op duurzame elektronica.

En alles wat duurzame en circulaire economie van elektronica en batterijen betreft gaat enkel maar groeien.
roffeltjes @Angermanagement16 september 2023 10:01
De cijfers zijn heel redelijk. Ze hebben al een paar goede betrouwbare klanten, dus ook op dat punt zitten ze best goed.

Overheid en semi overheid zijn sowieso wel hele goede doelgroepen omdat duurzaamheids doelstellingen voor dit soort sectoren heel zwaar weegt.
t link @Angermanagement16 september 2023 10:36
het bedrijf bestaat al ~10 jaar. dat gaat niet zomaar verdwijnen.
wiseger
@t link16 september 2023 14:57
Het bedrijf wordt nog altijd gefinancierd met investeringsrondes. Onlangs nog:
In 2023 a consortium of impact investors led by new shareholders Invest-NL, the ABN AMRO Sustainable Impact Fund and existing shareholder Quadia with its Regenero Impact Fund invested €49 million in Fairphone
De investeringen zijn dit jaar groter dan de omzet. Wat betekend dat in de toekomst, als er niet meer geïnvesteerd wordt? Kan het bedrijf dan overleven?
!null @wiseger16 september 2023 22:47
De vraag is of ze de investeringen nodig hebben voor de huidige bedrijfsvoering.
Ze zijn vooral aan het uitbreiden geloof ik. Niet alleen in de telefoons, maar nu dus ook de headphones. Wellicht gebruiken ze het om nog meer eerlijke producten neer te zetten en dus uit te breiden.
De telefoons zijn relatief duur maar dat zorgt juist voor een gezond bedrijf.
selena81 @Angermanagement17 september 2023 19:35
Dat risico is voor mij een reden dat ik niet snel een telefoon zou kopen via een kickstarter of überhaupt van een nieuw bedrijf. Grote kans dat ze snel failliet zijn.

Maar FP bestaat nu al een paar jaar. Dus ik heb er wel redelijk vertrouwen in dat ze over een jaar of 5 nog steeds bestaan.
Uruk-Hai 16 september 2023 06:19
Ik vind het zo jammer dat accuduur en vooral de camera kwaliteit zo tegenvallen. Dat laatste was bij de Fairphone 4 ook al zo. Anders was dit toestel voor mij als iPhone bezitter een no brainer geweest als mogelijke opvolger van mijn iPhone XR. Nu moet ik wachten op de opvolger van de Fairphone 5 en maar hopen dat die op deze punten beter wordt.
Tijdens het testen van de camera kregen wij een update binnen die de kwaliteit van de foto's aanzienlijk verbeterde.
Dat is mooi, maar dan ben ik altijd nog nieuwsgierig naar de optische beeldstabilisatie tijdens filmen. Bij de Fairphone 4 is dat beroerd. GSMarena zoekt dat altijd tot in de puntjes uit en vind ik wat dat betreft waardevoller dan tweakers.net, maar GSMarena heeft helaas nog geen review over dit toestel. Ze hebben op 15 september wel alvast een korte hands-on gepubliceerd met de belofte dat er binnenkort een review aan komt.

Daarentegen ken ik iemand met een Fairphone 3 die haar toestel een keer per ongeluk in bad heeft laten vallen. Ze heeft hem daarna helemaal uit elkaar gehaald, de onderdelen laten drogen en daarna weer in elkaar gezet. Daarna deed hij het weer perfect volgens haar.

Het camera glaasje van mijn iPhone is een keer gebarsten. Ik ging er mee naar de Amac. Daar werd me verteld dat ik het complete toestel moest omruilen. Dat vond ik getuigen van een belachelijke mentaliteit. Vervolgens heb ik het zelf maar gefikst met een 3rd party glaasje van 5 euro. Wat dat betreft neig ik meer naar Fairphone dan naar Apple.

Dat zijn van die ervaringen waardoor ik de Fairphone ondanks zijn magere specs toch nog in mijn achterhoofd en in de gaten blijf houden.

De hoge prijs van een Fairphone wordt voor mij steeds minder een issue vanwege de steeds stijgende prijzen van iPhones.

Wat die beroerde accuduur betreft vraag ik me af of er 3rd party fabrikanten zijn die betere accu's leveren dan Fairphone zelf.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 13:27]

poststamp @Uruk-Hai16 september 2023 06:45
Voor de fp4 is er gcam, dat zal uiteindelijk ook wel voor de fp5 komen, dat levert betere foto's op.
Uruk-Hai @poststamp16 september 2023 07:00
Ik zie wat je bedoeld.
paulklooster @Uruk-Hai16 september 2023 10:29
Jammer dat ze dat bij deze review nog niet mee hebben genomen! Gezien de doelgroep van het artikel wellicht wel iets om te noemen.
Kiswum
@paulklooster16 september 2023 19:52
Ze gaan uit van de standaard applicatie.
Bij veel veel andere fabrikanten kun je gebruik maken van gcam, waardoor het voordeel van Fairphone weer tegen zal vallen.
Largamelion @Uruk-Hai16 september 2023 08:09
Dan idd liever een Fairphone mét goed scherm, accu en camera voor 1000€. Als je er 5 jaar garantie op krijgt en bijna 10 jaar ondersteuning dan wil ik die lange periode dat ik geen nieuw toestel koop wel gewoon een goed toestel hebben. Nu hang je jezelf vast aan een matig toestel voor al die jaren, gemiste kans wat mij betreft.
wiseger
@Largamelion16 september 2023 15:34
Maar verwacht je echt acht tot tien jaar met een enkel toestel te doen? Om de twee jaar komt er een nieuw model met een betere Soc, beter scherm et cetera.

Dus wanneer je omgeving straks een FairPhone 9 gebruikt, zit jij dan nog altijd op de FairPhone 5 en kan die dan technisch nog altijd meekomen?
delphium @Uruk-Hai16 september 2023 12:09
Zoals Donovan al aangaf, kun je voor een paar tientjes een extra accu kopen. Dan is dat probleem toch opgelost?
dlaoR @delphium16 september 2023 14:22
Is het eigenlijk mogelijk om een accu op te laden zonder dat de telefoon er omheen zit? Anders wordt het toch een tikkeltje omslachtig.

Hot swappable zou ook leuk zijn...
skatebiker @dlaoR16 september 2023 16:51
Ja, daarvoor zijn opladers voor lithium batterijen. Zijn gewoon te koop.
Mortov Molotov 16 september 2023 07:48
Domper. Ik stond in de startblokken om de FP5 te bestellen, en dan die accuduur.... |:(
RoelRoel @Mortov Molotov16 september 2023 08:00
Je kunt wel een reserve-accu kopen en die snel verwisselen als je er op een bepaalde dag niet genoeg aan hebt.
PCG2020 @RoelRoel16 september 2023 08:22
Ja, dat kan, maar echt praktisch is het niet. Een accu die het (bij intensief gebruik) op zijn minst een werkdag volhoudt is dat wel. Daar lijkt voor Fairphone nog een flink stuk winst te behalen te zijn. Het toestel is nog maar net op de markt, dus het kan dat er in de nabije toekomst verbeteringen komen in de vorm van softwarematige updates.

edit: Reactie aangepast n.a.v. de reacties hieronder.

[Reactie gewijzigd door PCG2020 op 22 juli 2024 13:27]

deighton @PCG202016 september 2023 09:07
Mijn Fairphone houdt het makkelijk 2 werkdagen vol. Het is maar hoe je die gebruikt. Die plakt niet de hele dag aan mijn hand.
EdgeUser @deighton16 september 2023 09:29
Hier een hele gelukkige Fairphone 4 gebruiker,
Mijn telefoon laad ik om de dag op.
Ja, ik doe dus meer dan een dag met mn accu.
Ik ben geen intensieve gebruiker, geen gamer of Insta-scroller maar ik bel en app veel en ik kijk wel een halt uurtje YouTube.
Zo slecht als die accu hier weergegeven wordt klopt voor mij totaal niet.
Het verhaal over de camera kan ik mij wel in vinden.

[Reactie gewijzigd door EdgeUser op 22 juli 2024 13:27]

PCG2020 @EdgeUser16 september 2023 10:34
Inderdaad, @deighton en jij hebben wel gelijk wanneer jullie aangeven dat het er maar net aan ligt hoe intensief je je telefoon gebruikt. Wellicht zijn de testen die Tweakers doet niet helemaal representatief omdat ze de telefoon continu flink belasten.

Zelf heb ik een Pixel 6a en daarmee doe ik zo'n tweeënhalve dag met een acculading, afhankelijk van wat ik er mee doe.
merethan @EdgeUser16 september 2023 10:58
Zelfde hier: Ik heb ook een FP4 en die gaat ook bijna twee dagen mee. En dit terwijl de decentrale instant messaging apps Tox en Briar op de achtergrond actief zijn.

Camera is inderdaad vrij ruk.
Uruk-Hai @RoelRoel16 september 2023 08:17
Dat is niet iets dat consumenten verwachten / verlangen van een toestel van 700 euro.
torp @Uruk-Hai16 september 2023 12:42
De verwachting van consumenten is gebaseerd op waaraan ze gewend/verwend zijn zie ook Piemol in 'Duurzaamheid gaat gepaard met offers - Fairphone 5'.

Nog maar kortgeleden waren consumenten tevreden met een (vaste) telefoon die 25+ jaar meeging... Inmiddels vinden we het normaal dat er elk jaar een "nieuwe generatie" op de markt komt. Een hele industrie is afhankelijk van jaarlijkse "innovaties" en wij lopen er slaafs achteraan, maar is de mensheid er ook mee opgeschoten?

(Gebruiker van een iPhone SE uit 2016 met zwakke accu. Hoera, vliegtuigmodus!)
Darksequence @RoelRoel16 september 2023 14:09
Kun je dan niet betet een powerbank kopen? Hoef je je toestel niet uit elkaar te halen :)
TheProf82 16 september 2023 07:24
Ik heb mijn OnePlus Nord naar gebombardeerd tot mijn Fairphone. Problemen met traagheid, kapot glas en algehele wat oudere specs. Maar ik hoop hem nog zeker een jaar te gebruiken (voor mij is 4j tzt lang). Misschien overweeg ik daarna een Fairphone, betaal graag voor hun concept. Camera voor mij niet zeer relevant, maar accuduur vind ik essentieel. Jammer dat op dat punt de telefoon zo matig presteert.
FairPCsPlease
@TheProf8216 september 2023 08:41
Dat komt geheel overeen met Fairphone's visie: de eerlijkste telefoon is de telefoon die je reeds bezit, de minst negatieve impact heb je door zo lang mogelijk door te gaan met de telefoon die je reeds hebt, voordat je een nieuwe Fairphone koopt.

Wat dat betreft vond ik de titel van de mail die ik van Fairphone kreeg waarin ze reclame maken voor de Fairphone 5 wel erg raar in mijn geval: 'Switch to the Fairphone 5'. Kennelijk een generieke titel voor al hun mails, waarin ze geen rekening houden met wie uit hun adresbestand ze deze sturen, want ik heb net ruim een jaar geleden mijn defecte Fairphone 2 vervangen door de Fairphone 4. Dus een mailtje 'switch to the Fairphone X' is als het goed is voor mij pas over toch zeker 6-7 jaar pas relevant (ondersteuning van 5 jaar wordt beloofd, maar wat ik verwacht is dat net als bij de Fairphone 2, de ondersteuning veel langer wordt gerekt, dan wat aanvankelijk voor mogelijk werd gehouden).
TheProf82 @FairPCsPlease16 september 2023 08:53
En die visie begin ik steeds meer te delen. Ik kan een telefoon elke 2jaar betalen maar het argument duurzaamheid begint mee te spelen.

Have a working phone? Don't get this one...yet! Zou grappig zijn, haha
Patrick E S @TheProf8216 september 2023 10:23
Ik heb de overstap gemaakt nadat mijn Pixel 7 pro niet meer opstart. En ja de accu duur is slecht maar dat was die van mijn Pixel ook, deze moest ik 3 keer per dag een uur opladen om de dag doorgekomen. Dat was een bekend probleem van de Pixel maar naar 8 maanden was het nog steeds niet verholpen met een update. Ik mis wel de camera van de Pixel die was briljant. Bij de Fairphone moet je na dat je een foto hebt gemaakt toch even controleren of deze wel goed gelukt is.
108rogar @TheProf8218 september 2023 22:36
Ik was ook een beetje bang voor die accuduur, maar ik vind het wel meevallen. Als je de hele dag op dat ding zit zal het wel snel gaan ja, maar ik ben niet zo'n zware gebruiiker, ik heb 'm nu drie dagen niet geladen en hij is van 100% naar 45% gegaan.

[Reactie gewijzigd door 108rogar op 22 juli 2024 13:27]

pbk 16 september 2023 08:14
Ik ben zelf bezitter van de Fairphone 4.
Voor mij was het een keuze tussen een budgettoestel van tussen de 200 en 300 kopen die je na 2 tot 3 jaar moet vervangen of een toestel dat langer meegaat en wat duurder is en dat meer verantwoord is geproduceerd.

Ik heb dus bewust de keuze gemaakt voor het meer verantwoorde product. Deze telefoon wil ik minimaal 5 jaar gaan gebruiken. De kosten per jaar zullen dan min of meer gelijk zijn.
Het klopt dat er wat nadelen zitten aan de Fairphone, maar voor mij zijn dat geen onoverkomelijke punten. Accuduur van FP4 is zeker goed genoeg en de camera is dat voor mij ook.

Ik vergelijk het een beetje met reizen met de trein of met het vliegtuig. Als.je met de trein gaat kost je dat meer reistijd en is het mogelijk ook nog duurder. Maar vanuit oogpunt van duurzaamheid kan je dan toch beslissen om met de trein te gaan.

Helaas zal het wel net zo zijn als met reizen dat dit een kleine groep blijft die hier bewust voor kiest.
Verwijderd @pbk16 september 2023 08:57
Voor mij was het een keuze tussen een budgettoestel van tussen de 200 en 300 kopen die je na 2 tot 3 jaar moet vervangen of een toestel dat langer meegaat en wat duurder is en dat meer verantwoord is geproduceerd.
Mijn wederhelft en ik hebben nu zulke budgettoestellen van drie en twee jaar oud respectievelijk. Het hangt mogelijk van je gebruik af, maar zoals het er nu naar uit ziet gaan ze de vijf jaar met gemak halen (zowel prestaties als batterijduur).

Het zal geholpen hebben dat we met het oog op de langere levensduur toestellen hebben gekozen met grotere batterijen en in het algemeen de batterij-lading tussen de 40 en 80% hebben gehouden. Ook had ik al de video-tjes over het vervangen van de batterij vóór aankoop al bekeken, voor als dat nodig mocht zijn.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:27]

pbk @Verwijderd16 september 2023 09:45
Technisch zullen ze het misschien volhouden, maar krijgen ze ook dan nog updates?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.