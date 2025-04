Draadloze in-ears zijn een fijne manier om onderweg naar muziek te luisteren en een belletje te plegen, zonder dat er meteen een hoofdstel met oorwarmers om je schedel klemt. Maar heel duurzaam zijn ze niet. Door hun compacte formaat kun je ze niet uit elkaar halen zonder ze te slopen. Raken de kleine accu’s versleten, dan kun je de oortjes naar de milieustraat brengen. Maar deze week verschenen de Fairphone Fairbuds: een setje in-ears waarvan je wél de accu’s kunt vervangen.

Dan hebben we het niet alleen over de accu in het bijbehorende laaddoosje, maar ook over die in de oortjes zelf. Ook de binnen- en buitenkant van de laadcase kunnen via de begeleidende Fairbuds-app worden besteld en vervangen, evenals de siliconen afdichtingsringen rond de accu’s in de oortjes, de oortips en de losse oortjes als geheel.

De in-ears en hun opbergcase zijn modulair opgebouwd, net als de Android-telefoons van het Nederlandse Fairphone en de eerder uitgebrachte Fairbuds XL (een over-ear hoofdtelefoon). Om de losse oortjes en het laaddoosje uit elkaar te halen, heb je niet veel nodig. Een kleine platkopschroevendraaier is handig om de accuhouder in het oortje open te wrikken. En om het doosje te ontmantelen, moet je één klein kruiskopschroefje aan de onderkant verwijderen. Verder is het (de)monteren van deze in-ears een fluitje van een cent.

Drie jaar garantie en duurzame materialen

De repareerbaarheid van de Fairbuds moet hun levensduur flink opkrikken, belooft Fairphone. Dat wordt onderstreept door de verlengde garantie van drie jaar. Techliefhebbers met een zwak voor duurzame gadgets mogen zich verder verheugen over de materialen in de Fairbuds. De oortjes en hun doosje bestaan voor 69% uit gerecycled materiaal en de gebruikte kunststoffen zijn zelfs voor 100% gerecycled.

Fairphone heeft de Fairbuds deze week op de markt gebracht en de prijzen van de vervangbare onderdelen bekendgemaakt; die vind je in onderstaande tabel. Het setje in-ears is inmiddels verkrijgbaar vanaf 148,95 euro. Dat klinkt niet gek voor een stel oordoppen met een levensduur die in theorie eindeloos kan worden opgerekt. Maar als je er vele jaren mee kunt doen, is het ook essentieel dat je kunt genieten van goede audio en heldere gesprekken. Op de volgende pagina’s checken we of de Fairbuds op kunnen boksen tegen vergelijkbaar geprijsde in-ears zoals de Samsung Galaxy Buds2 Pro, de OnePlus Buds Pro 2 en de Google Pixel Buds Pro, die we eerder bespraken in een uitgebreide round-up.