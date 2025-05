CBS: mensen recyclen meer laptops en tablets, maar meeste blijven in la liggen

Nederlanders recyclen vaker oude laptops en tablets dan twee jaar geleden. Dat meldt het CBS. Desondanks laat de meerderheid van de Nederlanders die laptops en tablets thuis in de la liggen. Desktops worden het vaakst gerecycled.

Van de onderzochte Nederlanders recyclede 17,8 procent een laptop en recyclede 12,8 procent een oude tablet. Dit is zo'n 2,5 procentpunt meer dan twee jaar eerder, blijkt uit de cijfers van het CBS. Smartphones worden ook iets vaker ingeleverd: hier is de stijging 1 procentpunt. Het aandeel Nederlanders dat desktops recyclet, bleef met 35,9 procent redelijk stabiel.

Hoewel het aantal smartphones, laptops en tablets dat gerecycled wordt stijgt, blijven de meeste Nederlanders deze apparaten thuis bewaren. Bij smartphones zegt 54,6 procent van de Nederlanders een oude smartphone thuis te bewaren, bij laptops en tablets gaat het om ruim 40 procent. Nederlanders verkopen een smartphone wel vaker dan de andere apparaten.

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat 65-plussers smartphones en tablets vaker recyclen dan Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar: 23,8 procent tegenover 11,7 procent. Deze jongere groep laat deze apparaten juist vaker in een la liggen, met 55,7 procent tegenover 50,5 procent, of verkoopt ze sneller. 25,8 procent van de Nederlanders tussen de 16 en 65 verkochten of gaven een smartphone weg, tegenover 15,9 procent van de 65-plussers. De cijfers zijn gebaseerd op een jaarlijks CBS-onderzoek onder circa 5000 personen.