Fairphone verbetert camera van Fairphone 4 met update

Fairphone heeft de camera van de Fairphone 4 verbeterd via een software-update. Volgens het bedrijf kan de camera van de telefoon na de update beter omgaan met fotografie bij weinig licht. Ook is deze sneller en nauwkeuriger.

Fairphone kreeg naar naar eigen zeggen veel feedback over de prestaties van de camera bij weinig licht. Daarom heeft het bedrijf de algoritmes voor beeldverwerking geoptimaliseerd, waardoor de camera van de Fairphone 4 betere prestaties bij weinig licht levert. Ook introduceert Fairphone een nieuwe Supernachtmodus, die ruis vermindert en details scherper maakt, zo stelt het bedrijf.

Daarnaast heeft Fairphone extra aandacht besteed aan de snelheid van de camera. Omdat deze niet optimaal was, werd het beeld soms minder nauwkeurig vastgelegd. In de nieuwe camerasoftware zijn de algoritmes voor autofocus geoptimaliseerd, waardoor de camera sneller en nauwkeuriger moet scherpstellen en gebruikers dus zonder vertraging scherpe foto's kunnen maken. Fairphone heeft verder de postbeeldverwerking naar de achtergrond verschoven. Volgens het bedrijf kunnen daardoor meer foto's per seconde gemaakt worden.

Ook is verbeterde scèneherkenning op basis van AI toegevoegd en zijn de algoritmes voor kleur en witbalans verbeterd. Fairphone meldt verder dat de zoomfunctie verbeterd is, de flitser natuurlijker werkt en het schakelen tussen lenzen soepeler verloopt. Tot slot krijgen hdr-opnamen meer contrast.

Fairphone bracht de Fairphone 4 al in 2021 uit en heeft ondertussen een nieuwer model op de markt gebracht, de Fairphone 5. De ontwikkeling van dat nieuwe toestel hielp volgens het bedrijf bij de upgrade van de Fairphone 4. "We hebben veel tijd gestopt in het afstellen van de nieuwe camerasystemen en hebben een nieuwe app gebouwd voor de Fairphone 5. Juist door al dat werk hadden we de juiste kennis om ook met de camera van de Fairphone 4 aan de slag te gaan", vertelt Javier Manrique, Technical Product Manager bij Fairphone, in de aankondiging. "De Fairphone 5 had de beeldverwerking naar een heel nieuw niveau getild en we wilden zorgen dat de Fairphone 4 daar zo dicht mogelijk bij in de buurt zou komen."