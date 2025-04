Fairphone introduceert repareerbare Fairbuds-oordopjes voor 149 euro

Fairphone komt met repareerbare Fairbuds-oordoppen. Die bestaan uit verschillende vervangbare onderdelen. Onder meer de accu's van de oordoppen kunnen gemakkelijk door de gebruiker zelf vervangen worden. De oordoppen komen per direct beschikbaar voor 149 euro.

Fairphone zegt dat de Fairbuds bestaan uit zeven verschillende onderdelen, die allemaal door de gebruiker zelf vervangen kunnen worden als ze kapotgaan. Het gaat daarbij om de losse oordoppen, de accu's van de oordopjes, de siliconenring en de eartips. Ook de buitenkant, de kern en de accu van de oplaadcase zijn vervangbaar. Gebruikers die een oordop verliezen, kunnen er apart een bijbestellen.

De oordoppen van Fairbuds zijn uitgerust met drivers van 11mm. Ook krijgen ze zowel actieve noisecancellation als environmental noisecancellation. Die laatste functie blokkeert alleen het omgevingsgeluid, waardoor gebruikers beter in staat zijn om bijvoorbeeld telefoongesprekken te voeren, zo claimt de fabrikant.

Fairphone zegt verder dat de Fairbuds uitgerust zijn met zes ingebouwde microfoons, die onder andere gebruikt worden voor de noisecancellation. Het is ook mogelijk om twee apparaten tegelijkertijd via bluetooth te verbinden via multipoint. Volgens Fairphone kunnen de oordoppen tot 26 uur lang worden gebruikt met de oplaadcase.

Zowel de linker als de rechter oordoppen beschikken verder over capacitieve aanrakingsvlakken, bijvoorbeeld om de muziek te bedienen. De oordoppen komen beschikbaar met een app voor iOS en Android, waarmee gebruikers de firmware kunnen updaten en EQ-instellingen kunnen wijzigen.

Het is niet de eerste keer dat Fairphone met een audioproduct komt. Het bedrijf introduceerde vorig jaar al de Fairbuds XL. Die over-ear koptelefoon is, net als de nieuwe Fairbuds, gemakkelijk te repareren. Die koptelefoon kost 249 euro.