Cameradatabase van Nederlandse politie groeide vooral met particuliere camera's

Er staan 328.542 beveiligingscamera's in politiedatabase Camera In Beeld. Iets meer dan een vijfde daarvan zijn particuliere beveiligingscamera's van burgers. Dat zijn er 14.000 meer dan vorig jaar. De groei komt nagenoeg volledig door particuliere beveiligingscamera's.

Beveiligingscameraprivacy

De Nederlandse politie zegt tegen Tweakers dat er 328.542 beveiligingscamera's zijn opgenomen bij Camera In Beeld. Dat is een database van de politie waarin een overzicht staat van beveiligingscamera's die mogelijk de openbare weg of een deel daarvan filmen. De politie gebruikt die database als het beelden wil opvragen van een misdrijf. Door de database kan de politie dan makkelijk terugvinden of er beveiligingscamera's of deurbelcamera's zijn die mogelijke daders hebben vastgelegd.

Van dat totale aantal camera's komt het meeste aantal van bedrijven. Die hebben 236.286 camera's geregistreerd. Het kleinste aandeel camera's zijn publieke camera's van bijvoorbeeld overheden of verkeersdiensten. Die hebben 22.849 camera's aangemeld.

Nederlandse burgers hebben 69.407 camera's aangemeld in de database. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een jaar geleden. Toen stonden er 55.000 camera's van particulieren in de database, bleek uit cijfers die NU.nl opvroeg. Toen stonden er in totaal 314.000 camera's in de hele database, dus de volledige groei met een jaar geleden is bijna volledig toe te schrijven aan particulieren.

Type camera Februari 2023 Februari 2024 Groei Bedrijven 236.187 236.286 99 Publieke camera's 22.773 22.849 76 Particulieren 55.241 69.407 14.166 Totaal 314.201 328.542 14.341

Camera In Beeld is omstreden. Aan de ene kant stimuleert de politie ermee dat burgers hun beveiligingscamera's op de openbare weg richten, maar dat is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet zomaar toegestaan. Daarvoor moeten burgers een goede reden hebben en zelfs daarmee is het nog de bedoeling zo min mogelijk van de openbare weg te filmen.