Gemeente Amsterdam gaat 1280 Chinese beveiligingscamera's uit stad verwijderen

De gemeente Amsterdam gaat ruim 1200 camera's verwijderen uit de stad die afkomstig zijn van Chinese bedrijven zoals Hikvision en Dahua. Hoewel de camera's betaalbaar zijn en een goede kwaliteit bieden, zijn er zorgen over spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten.

Alexander Scholtes, wethouder ICT & Digitale stad, zegt dat de gemeente Amsterdam de 1280 camera's van Chinese makelij binnen vijf jaar wil vervangen. Vanwege de hoge afschrijvingskosten en de kosten om lopende contracten te wijzigen, worden de camera's niet op stel en sprong verwijderd, meldt AT5. Scholtes vindt dat de gemeente een 'krachtig signaal' afgeeft door alternatieven te vinden voor Chinese camerasystemen.

Het verwijderen van de camera's vloeit onder andere voort uit zorgen over spionage. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, oftewel AIVD, heeft eerder al gewaarschuwd dat China een 'offensief cyberprogramma' op Nederland heeft gericht. Ook zou een deel van de camera's in de buurt van 'gevoelige gebouwen' hangen, zoals politiebureaus en overheidsgebouwen, wat veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Daarnaast zouden de camera's gefabriceerd worden in regio's waar mensenrechten worden geschonden, zoals gedwongen arbeid van de Oeigoerse minderheid in China.