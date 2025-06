OM eist taakstraf en 70.000 euro tegen man die illegale tv-abonnementen verkocht

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 180 uur en een terugbetaling van 70.000 euro tegen een 51-jarige man uit Etten-Leur die handelde in illegale tv-abonnementen. David S. verkocht Dreamboxen, waarmee gebruikers illegaal naar Ziggo-zenders konden kijken.

In zeven jaar tijd stond er zo'n 465.000 euro op de rekening die S. op naam van zijn moeder had geopend, meldt Omroep Brabant. In zijn administratie werden ongeveer 400 namen van klanten gevonden die bij de man een Dreambox kochten: een soort ontvanger die de gegevens van een legaal Ziggo-abonnement kan delen met andere Dreamboxen. De gegevens werden via de servers van S. gedeeld met zijn klanten. In 2018 werden er ongeveer twintig computers en harde schijven in beslag genomen bij een inval in zijn huis. Een andere man zou verantwoordelijk zijn geweest voor de techniek achter de illegale tv-abonnementen, al is er geen onderzoek gedaan naar de man in kwestie, die bij S. enkel bekend is als 'Marcel'.

Volgens S. heeft hij in zeven jaar tijd 14.000 euro verdiend aan de verkoop van de Dreamboxen. Van dat bedrag zou volgens de man nog 3000 euro aan kosten af moeten. Eerder bekende hij bij de politie dat het om 70.000 euro ging. Het OM eist daarom dat S. die 70.000 euro terugbetaalt, evenals een taakstraf van 180 uur. De man, die sinds januari uit de schuldsanering is, zegt dit bedrag niet te kunnen betalen. Omdat de inval in 2018 plaatsvond, wordt er geen celstraf meer geëist. Op 24 juni doet de rechtbank een uitspraak in de zaak.