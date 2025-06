LinkedIn mag geen trackingcookies plaatsen zonder toestemming

Grote internetbedrijven mogen geen trackingcookies plaatsen of uitlezen zonder daarvoor toestemming te vragen. Dat stelt de Rechtbank Amsterdam nadat een anonieme Nederlandse gebruiker LinkedIn en moederbedrijf Microsoft in een kort geding had gedaagd.

De advocaat van de gebruiker huurde het Engelse bedrijf Collective Shift in om aan te tonen dat er zich zonder toestemming trackingcookies bevonden op de computer van de gebruiker. Het gaat om cookies van derde partijen die via LinkedIn Marketing Solutions en Microsoft Advertising op de computer zijn beland. Dat zijn diensten voor adverteerders waarbij trackingcookies worden gebruikt om gerichte campagnes uit te voeren.

Ondanks kritiek van LinkedIn en Microsoft op het onderzoek, bevestigde hun eigen analyse dat 19 van de 52 bezochte websites trackingcookies plaatsten zonder voorafgaande toestemming of nadat gebruikers die geweigerd hadden. Het plaatsen en uitlezen van trackingcookies zonder toestemming is volgens de uitspraak van de rechtbank in strijd met de AVG en de Telecommunicatiewet. LinkedIn en Microsoft blijven volgens de rechtbank verantwoordelijk voor het verkrijgen van die toestemming, ook als het om partners gaat.

De bedrijven moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van trackingcookies op de apparaten van de gebruiker. Voor elke dag dat zij hier niet aan voldoen, moeten zij elk een dwangsom betalen van 500 tot 1.000 euro, met een maximum van 25.000 euro per gedaagde.