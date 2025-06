Ethisch hacker krijgt toegang tot gevoelige data van Belgen via oude domeinnamen

Ethisch hacker Inti De Ceukelaire wist toegang te krijgen tot gevoelige informatie van Belgische inwoners door verlopen domeinnamen van overheidsdiensten te registreren. Hij kocht 107 verschillende domeinnamen, onder meer van politiezones, ziekenhuizen en juridische instellingen.

De Ceukelaire kocht de domeinnamen voor ongeveer acht euro per stuk, zo schrijft hij in een blogpost. De domeinnamen waren afkomstig van verschillende Belgische publieke instellingen en overheidsdiensten. Het gaat bijvoorbeeld om 44 OCMW's, oftewel Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. De Ceukelaire kocht ook 32 voormalige domeinen van politiezones, 12 van CAW 's, 12 van centra voor leerlingenbegeleiding, 4 van ziekenhuizen en 3 van juridische instellingen, zoals lokale rechtbanken.

Met de domeinnamen in zijn bezit, kon De Ceukelaire e-mails ontvangen die geadresseerd zijn aan de domeinen in kwestie. De whitehathacker zocht oude e-mailadressen van de verschillende domeinen op via openbare bronnen. Vervolgens bekeek hij of hij in theorie de wachtwoorden daarvan kon resetten bij populaire clouddiensten.

De Ceukelaire wist naar eigen zeggen in een week tijd 848 verschillende e-mailadressen te identificeren. De hacker wist daarmee met succes de 'wachtwoordreset'-e-mails te bemachtigen voor 80 Dropbox-accounts, 142 Google Drive-accounts, 57 Microsoft-, OneDrive- en Sharepoint-accounts en een dozijn Smartschool- en Doccle-accounts. Hij heeft niet daadwerkelijk ingelogd op deze accounts.

De ethisch hacker ontving in een week tijd ook honderden andere berichten. Het ging bijvoorbeeld om informatie over gedetineerden die vrijkomen, herinneringen voor betaalachterstanden, e-mails over de gezondheid van kwetsbare mensen, verzekeringsrapporten en meer. De Ceukelaire heeft die e-mails bewust niet gelezen; de inhoud viel af te leiden uit de onderwerpen.

De ethisch hacker gaat proberen de domeinen terug te geven aan de rechtmatige eigenaars, vertelt hij aan VRT. De Ceukelaire raadt instellingen en bedrijven daarnaast aan domeinnamen automatisch te verlengen, of ze op zijn minst te vernieuwen voor een periode van 'minstens tien jaar', om dit soort gegevenslekken te voorkomen.