Inti De Ceukelaire is een van de bekendste hackers van België. Hij kwam regelmatig in het nieuws, bijvoorbeeld met een 'hack' op het Twitter-account van Donald Trump. Maar, zegt hij tegen Tweakers, dat doet hij vooral om een punt te maken en ethisch hacken bespreekbaar te maken. In werkelijkheid is De Ceukelaire een ethisch hacker die veel technische documentatie leest en out of the box denkt. Die kennis deelt hij met andere hackers via bugbountyplatform Intigriti, waar hij inmiddels mede-eigenaar van is.

Om even vooraf iets duidelijk te krijgen: je bent niet de oprichter van Intigriti, maar het is wel naar je vernoemd? Hoe zit dat?