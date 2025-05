OM eist taakstraf voor verdachte die deepfakeporno van NPO-presentatrice maakte

Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf geëist tegen een 39-jarige man. Hij wordt ervan verdacht een deepfakepornovideo van NPO-presentatrice Welmoed Sijtsma te hebben gemaakt en verspreid.

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden tegen de 39-jarige Nederlander, die uit Amersfoort komt. Hij wordt ervan verdacht dat hij een deepfakepornovideo van een slachtoffer heeft gemaakt. Hij zou het gezicht van het slachtoffer op het hoofd van een pornoactrice hebben geplaatst. De video is vervolgens verspreid op het internet. Het OM beschrijft de video als 'levensecht' en 'nauwelijks te onderscheiden' als deepfake.

Het Openbaar Ministerie schrijft het niet letterlijk, maar de zaak draait om een deepfakevideo die werd gemaakt van NPO-presentatrice Welmoed Sijtsma. De 39-jarige man werd daarom eind vorig jaar al gearresteerd. In juli werd bekend dat hij vervolgd zou worden. De man heeft bekend dat hij de video heeft gemaakt en gepubliceerd.

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de video onderzocht en heeft 'aanwijzingen gezien' dat het inderdaad een deepfake betreft. De originele video, zonder het gezicht van het slachtoffer, werd later ook aangetroffen op het internet, waarmee werd vastgesteld dat het inderdaad een nepfilmpje betrof. Het IP-adres van de verdachte kwam tijdens het onderzoek van Sijtsma zelf, die een documentaireserie over deepfakeporno heeft gemaakt, naar voren.

Het OM heeft bij het bepalen van de eis naar eigen zeggen rekening gehouden met de situatie van de verdachte. Hij heeft bekend, het is zijn eerste veroordeling en de man 'lijkt oprecht spijt te hebben van de gevolgen van zijn handelen'. De verdachte zou ook het afgelopen jaar aan zichzelf gewerkt hebben en is in behandeling gegaan, zo schrijft het Openbaar Ministerie.