Parket België eist dwangsom voor man die weigert zijn telefoon te ontgrendelen

Het Belgische federaal parket vraagt een dwangsom van 5000 euro per dag en twee jaar cel voor een 18-jarige man die weigert de toegangscodes voor zijn apparaten vrij te geven. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een phishingbende.

Het federaal parket van België wil dat de verdachte 5000 euro moet betalen voor elke dag dat hij de toegangscodes voor zijn telefoons, datadragers en laptops weigert te geven. Daarnaast wordt twee jaar cel geëist. De politie vond tijdens een huiszoekingsbevel een kluis met daarin een zak geld en vele telefoons, laptops en datadragers.

Er wordt verwacht dat de verdachte daarop de cryptomunten bewaart die hij heeft gekregen door zijn medewerking met de phishingbende. Deze zou de man zo'n duizend euro per dag betalen voor zijn hulp, al is zijn precieze rol nog onduidelijk. Naar verwachting heeft hij minstens 'tienduizenden euro's' ontvangen, laat federaal magistraat Jan Kerkhofs weten aan Het Nieuwsblad. Het parket is bang dat de man na zijn gevangenisstraf zijn vermogensvoordeel in bezit houdt en weet weg te sluizen, ook als de datadragers in beslag zijn genomen.

De onderzoeksrechter van de rechtbank in Mechelen heeft bevolen dat de jongeman de toegangscodes overhandigt. Daarom valt het weigeren om de toegangscodes vrij te geven niet onder het zwijgrecht, stelt Kerkhofs. De advocaat van de verdachte beweert echter dat het bevelschrift op de dag van de voorleiding niet aan hem werd overhandigd en vraagt daarom om strafopschorting. De rechtbank laat op 1 december weten in hoeverre de eis van het parket wordt ingewilligd. Het onderzoek naar de rest van de phishingbende loopt overigens nog.