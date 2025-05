OM eist zes jaar cel tegen man wegens diefstal van miljoenen persoonsgegevens

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen een 21-jarige man uit Zandvoort. Hij zou samen met twee andere verdachten miljoenen persoonsgegevens hebben buitgemaakt bij het hacken van bedrijven.

De eis is vrijdag bekendgemaakt door het OM. De verdachte, die tevens de hoofdverdachte is in de zaak, is in februari opgepakt, samen met een 21-jarige man uit Rotterdam en een 18-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Ze zouden bedrijven hebben gehackt en die daarna hebben gechanteerd. Ook buitenlandse bedrijven zijn het slachtoffer geworden van de drie. Een van de slachtoffers heeft 700.000 euro betaald om zijn data niet openbaar te laten maken.

Het onderzoek van de politie naar de verdachte begon in maart 2021, nadat een bedrijf in Amsterdam aangifte had gedaan. De politie vond bij een inval in het huis van de Zandvoorter 550.000 euro aan bitcoins en een schoenendoos met 45.000 euro aan contant geld erin. Hij zou voor 2,5 miljoen euro aan bitcoins al witgewassen hebben.