Politie benadert honderden Nederlandse gebruikers weleakinfo.to

De politie Oost-Nederland heeft contact opgenomen met honderden Nederlandse gebruikers van de gegevenslekwebsite weleakinfo.to. Deze personen krijgen een waarschuwing en een stopgesprek, maar het is niet duidelijk of het Openbaar Ministerie hen ook gaat vervolgen.

De betreffende website met uiteenlopende privégegevens werd in juni van 2022 offline gehaald, waarna de politie Oost-Nederland verder onderzoek deed naar de gebruikers van het platform. Uit dat onderzoek bleek dat er ongeveer 400 Nederlandse gebruikers een account hadden op weleakinfo, waarvan sommigen ook betaalden voor toegang tot de website. Via de website kunnen gebruikers bij privacygevoelige en doorgaans gestolen informatie komen, bijvoorbeeld om er zelf fraude mee te plegen.

Door de gebruikers een brief of e-mail te sturen, zegt de politie Oost-Nederland dat cybercriminelen afgeschrikt moeten worden en hierdoor geen 'verdere stappen zetten op het criminele pad'. In de brief staat namelijk dat het in het bezit hebben en verhandelen van gestolen gegevens strafbaar is.

Weleakinfo.to werd vorig jaar in samenwerking met de Belgische politie en de Amerikaanse FBI offline gehaald. Het platform, dat zijn naam deelt met een ander internetdomein met dezelfde naam maar een andere extensie, werd in verband gebracht met een 20-jarige persoon uit België. Een 22-jarige Nederlander werd ook aangehouden voor het verkopen van gestolen persoonsgegevens en credentials via het platform. Op de website konden gebruikers gestolen privégegevens en credentials kopen, maar ook ddos-aanvallen 'bestellen'.