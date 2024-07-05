Onderzoekers vinden bestand met 10 miljard unieke wachtwoorden

Onderzoekers hebben een bestand online gevonden waar bijna tien miljard unieke wachtwoorden in staan. Het gaat om een uitgebreide versie van het RockYou-bestand dat geen inloggegevens bevat, maar kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld credentialstuffing- of bruteforceaanvallen.

Het bestand werd ontdekt door onderzoekers bij Cybernews en is te vinden op Breach Forums. De ontdekkers menen dat het het grootste publieke bestand met wachtwoorden is, al circuleren er veel meer dergelijke bestanden op internet en op darkwebforums.

Het bestand heet RockYou2024 en bevat 9.948.575.739 wachtwoorden. Die zijn geaggregeerd via honderden of zelfs duizenden andere bestanden die zijn gemaakt op basis van andere datalekken. RockYou2024 bevat dus ook geen credentials ofwel combinaties van gebruikersnamen en wachtwoorden, maar alleen een lijst van bestaande wachtwoorden die ooit bij online diensten zijn gebruikt.

Onderzoekers van Cybernews vonden in 2021 al een oudere versie van dat bestand, dat toen nog RockYou2021 heette. Toen bevatte dat nog 8,4 miljard wachtwoorden. De onderzoekers schatten dat er wachtwoorden van zo'n 4000 databases in de compilatie staan.

Dergelijke bestanden zijn op zichzelf niet gevaarlijk. Ze bevatten immers geen credentials. Toch zijn de bestanden nuttig voor criminelen. Die kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om geautomatiseerde aanvallen uit te voeren, zoals bruteforceaanvallen of credentialstuffingaanvallen. Het bestand is online gezet door een gebruiker die zichzelf ObamaCare noemt en in mei van dit jaar is geregistreerd op het forum. Het is onduidelijk of het om de persoon gaat die eerder al RockYou2021 in elkaar zette.