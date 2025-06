123.000 Nederlanders controleerden op gestolen Qakbot-data bij politieportal

123.000 Nederlanders hebben sinds vorige week gecontroleerd of hun gegevens door de Qakbot-malware zijn gestolen. Dat deden ze via Check Je Hack, een portal van de politie.

De politie schrijft op X, het voormalige Twitter, dat 123.000 mensen hebben gecheckt of Qakbot hun gegevens heeft gestolen. Hoeveel er daarvan ook daadwerkelijk in de database stonden, is niet bekend.

De Nederlandse politie heeft vorige maand samen met de Amerikaanse FBI het botnet Qakbot offline gehaald. Dat botnet had 700.000 computers geïnfecteerd. Bij de actie stelde de politie 7,6 miljard credentials veilig, die het via de portal Check Je Hack beschikbaar had gesteld voor slachtoffers.