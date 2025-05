Internationale politiediensten halen botmarktplaats Genesis Market offline

Internationale politiediensten onder leiding van de Amerikaanse FBI hebben de marktplaats Genesis Market offline gehaald. Op die site werden met name cybercrimetools verhandeld. Bij Operatie Cookie Monster was ook de Nederlandse politie betrokken.

De website van Genesis Market is zowel op het darkweb als het normale web overgenomen. Wie de site bezoekt, ziet een take-over van de FBI met een reeks logo's van internationale politie- en opsporingsdiensten. Daar zit de Nederlandse politie ook tussen, die via Europol betrokken lijkt te zijn geweest bij de actie. Een woordvoerder van de Nederlandse Landelijke Eenheid kon niet direct zeggen in welke mate de politie betrokken was en of er arrestaties in Nederland hebben plaatsgevonden. De FBI geeft zelf ook geen informatie over het offline halen van de marktplaats.

Genesis Market was een van de grootste illegale online marktplaatsen. Er werden onder andere pakketten met gestolen credentials verkocht, al was Genesis daarin in absolute aantallen niet de grootste; veel van zulke pakketten werden ook op andere marktplaatsen of forums verkocht. Waar Genesis met name berucht om was, waren de bots die er werden verkocht. Op de site werden bots aangeboden die specifiek bedoeld waren om persoonsgegevens te stelen van slachtoffers. Volgens The Record hadden veel van die bots ingebouwde methodes om makkelijk accounts over te nemen, zoals fingerprintdata waarmee geen alarmbellen af gaan.

De website was via het darkweb en het normale internet bereikbaar, maar was alleen te gebruiken met een uitnodiging. Die waren wel makkelijk te vinden op internet. Volgens The Record zou het platform 135 miljoen bots verkopen.

Wie er achter de website zaten, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er verdachten zijn gearresteerd, al zouden dat er volgens The Record 'veel' zijn.