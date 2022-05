Europol: 150 darkwebcriminelen zijn gearresteerd bij politieoperatie Dark HunTOR

Volgens Europol zijn 150 verdachten, waaronder vier Nederlanders, gearresteerd bij een politieoperatie waarbij verkopers op het darkweb werden opgespoord. De meeste verdachten handelden in illegale goederen, zoals vuurwapens en drugs.

Er zou in totaal 26,7 miljoen euro aan contant geld en cryptovaluta afhandig zijn gemaakt, zo meldt Pointer op basis van eigen onderzoek en gesprekken met Europol. Ook is er 234 kilo aan drugs in beslag genomen, waarvan 45.000 xtc-pillen, evenals 45 vuurwapens. Volgens Pointer bevinden 65 van de 150 verdachten zich in de Verenigde Staten en de rest in Europa. Vier daarvan komen uit Nederland. De meerderheid zou voor de politie te boek staan als high-value targets.

De politieoperatie heet Dark HunTOR, vernoemd naar de Tor-browser die wordt gebruikt om het darkweb te bezoeken. Het werd gecoördineerd door organisaties Europol en Eurojust. Nadat eerder dit jaar de DarkMarket-marktplaats werd gesloten door de Duitse politie, zouden politiediensten nieuwe datapunten hebben verzameld om zo deze verdachten op te kunnen sporen.

Rolf van Wegberg, een cybercrimeonderzoeker van TU Delft, zegt in het radioprogramma Spraakmakers dat de politie voor deze operatie anders te werk is gegaan dan normaal. Eerder werden volgens Van Wegberg vooral de marktplaatsen uit de lucht gehaald en hadden de politiediensten soms mazzel als ze ook de beheerders wisten te vinden. Er werden dan vaak slechts drie à vier mensen opgepakt, beweert Van Wegberg. ''De verkopers gaan dan gewoon weer vrolijk verder op een andere marktplaats.'' Ditmaal werd de focus gelegd op het arresteren van de topverkopers. Dat zou effectiever moeten werken om de verkoop van illegale goederen op het darkweb te verminderen, zegt de cybercrimeonderzoeker.

Pointer kwam een paar weken geleden op het spoor van deze politieactie, doordat het documenten met info erover vond op het darkweb. Europol vroeg de nieuwssite toen om het bestaan van operatie Dark HunTOR nog niet naar buiten te brengen, aangezien er nog verdachten gearresteerd moesten worden.