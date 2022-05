Duitse politie sluit DarkMarket-marktplaats met bijna half miljoen gebruikers

De Duitse politie is in actie gekomen tegen DarkMarket, een online marktplaats met bijna een half miljoen gebruikers, waar werd gehandeld in drugs en malware. Een 34-jarige man uit Australië is gearresteerd en geldt als verdachte voor het beheer van DarkMarket.

Afgelopen weekend heeft de recherche van Oldenburg onder leiding van de Landeszentralstelle Cybercrime van Koblenz de Australische verdachte bij de Duits-Deense grens gearresteerd. Op maandag zijn vervolgens de meer dan twintig servers voor DarkMarket afgesloten, waarna de marktplaats offline ging. De servers bevonden zich in Moldavië en Oekraïne en op basis van de data op de servers verwacht de Duitse politie aanknopingspunten te vinden die kunnen leiden tot meer arrestaties, van moderators, kopers en verkopers.

Op de marktplaats werden volgens de Duitse recherche drugs, vals geld, creditcardgegevens, anonieme simkaarten en malware aangeboden door meer dan 2400 verkopers. In totaal zouden er minstens 320.000 transacties met een totaalbedrag van omgerekend 140 miljoen euro uitgevoerd zijn via de marktplaats, in bitcoin en monero.

De Duitse politie kwam de marktplaats op het spoor bij onderzoek naar 'CyberBunker', een webhostingbedrijf van een Nederlander waar de markt tijdelijk werd gehost. Dat bedrijf was gehuisvest in een voormalige NAVO-bunker in Traben-Trarbach. De Duitse politie kwam in 2019 in actie tegen dat hostingbedrijf, omdat dit zijn diensten verleende aan meerdere illegale marktplaatsen.

De Duitse politie kreeg bij de actie en het maandenlange onderzoek naar DarkMarket hulp van onder andere de Amerikaanse FBI, DEA en IRS, Europol en de Australische, Britse, Deense, Zwitserse, Oekraïense en Moldavische politie.