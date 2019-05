Nederlandse politie haalde grootste 'darknetcoffeeshop' offline

De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie hebben eind vorig jaar DutchMagic offline gehaald. Op die darknetmarktplaats werden softdrugs aangeboden. De website zou jaarlijks een miljoenenomzet hebben gehad.

Volgens een persbericht van de politie was DutchMagic jarenlang een van de grootste verkopers op het darkweb. Klanten konden met bitcoins afrekenen en de drugs werd via reguliere post verstuurd. In november werd de site offline gehaald en werden huiszoekingen gedaan. Daarbij werden panden, voertuigen, vuurwapens, grote hoeveelheden contant geld en goudstaven in beslag genomen.

De neergang van DutchMagic begon na een onderzoek naar de inpakker en verzender van de bestellingen. De politie brengt het nieuws nu pas naar buiten, omdat het onderzoek nog liep. Op 8 april is een 42-jarige man uit Limburg aangehouden. Hij wordt verdacht van het verzenden van pakketten met drugs en van witwassen. Het onderzoek loopt nog steeds er worden meer aanhoudingen verwacht.

Eerder deze maand maakte de politie bekend dat darknethandelsplaats WallStreetMarket offline is gehaald. Dat gebeurde na onderzoek van de Nederlandse politie en de FBI in samenwerking met de Duitse politie. De servers van WallStreetMarket bevonden zich in Nederland. Volgens de politie waren er meer dan vijfduizend dealers actief en waren er meer dan anderhalf miljoen accounts van kopers.

In 2017 nam de Nederlandse politie een maand lang het beheer van darknetmarktplaats Hansa over. Die grootscheepse infiltratieoperatie leverde destijds veel inzicht op over de handel van drugs en geldtransacties op de online marktplaats.