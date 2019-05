Sonos voegt vanaf volgende week Google Assistent toe aan zijn luidsprekers

Sonos begint volgende week met de distributie van een software-update die Google Assistent toevoegt aan zijn slimme speakers: de Sonos One en Sonos Beam. De luidsprekerfabrikant maakt dat zelf bekend in zijn jongste kwartaalrapport.

De update met Google Assistent komt veel later dan verwacht. Bij de introductie van de Sonos One, in oktober 2017, beloofde de fabrikant dat de spraakassistent uiterlijk in 2018 zou worden geïntegreerd. De update liep keer op keer vertraging op en ook nu zullen veel gebruikers nog even geduld moeten oefenen. Sonos rolt de nieuwe functionaliteit eerst uit in de Verenigde Staten; andere markten volgen in de maanden daarna, zo meldt Sonos in zijn kwartaalrapport.

De update heeft alleen betrekking op de Sonos One en Sonos Beam, die door hun geïntegreerde microfoons compatibel zijn met verschillende spraakassistenten; Amazon Alexa werd al vanaf het begin ondersteund. Sonos-topman Patrick Spence beloofde bij de introductie van de Sonos One dat de klassieke luidsprekers van de fabrikant straks ook met de stem kunnen worden aangestuurd, via welk Google Home-apparaat in huis dan ook. Over de timing van die update is echter nog niets bekend.

Waarom de implementatie van de Google Assistent zoveel vertraging heeft opgelopen bij Sonos, is niet duidelijk. Andere fabrikanten leveren al geruime tijd slimme speakers met de spraakassistent van Google, die dan meestal ook gewoon Nederlands begrijpt.