Sonos-gebruikers Benelux melden dat ze Google Assistent kunnen gebruiken -update

Even leek het erop dat Sonos donderdag in Nederland en België begonnen was met de activatie van de Google Assistent op zijn slimme luidsprekers. Bij nader inzien ging het om een update die slechts op enkele toestellen binnenrolde. De oorzaak daarvan is nog niet duidelijk.

De mogelijkheid om de Google Assistent te activeren verscheen bij verschillende gebruikers in Nederland en België sinds donderdagochtend in de Sonos-app. Hoewel de update meermaals werd uitgesteld, was dat toch iets eerder dan verwacht; Sonos liet onlangs nog weten dat Nederland de update in juli zou krijgen, net als het VK, Duitsland, Frankrijk, Canada en Australië. Andere landen, waaronder België, zouden pas 'in de maanden daarna' aan de beurt zijn.

De update heeft alleen betrekking op de Sonos One en Sonos Beam. Die zijn door hun geïntegreerde microfoons compatibel met verschillende spraakassistenten. Ook Amazons Alexa wordt door die apparaten ondersteund. Opmerkelijk is dat gebruikers per kamer maar één spraakassistent kunnen inschakelen, ook al zijn er bijvoorbeeld twee Sonos One-luidsprekers in een stereo-opstelling geplaatst. Wie op zijn Sonos-systeem al gebruikmaakte van Alexa en nu met de Google Assistent aan de slag wil, zal dus afscheid moeten nemen van Amazons assistent. Gebruikers kunnen dit eventueel omzeilen door aan speakers in dezelfde ruimte een andere kamernaam toe te kennen. Volgens een woordvoerster van Sonos is het de bedoeling dat dit in de toekomst niet langer noodzakelijk is.

De update die ons donderdag bereikte bood nog geen ondersteuning voor de Nederlandstalige Google Assistent. Gebruikers moeten een keuze maken uit de alternatieven Engels, Frans, Duits, Italiaans of Japans. Het is niet duidelijk waarom de audiofabrikant deze beslissing heeft genomen; op een slimme luidspreker als de LG WK7 begrijpt de Google Assistent wel gewoon Nederlands, en hetzelfde geldt voor de Home-speakers van Google zelf.

Sonos-topman Patrick Spence beloofde bij de introductie van de Sonos One dat de klassieke, microfoonloze luidsprekers van de fabrikant straks ook met de stem kunnen worden aangestuurd, via welk Google Home-apparaat in huis dan ook. Over de timing van die update is echter nog niets bekend.

Update, 13.27: Sonos meldt Tweakers dat het de Google Assistent nog niet officieel heeft uitgerold in Nederland en België, en dat de oorspronkelijke timing van de update behouden blijft: juli voor Nederland, later dit jaar voor België. Hoe het komt dat sommige Sonos-gebruikers de update donderdag toch hebben ontvangen, zoals ook uit de reacties op dit artikel blijkt, is niet duidelijk. Met het ingestelde land heeft het alvast niets te maken, maar mogelijk is de update alleen gepusht naar Sonos-bezitters die zich hebben ingeschreven voor het bètaprogramma van het bedrijf. Dat is overigens gewoon gratis toegankelijk voor iedereen.

Tweakers merkte vandaag ook dat de Google Assistent op Sonos wel degelijk een mondje Nederlands begrijpt, zelfs al is de taal van de spraakassistent ingesteld op Engels. Sommige in het Nederlands gestelde vragen worden keurig in het Nederlands beantwoord, andere in het Engels. De assistent verstond niet elke vraag; volgens Sonos komt dat omdat de service nog in een testfase zit.

Een woordvoerster van Sonos voegde nog toe dat de ondersteuning van Google Home-producten, om 'oudere' Sonos-speakers met spraak te bedienen, gelijktijdig zal worden geïntroduceerd met de ingebakken Google Assistent voor Sonos.