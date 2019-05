FIOD haalt crypto-witwasdienst Bestmixer offline

De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdiensten, of FIOD, heeft een witwaswebsite voor cryptovaluta offline gehaald. Er zijn zes servers van Bestmixer.io offline gehaald in Nederland en Luxemburg. De website werd gebruikt om de herkomst van cryptovaluta te verhullen.

De website van Bestmixer is overgenomen door het OM en de FIOD. "You are not anonymous" staat bij een melding te lezen. De instanties werkten samen met de autoriteiten in Luxemburg, Letland en Frankrijk, en met het Digital Intrusion-team van de politie.

Bestmixer.io was een zogeheten crypto mixing service. De dienst had als doel om de herkomst of bestemming van cryptovaluta te verhullen. Zo'n dienst splitst cryptovaluta op in pakketjes en voegt die bij elkaar in andere samenstellingen. "Mensen die gebruikmaken van een mixingservice doen dat vermoedelijk om hun anonimiteit te vergroten", schrijft de FIOD in een reactie. "Uit het onderzoek blijkt dat veel van de gemixte cryptovaluta een criminele herkomst of bestemming hebben. Vermoedelijk is de mixer in die gevallen gebruikt om criminele geldstromen te verhullen en wit te wassen."

Bestmixer.io was één van de grootste diensten op dat gebied. Bij de dienst kon bitcoin, bitcoin cash en litecoin worden gemixt. Volgens de FIOD behaalde de dienst in het afgelopen jaar een omzet van 200 miljoen dollar. De dienst adverteerde met het feit dat klanten anoniem zouden blijven.

De FIOD begon het onderzoek naar de website in juni 2018, naar aanleiding van een rapport dat beveiligingsbedrijf McAfee had geschreven. Zij ontdekten de locatie van de Nederlandse servers en gaven die door aan de opsporingsdiensten. "Mixing-diensten zoals Bestmixer zijn een belangrijk, maar ook vaak onderbelicht onderdeel van de criminele digitale economie", zegt John Fokker, Head of Cyber Investigations bij McAfee, tegen Tweakers.