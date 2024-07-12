Bel- en sms-logs van 'bijna alle' AT&T-klanten zijn gestolen in groot datalek

Amerikaanse telecomprovider AT&T meldt dat de bel- en sms-logs van 'bijna alle' mobiele klanten zijn gestolen bij een cyberaanval. Ook de logs van andere providers die gebruikmaken van het AT&T-netwerk zijn daarbij buitgemaakt.

AT&T schrijft in een statement dat het datalek in april werd ontdekt en begon daarna een onderzoek. De provider kwam er toen achter dat klantgegevens 'illegaal zijn gedownload' door hackers die toegang hadden tot de bedrijfsomgeving van AT&T op een extern cloudplatform. Er werden daar tussen 14 en 25 april bestanden uit gehaald met logs van telefoontjes en sms-interacties, zo blijkt uit een melding van AT&T aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Het gaat om logs van gesprekken die tussen 1 mei en 31 oktober 2022 plaatsvonden. Van een kleine hoeveelheid klanten zijn ook logs van interacties op 2 januari 2023 gestolen, aldus het bedrijf. De uitgelekte bestanden tonen met welk telefoonnummer een klant telefonisch of via sms contact heeft gehad. Volgens AT&T staat er echter niet bij wanneer deze interacties precies plaatsvonden. De inhoud van telefoon- of sms-gesprekken is ook niet uitgelekt. Bij het lek zijn volgens de provider geen persoonlijke gegevens als geboortedata of de namen van klanten naar buiten gekomen.

Volgens AT&T zijn bijna alle mobiele klanten van AT&T getroffen, net als klanten van virtuele providers die het mobiele netwerk van AT&T gebruiken. De provider zegt in zijn statement dat het vooralsnog geen aanwijzingen heeft dat de gelekte data openbaar zijn gemaakt. Ook is de route die de criminelen gebruikten om de data te stelen, afgesloten. AT&T werkt nu met de autoriteiten om de hackers op te pakken. Volgens de provider is er al zeker één arrestatie verricht.