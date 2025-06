Criminelen claimen diefstal gegevens 560 miljoen Ticketmaster-klanten

De hackersgroep ShinyHunters claimt de data van 560 miljoen Ticketmaster-klanten te hebben gestolen. De groep eist een losgeldbedrag in ruil voor het niet openbaar maken van de data. Ticketmaster heeft de diefstal nog niet bevestigd.

De hackersgroepering doet haar claims op het dark web, waar ze de dataset voor een eenmalige verkoop aanbiedt. Daarvoor vraagt de groep 500.000 dollar (463.000 euro), schrijft The Guardian. De groep claimt dat de dataset namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, en de laatste vier nummers en de verloopdatum van creditcards bevat. ShinyHunters zat eerder achter diverse andere grote aanvallen, zoals de datadiefstal van 73 miljoen voormalige en huidige AT&T-klanten.

Het is niet duidelijk of de claims van ShinyHunters kloppen. Ticketmaster heeft de hack zelf nog niet bevestigd en reageert vooralsnog niet op vragen van diverse media. Bovendien is de data nog nergens gedeeld, dus is niet te verifiëren of de gestolen data echt is en uit welke landen de slachtoffers komen. De overheid in Australië, waar Ticketmaster veel klanten heeft, zegt wel op de hoogte te zijn van een incident bij het bedrijf en de zaak met het bedrijf te onderzoeken. De Amerikaanse FBI heeft zijn hulp daarbij aangeboden.

Volgens Brett Callow, een analist bij cybersecuritybedrijf Emsisoft, doet ShinyHunters zijn claims op het forum BreachForums. Eerder deze maand werd dit forum in beslag genomen door de FBI en een coalitie van internationale handhavingsinstanties. Callow zegt dat het bericht van ShinyHunters mogelijk een poging is om aandacht te krijgen en het forum nieuw leven in te blazen.