Google introduceert Fitbit-smartwatch voor kinderen

Google heeft een Fitbit-smartwatch voor kinderen geïntroduceerd. De zogeheten Fitbit Ace LTE laat kinderen interactieve 3d-spelletjes spelen, maar alleen als ze ook fysiek bewegen. Het apparaat is gericht op kinderen van zeven jaar en ouder.

De Fitbit Ace LTE stimuleert kinderen om meer te bewegen door ze te belonen met speeltijd, schrijft Google in een blog. Hoe meer ze bewegen, hoe meer speeltijd de kinderen krijgen. De spelletjes die ze kunnen spelen, zijn speciaal voor de smartwatch gemaakt en maken gebruik van onder meer haptics, geluiden en de accelerometer. Het spelaanbod wordt iedere paar maanden verder uitgebreid.

Het horloge bevat zogenoemde eejies: aanpasbare personages die 'leven' op dagelijkse activiteit. Hoe dichter kinderen bij hun beweegdoelen komen, hoe gezonder en gelukkiger een eejie wordt. Kinderen kunnen ook tickets verdienen om hun eejies aan te passen met nieuwe outfits en het huis van de eejie aan te passen. Kinderen verdienen die tickets door hun dagelijkse doelen te voltooien en door spelletjes te spelen op het horloge.

De Fitbit Ace LTE bevat ook diverse privacyfeatures. Zo kunnen alleen ouders de locatie of activiteitsdata van het kind in de app zien. Locatiegegevens worden na 24 uur verwijderd en activiteitsdata na maximaal 35 dagen. Het horloge bevat geen advertenties of apps van derden. Ook kunnen alleen ouders contacten toevoegen. Die contacten zijn vervolgens de enigen met wie het kind kan bellen en die een bericht naar het apparaat kunnen sturen.

De Fitbit Ace LTE is waterdicht tot 50 meter en bevat een accu die 16 uur moet meegaan op een lading. Het apparaat wordt verder geleverd met een gratis bumperbox om het scherm extra te beschermen.

Het apparaat is in de VS vanaf 5 juni beschikbaar voor krap 230 dollar. Om toegang te krijgen tot de Fitbit Arcade, nieuwe spelletjes te ontvangen en de activiteitsring genaamd Noodle te gebruiken, moet een extra abonnement van 10 dollar per maand worden afgesloten. Of en wanneer de Fitbit Ace LTE naar Nederland komt, is onduidelijk.