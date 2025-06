Autoriteiten Oekraïne en VS nemen negen illegale cryptovalutaplatformen over

Amerikaanse autoriteiten hebben verschillende cryptovalutaplatformen overgenomen die zouden worden misbruikt voor witwassen en het ondersteunen van cybercriminele operaties. Het gaat om negen domeinen. Amerika werkte samen met autoriteiten in Oekraïne.

De actie werd eind april uitgevoerd door verschillende autoriteiten, maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie nu bekend. Een lokale FBI-afdeling werkte samen met het Virtual Currency Response Team. Ook werkten de Amerikanen samen met de nationale digitale politiedienst en de openbaar aanklager van Oekraïne. De diensten hebben negen platformen offline gehaald: 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro en owl.gold. Wie de websites bezoekt, krijgt te zien dat de domeinen zijn overgenomen.

Volgens het ministerie van Justitie zouden die cryptovalutaplatformen hun klanten anoniem transacties laten doen. Dat is in strijd met met Know Your Customer-principes die gelden voor internationale betaalsectoren en specifiek voor de Amerikaanse antiwitwaswetten. Die schrijven voor dat financiële instellingen een bepaalde hoeveelheid kennis over hun klanten moeten hebben.

De autoriteiten verdenken de platformen er daarom van witwassen te faciliteren en cybercriminelen te ondersteunen. "Veel van de criminele activiteit op deze exchanges draaide om ransomware, maar ook om andere oplichterspraktijken en cybercrime", schrijft het ministerie. Het is niet duidelijk waarom de Oekraïense autoriteiten bij het onderzoek werden betrokken. De negen domeinen stonden op servers in Amerika. De websites waren in het Engels en in het Russisch te gebruiken.