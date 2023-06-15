OM eist 32 maanden cel tegen hacker en afperser die via Snapchat werkte

Het OM eist 32 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, tegen een 21-jarige man die via Snapchat tientallen jonge slachtoffers heeft gehackt en afgeperst. Hij wilde naaktmateriaal en geld zien van zijn slachtoffers.

De Noord-Hollandse hacker was 18 jaar toen hij in 2020 zijn praktijken bedreef, schrijft het OM. Een advertentie van hem op Snapchat maakte reclame voor een website waarop gebruikers konden zien of ze in een 'gebied waar het coronavirus heerst' woonden. Dat virus was in dat jaar net in Nederland aangekomen. Op de advertentie klikken bracht de slachtoffers naar een nagemaakte Snapchat-inlogpagina.

Na het ontfutselen van de logins dreigde hij met verwijdering van de accounts of ze ontoegankelijk maken. De slachtoffers moesten naaktmateriaal, geld of 'andere financiële producten' aan de verdachte leveren om aan zijn eisen tegemoet te komen. In bepaalde gevallen zijn die naaktfoto's verspreid onder collega’s, schoolgenoten, familie en vrienden van de slachtoffers. Er liggen 29 aangiften tegen de dader, maar het vermoeden is dat er meer slachtoffers zijn.

Het OM meent dat de verdachte 'bewust en doelgericht handelde', blijkens de 'ICT-infrstructuur' die hij opgebouwd had. De dader kan nog zes weken aftrek van zijn eventuele straf krijgen door een bestaand voorarrest. Tot slot heeft de officier gevraagd om toewijzing van de schadevergoeding, waar de slachtoffers zelf om vragen.

Snapchat is een sociaal medium waarbij voornamelijk met foto's, 'snaps', gecommuniceerd wordt. Die kunnen aangekleed worden met filters en augmentedrealitymateriaal. Het medium is populair onder jongeren.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 15-06-2023 17:44 16

15-06-2023 • 17:44

16

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Reacties (16)

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SinergyX 15 juni 2023 21:15
[quote]Na het ontfutselen van de logins dreigde hij met verwijdering van de accounts of ze ontoegankelijk maken]
Was het nu het openbaar maken van 'pikante' fotos op die snapchat, of bepaalde mensen informeren wat je deed, maar ergens snap ik niet dat mensen 'tot zover' worden gedreven door het simpel verlies van nu snapchat? Is het niet eens tijd voor een flinke heropvoeding van 'de jeugd' om met zulke zaken om te gaan, of ben ik ergens de enige die is opgegroeid met internet en dondergoed de principes ervan weet?

Toegegeven, ik zit 6x per jaar op z'n 'awareness' dag, soms het bizar hoe 'simpel' mensen lijken te denken bij advertenties, inlogpagina's en 'het zal wel echt zijn', waar ik het bij mijn generatie boven (zeg 55+) nog ergens kan begrijpen, snap ik niet dat zoiets inmiddels 20 jaar later nog steeds zo simpel lijkt te zijn.
Robbierut4 @SinergyX15 juni 2023 22:40
maar ergens snap ik niet dat mensen 'tot zover' worden gedreven door het simpel verlies van nu snapchat? Is het niet eens tijd voor een flinke heropvoeding van 'de jeugd' om met zulke zaken om te gaan, of ben ik ergens de enige die is opgegroeid met internet en dondergoed de principes ervan weet?
Google voor de gein eens op snapchat streak, mensen worden wild bij de gedachte om die kwijt te raken.

Verder vind ik overigens niet dat je de schuld bij " de jeugd" moet leggen. Bij grote internet bedrijven werkt gerust een heel team aan deskundigen speciaal gericht om hun apps zo verslavend mogelijk te maken.
Dan kun je niet verwachten dat een individu, zeker met nog niet uitontwikkeld brein, daar weerstand tegen kan bieden.
trisje @Robbierut416 juni 2023 09:32
ja we moeten de apps maar verbieden bedoelt U om de houders van een onontwikkeld de brein te beschermen.zelfd oudere doen dit soort dingen, we zouden naakt wat minder in de schaamte hokje moeten duwen, dan lost het probleem deels vanzelf op. Verlies van snapchat betekend ook een deel het verlies van je online vrienden en leven. ja ik kan me voorstellen dat sommige dat erg vinden. Nu zal ik zelf me verlies maar gewoon nemen als hij verder niets van me heeft, voldoen aan de eis en naakt foto's sturen leid meestal tot meer elende.
djwice @SinergyX15 juni 2023 22:45
In Snapchat bouw je streeks op met vrienden. Dat is dat je maanden soms jaren lang achter elkaar elke dag elkaar een foto hebt gestuurd en geen dag hebt overgeslagen.

Als er gedreigd wordt dit jaren lange werk nietig te maken, én je weet dat de onderdrukker die macht heeft, kunnen mensen ver gaan.

Het slachtoffer heeft een groot schaamte gevoel naar de vrienden als zij de gene zijn die de streek stopt. Ze voelen zich dan enorm te kort schieten.

Daarop heeft de crimineel ingespeeld. Het is niet een kwestie van 'oh, neem ik toch een nieuw account', al je 'credits' zijn dan foetsie.

Zie het dus als een soort bankoverval zonder bankgarantie stelsel of het afbranden van je huis, emotioneel gezien voor het slachtoffer.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 07:29]

Eren 15 juni 2023 18:53
32 Maanden is wel erg weinig voor iemand die meerdere mensen emotioneel heeft geschaad. Deze mensen zullen nooit meer hetzelfde zijn, aangezien wat er op internet staat altijd daar blijft, evenals in de hoofden van collega's, klasgenoten, familie en vrienden.
FONfanatic @Eren15 juni 2023 20:52
Hij was destijds 18 jaar oud, en het zal zijn eerste vergrijp zijn, en daarom is de eis 32 maanden = 2 jaar en 8 maanden: een lange straf op zo'n jonge leeftijd. De civiele eis, schade vergoeden aan de slachtoffers, daarover meldt het artikel niets, @Mark_88 . Dat zullen forse bedragen zijn.

[Reactie gewijzigd door FONfanatic op 23 juli 2024 07:29]

Aiii 15 juni 2023 17:57
Voor mijn gevoel een slecht te begrijpen lage eis voor iemand die o.a kwetsbare jonge mensen emotioneel zoveel schade heeft toegebracht. Er moet in Nederland toch echt eens nagedacht worden over de straffen die we koppelen aan dergelijke (digitale) misdrijven. De berokkende emotionele schade staat niet in vergelijk met minder dan twee jaar brommen.
djwice @Aiii15 juni 2023 22:56
Welke straf zou volgens jou, na het bestuderen van het effect, effectief zijn?

Zodanig dat de dader nooit meer zo iets doet, en terug keert naar de maatschappij als een goed functionerend persoon?
The Ghost @djwice15 juni 2023 23:08
De vraag is meer, hoe kan je een persoon als dit op de juiste manier straffen.
Mijn optiek in een totaal verbod op internet toegang wel een gepaste, maar niet uitvoerbaar.
Omdat tegenwoordig alles online gaat, maak je het leven bijna onmogelijk.

Misschien zou de overheid hiervoor een speciale provider in het leven moeten brengen, waarbij je alleen naar beperkte websites zou kunnen en uiteraard met het afvangen van VPN verbindingen.
Zodat je alleen nog bij zaken als je bank enz kan inloggen, maar geen enkele social media meer kan bereiken.
trisje @The Ghost16 juni 2023 09:45
het is on uitvoerbaar. alles is op internet tegenwoordig, niet alleen je bank. Als je wilt soliciteren, het eeenvoudig opzoeken bij wie je soliciteert. informatie verkrijgen over alle lij soorten dingen. studie, het is gewoon ondoenelijk en zal de persoon enorm schade. Straf heb je uitgezeten, na je straf moet je je leven weer oppakken en dat is al lastig genoeg.
The Ghost @trisje16 juni 2023 22:41
Dat geef ik toch zelf al aan, dat het niet uitvoerbaar is.
Een straf uit gezeten hebben is niet altijd het einde van controle, vaak zit er nog een reclaserings traject achter aan, misschien moet daar ook eens over nagedacht worden hoe er digitaal toezicht gehouden kan worden op iemand met zo'n verleden.
Dat ook voor verzamelaars van kinderporno, die vallen ook zeer vaak terug in het foute gedrag.
Nox @The Ghost15 juni 2023 23:23
En het aanbieden van wifi moet verboden worden zodat de dader ook niet elders kan inloggen? Onuitvoerbaar. Je loopt een hotel, cafe of mcdonalds in, heck, zelfs ernaast en je hebt internet.

2-3 jaar lijkt me prima. Da's een lange tijd, en het ging om geld en naaktfoto's. Er zijn geen ledematen geamputeerd. De wonden zijn diep maar enkel emotioneel en helen. Bovendien moet een moordenaar nog een zwaardere straf kunnen krijgen.

[Reactie gewijzigd door Nox op 23 juli 2024 07:29]

djwice @The Ghost16 juni 2023 08:24
Wat is voor jou "juiste manier straffen"? Wat is het doel van die straf?
trisje @Aiii16 juni 2023 09:41
Hij is zelf ook een jongere. ik vind eeen straf van 32 maanden (20 maanden) nog best fors voor een 20 jarige. bovendien moet hij waarschijnlijk schade vegoeding betalen. Dat gaat hem ook veel (spaar) centjes kosten die hij voor andere leuke dingen had kunnen gebruiken. 32 maanden lijkt niks maar heeft echt wel een inpakt op je, zeker als men nog jong is en nadat men vrij man is. hangt die veroordeling nog steeds zwaar aan je. Baan vinden wordt moelijker. De slachtoffers moeten worden betaald.

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