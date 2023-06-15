OM eist 32 maanden cel tegen hacker en afperser die via Snapchat werkte

Het OM eist 32 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, tegen een 21-jarige man die via Snapchat tientallen jonge slachtoffers heeft gehackt en afgeperst. Hij wilde naaktmateriaal en geld zien van zijn slachtoffers.

De Noord-Hollandse hacker was 18 jaar toen hij in 2020 zijn praktijken bedreef, schrijft het OM. Een advertentie van hem op Snapchat maakte reclame voor een website waarop gebruikers konden zien of ze in een 'gebied waar het coronavirus heerst' woonden. Dat virus was in dat jaar net in Nederland aangekomen. Op de advertentie klikken bracht de slachtoffers naar een nagemaakte Snapchat-inlogpagina.

Na het ontfutselen van de logins dreigde hij met verwijdering van de accounts of ze ontoegankelijk maken. De slachtoffers moesten naaktmateriaal, geld of 'andere financiële producten' aan de verdachte leveren om aan zijn eisen tegemoet te komen. In bepaalde gevallen zijn die naaktfoto's verspreid onder collega’s, schoolgenoten, familie en vrienden van de slachtoffers. Er liggen 29 aangiften tegen de dader, maar het vermoeden is dat er meer slachtoffers zijn.

Het OM meent dat de verdachte 'bewust en doelgericht handelde', blijkens de 'ICT-infrstructuur' die hij opgebouwd had. De dader kan nog zes weken aftrek van zijn eventuele straf krijgen door een bestaand voorarrest. Tot slot heeft de officier gevraagd om toewijzing van de schadevergoeding, waar de slachtoffers zelf om vragen.

Snapchat is een sociaal medium waarbij voornamelijk met foto's, 'snaps', gecommuniceerd wordt. Die kunnen aangekleed worden met filters en augmentedrealitymateriaal. Het medium is populair onder jongeren.