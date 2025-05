Dashlane legt beperking op aantal wachtwoorden Free-abonnement

Dashlane past vanaf 7 november de voorwaarden van het Free-abonnement aan, waaronder een beperking van maximaal 25 wachtwoorden per account. Tot dusver konden gebruikers een onbeperkt aantal inloggegevens opslaan. Ook toegang tot e-mail- en chatondersteuning valt weg.

De wachtwoordmanager laat in een blogpost weten dat Free-gebruikers geen opgeslagen inloggegevens verliezen na ingang van de beperkingen. Een bestaand account met meer dan 25 opgeslagen wachtwoorden behoudt dus alle gegevens, maar kan vanaf 7 november geen nieuwe wachtwoorden meer opslaan. Dashlane introduceerde grofweg een jaar geleden nog onbeperkte wachtwoordopslag voor één apparaat voor het betreffende abonnement.

Verder hebben Free-gebruikers vanaf 7 december geen toegang meer tot ondersteuning via e-mail en chat; deze dienst wordt alleen voor betalende klanten. Het bedrijf zegt dat de betreffende klanten wel toegang blijven houden tot het openbare Help Center. Deze gebruikers kunnen na de vermelde datum alleen geen eigen gerichte vragen meer stellen.

Dashlane geeft geen reden voor de aankomende beperkingen voor het Free-abonnement. Het enige wat het bedrijf hierover zegt is: "Als onderdeel van ons doel om betere services te bieden en door onze middelen naar hogergeplaatste services te verschuiven, herzien we de gratis dienst." Het goedkoopste betaalde abonnement bij Dashlane kost op het moment van schrijven 3,65 euro per maand bij een jaarabonnement. Hiermee kunnen afnemers een onbeperkt aantal inloggegevens opslaan op een ongelimiteerd aantal apparaten.