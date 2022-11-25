Britse overheid wil maken en verspreiden deepfakeporno expliciet strafbaar maken

Het Britse ministerie van Justitie zegt in een wetsvoorstel expliciet het maken en verspreiden van deepfakeporno strafbaar te willen maken. Het gaat om een amendement op de huidige Online Safety Bill.

Als de aanpassing aan de betreffende wet door het parlement wordt aangenomen wordt het in het Verenigd Koninkrijk illegaal om neppe 'intieme beelden' van iemand te maken of te delen. "Mensen die zogenoemde deepfakes - expliciete afbeeldingen of video's die gemanipuleerd zijn om te lijken op iemand zonder toestemming van diegene - worden zo strafbaar gemaakt waarbij daders een celstraf riskeren." De aanpassing van de Online Safety Bill moet in december in behandeling genomen worden in het parlement.

Het amendementsvoorstel moet het vervolgen van het delen van intieme afbeeldingen van slachtoffers gemakkelijker maken en neemt ook in acht of de beelden bijvoorbeeld gedeeld zijn om het slachtoffer te vernederen. Daarbij wordt expliciet het maken van deepfakes genoemd.

In Nederland werd eerder deze maand een man opgepakt voor het maken van deepfakeporno van presentatrice Welmoed Sijtsma. Onder dat nieuwsbericht stelt ict-jurist Arnoud Engelfriet dat dit ook in Nederland strafbaar is onder Artikel 139h; het vervaardigen van een 'afbeelding van seksuele aard' en het eventuele delen hiervan kan respectievelijk maximaal een en twee jaar celstraf of een geldboete opleveren.