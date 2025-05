OM wil in 2024 vijftig camera's plaatsen voor controle telefoongebruik in auto

Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil volgend jaar zo'n vijftig nieuwe camera's installeren die automatisch moeten detecteren of automobilisten hun telefoon vasthouden. Deze slimme camera werd in 2020 en 2021 al getest, en nu gaat het OM er dus mee door.

De camera's moeten verspreid over het hele land komen te staan en verplaatsbaar zijn, vertelt OM-woordvoerder Marloes van Kessel aan Tweakers. Ze moeten 24 uur per dag gedurende meerdere weken een traject controleren. Daarna worden ze naar een andere locatie verplaatst. Deze 'FocusFlitsers' moeten schuin naar beneden door de voorruit kunnen fotograferen, wat ervoor moet zorgen dat het gezicht van de bestuurder niet in beeld is. Als er toch wel een gezicht in beeld is, wordt dat automatisch geblurd.

Als wordt vermoed dat er een telefoon wordt vastgehouden, wordt er automatisch een foto gemaakt. Die wordt meteen doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau, waarna er nog een handmatige controle plaatsvindt. Volgens het OM werd er tijdens de pilotperiode in 95 procent van de foto's daadwerkelijk een telefoon vastgehouden.

Overigens is het OM nog bezig met de aanbestedingen, dus het heeft de camera's nog niet aangeschaft. In eerste instantie kreeg het OM slechts geld om een stuk of tien FocusFlitsers te kopen, maar in de voorjaarsnota zijn er toezeggingen gedaan om meer geld vrij te maken voor verkeershandhaving waardoor het er 'waarschijnlijk' zo'n vijftig worden, aldus Van Kessel. "Dat is wel heel fijn, want die kunnen we door heel Nederland heen zetten, waardoor de handhavingsdruk veel groter wordt." Wanneer de camera's precies ingezet worden, weet het OM nog niet.

Het gaat hier overigens om een ander soort camera dan de MONOcam van de Nederlandse politie, benadrukt Van Kessel. Die wordt inmiddels al in gebruik genomen en zou aantoonbaar hebben geleid tot meer verkeersboetes. Bij de MONOcam moeten er nog twee agenten meekijken met de camera en de foto's handmatig beoordelen. Pas daarna worden ze naar het CJIB gestuurd. Van Kessel vergelijkt het met de flitspalen van het OM. Daarvan worden automatisch foto's naar het CJIB gestuurd, terwijl de politie gebruikmaakt van mobiele radars, waar nog wel eerst handmatige inzet voor nodig is.

Een ander verschil is dat de MONOcam volgens de woordvoerder wat rechter in de auto kijkt. Die camera pakt dus voornamelijk automobilisten die de telefoon aan het oor houden, terwijl de FocusFlitser meer succes moet hebben bij gebruikers die de telefoon onder het stuur houden. Ten slotte staat de camera van de politie wat korter op eenzelfde plek dan de bedoeling is bij de nieuwe camera's.