Nederland neemt flitspaal in gebruik die vasthouden telefoon kan zien

Nederland heeft de eerste 'focusflitser' in gebruik genomen, een flitspaal die niet alleen controleert op snelheid of door rood rijden, maar die ook kan zien of een automobilist een telefoon in de hand houdt.

De eerste focusflitser werkt vanaf maandag in Den Haag, meldt het OM. Er komen er in totaal vijftig en het gaat om mobiele flitspalen. Die blijven elke keer een paar weken op dezelfde plek staan, waarna ze weer een nieuwe plek krijgen.

Het is geen helemaal geautomatiseerd systeem, zegt het OM. Als de software een telefoon in de hand heeft gedetecteerd, kijkt een ambtenaar van het Centraal Justitieel Incassobureau of dat inderdaad zo is. Pas als die dat vaststelt, komt er een boete voor het vasthouden van de telefoon in het verkeer. Die boete is 430 euro. De rest van de flitspalen is vanaf april in gebruik.