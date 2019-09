Openbaar Ministerie uit zijn zorgen over vorderende ontwikkeling deepfakes

Het Openbaar Ministerie uit tegenover de NOS zijn zorgen over DeepFakes. De technologie, waarmee gezichten in video's vervangen kunnen worden door die van anderen, wordt steeds overtuigender, waardoor videobeeldmateriaal in principe steeds minder geloofwaardig wordt.

Officier van Justitie Lodewijk van Zwieten zegt tegenover de NOS dat hij vreest dat het straks zoveel makkelijker wordt om vervalste video's te publiceren, dat iedereen het kan. Dat, gecombineerd met hoeveel vandaag de dag bedreigingen en beledigingen al voorkomen op sociale media, zorgt ervoor dat het OM zich zorgen maakt.

Volgens de Officier is het huidige wettelijk kader wel toereikend: smaad en laster is waar een dergelijke DeepFake onder kan vallen en die twee zaken zijn al strafbaar. Het in Nederland algeheel verbieden van de technologie is wat hem betreft niet nodig: "Het gaat niet om de techniek, maar om wat je ermee doet". Een debat is volgens de Officier wel op zijn plaats.

Deepfakes maken gebruik van machine learning om een ander gezicht op een persoon in een video te plaatsen en om dat zelfs te animeren. De uitdrukkingen in het gezicht worden van het origineel overgenomen in de vervalsing, waardoor het beoogde slachtoffer in het filmpje simpelweg doet en zegt wat de persoon in de video doet. De video's zijn aardig overtuigend, maar op het moment nog wel aardig goed met een getraind oog te ontmaskeren als nep. Daarnaast wordt door de VS ook gewerkt aan software om DeepFakes te herkennen.

Een bekende en verguisde toepassing van de techniek is FakeApp. Hiermee kunnen betrekkelijk makkelijk gezichten in gifjes vervangen worden. De app wordt onder meer gebruikt om beroemdheden in pornovideo's te plaatsen. De content is al verboden op Reddit en Twitter. In 2017 uitte het Nederlandse Defensie Cyber Commando al zijn zorgen over soortgelijke technologie.

Het gezicht van Star Wars-actrice Daisy Ridley gebruikt in een video