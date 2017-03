Door Julian Huijbregts, woensdag 1 maart 2017 11:24, 32 reacties • Feedback

Brigadegeneraal Hans Folmer van het Nederlandse Defensie Cyber Commando spreekt zijn zorgen uit over het in real time manipuleren van videobeelden. Hij stelt dat zijn eenheid zich op dat soort ontwikkelingen moet voorbereiden.

Dat zegt hij in een interview met NRC. Het in real time manipuleren van videobeelden kan volgens Folmer door kwaadwillenden gebruikt worden om burgers, militairen en politici te misleiden. Verschillende onderzoekers hebben volgens de krant in het afgelopen jaar methoden getoond waarmee ze bijvoorbeeld politici in video's dingen kunnen laten zeggen en doen. Die manipulatie kan in real time plaatsvinden, toonde een in juni vorig jaar gepubliceerd onderzoek aan.

Ook is Folmer bezorgd over de ontwikkelingen omtrent kunstmatige intelligentie, quantumcomputers en nanotechnologie. Volgens de brigadegeneraal zijn dat 'de grootste black boxes'. "We weten niet waar de technologie heengaat", zegt hij. Folmer maakt zich zorgen over wapens met kunstmatige intelligentie die zelf beslissingen kunnen nemen over leven en dood. Die zijn sinds 2016 verboden volgens internationaal recht.

Hoe het Defensie Cyber Commando moet anticiperen op manipulatie van video, zegt Folmer niet. In het interview vertelt hij wel dat zijn commando tot nu toe alleen defensieve capaciteiten had, maar nu ook aan offensieve capaciteiten gaat werken. Daarvoor worden aanvalsmethodes ontwikkeld en de eenheid is volgens Folmer nu zo ver dat zij kan deelnemen aan militaire operaties in het buitenland om bijvoorbeeld vijandige communicatiesystemen, telefoons en drones uit te schakelen.

Het Defensie Cyber Commando bestaat uit tachtig eenheden. Volgens Folmer is dat een initiële capaciteit, die moet groeien. Het commando bestaat sinds 2014 en valt onder verschillende instanties, waaronder het Nationale Cyber Security Centrum en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

