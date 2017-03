Door Julian Huijbregts, woensdag 1 maart 2017 11:40, 39 reacties • Feedback

Submitter: Martinspire

Samsung en providers zijn in de Benelux begonnen met het uitbrengen van de Android Nougat-update voor de Galaxy S7 en S7 edge. De update is gebaseerd op Android-versie 7.0 en is ongeveer 1,3GB groot.

Nederlandse en Belgische gebruikers van de Galaxy S7 melden woensdagochtend op het forum van Tweakers dat zij de update binnenkrijgen. Het gaat om zowel unbranded modellen als providerversies. T-Mobile begon vorige week al met het versturen van de update naar gebruikers; nu volgt ook Vodafone.

In andere landen kwam de update al vanaf januari naar de Galaxy S7-modellen. Tot dusver moesten gebruikers in de Benelux nog wachten op de officiële release. Begin dit jaar maakte Samsung bekend dat ook de Galaxy S6 en S6 edge, de Note 5 en A8 een update naar Android Nougat krijgen. Dat moet in de eerste helft van dit jaar gebeuren.