Door Sander van Voorst, vrijdag 30 december 2016 11:13

Samsung heeft via een bericht via zijn Galaxy Members-app te kennen gegeven dat het 'zijn best doet' om de Nougat-versie van Android in januari uit te brengen. Dit geldt voor de Galaxy S7 en zijn edge-variant.

In de mededeling schrijft Samsung verder dat het bètaprogramma voor Android 7 op 30 december ten einde is. Dit programma begon op 10 november en zou minstens tot medio december duren. Het Zuid-Koreaanse bedrijf voegt daaraan toe dat het niet van plan is om een nieuw bètaprogramma op te starten.

Samsung had eerder bekendgemaakt dat het bij de eerste release voor de Galaxy S7-toestellen om versie 7.1.1 van Android gaat, aldus de Nederlandse fansite SamMobile. Updates voor veel concurrerende toestellen hebben momenteel het in augustus uitgekomen Android 7.0 aan boord. Het is onduidelijk of de mededeling dat het bedrijf 'zijn best doet' ook daadwerkelijk betekent dat de update in januari uit zal komen.