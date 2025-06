Oekraïense politie arresteert hacker die VDL in 2021 platlegde

De politie in Oekraïne heeft een 28-jarige man gearresteerd die verdacht wordt van een cyberaanval op het Nederlandse VDL in 2021. De aanval zorgde destijds voor miljoenen euro's aan schade. De verdachte werd in april al gearresteerd, maar dat wordt nu pas naar buiten gebracht.

De Eindhovense VDL Groep werd in oktober 2021 geïnfecteerd met malware van de Russische hackersgroep Conti, waardoor bedrijfsinformatie versleuteld werd en ontoegankelijk werd gemaakt. De groep cybercriminelen achter de aanval eisten losgeld in ruil voor het niet lekken en weer vrijgeven van de bedrijfsgegevens. VDL deed daarop aangifte bij de politie.

De afgelopen 2,5 jaar deed het Team High Tech Crime van de politie onderzoek naar de zaak. Mede dankzij een tip van het NCSC kon de identiteit van de cybercrimineel die de netwerken van VDL besmette worden vastgesteld, schrijft Omroep Brabant nu. Het Openbaar Ministerie deed een rechtshulpverzoek aan Oekraïne, waarop de lokale politie in Kyiv en in de regio Charkiv huiszoekingen verrichtte. Op 18 april werd de 28-jarige verdachte in Kyiv opgepakt. Daarbij werden computerapparatuur, mobiele telefoons en documenten in beslag genomen voor verder onderzoek.

Wie de verdachte is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk of en wanneer de Oekraïner naar Nederland wordt uitgeleverd voor vervolging.