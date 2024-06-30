VVD en GroenLinks vragen opheldering aan Amstelveen over Chinese camera's

VVD en GroenLinks hebben Amstelveen om opheldering gevraagd over het gebruik van Chinese beveiligingscamera’s in de stad. De politieke partijen willen weten hoe Amstelveen omgaat met mogelijke veiligheidsrisico’s, spionage en mensenrechtenschendingen door fabrikanten.

De VVD verwijst in een blogbericht naar de recente beslissing van de gemeente Amsterdam om 1280 Chinese beveiligingscamera’s uit de stad te verwijderen. De politieke partij wil samen met GroenLinks opheldering hoe Amstelveen met een soortgelijke situatie zal omgaan.

"We zien een toenemende bedreiging door cyberaanvallen en cyberspionage", klinkt het. "We vinden het belangrijk dat we camera’s gebruiken ter verhoging van de veiligheid van onze inwoners, maar willen tegelijkertijd ook maatregelen nemen tegen vijandige buitenlandse actoren". Het is niet duidelijk hoeveel Chinese beveiligingscamera’s Amstelveen in gebruik heeft.

Begin juni raakte bekend dat de gemeente Amsterdam binnen vijf jaar 1280 Chinese beveiligingscamera’s uit de stad gaat verwijderen. Hoewel de camera's betaalbaar zijn en een goede kwaliteit bieden, zijn er zorgen over spionage en mensenrechtenschendingen door de Chinese fabrikanten. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, oftewel AIVD, heeft eerder al gewaarschuwd dat China een 'offensief cyberprogramma' op Nederland heeft gericht.