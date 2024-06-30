Microsoft breidt AI-functies Copilot verder uit in Microsoft 365

Microsoft heeft de AI-functies van Copilot verder uitgebreid. De AI-tool kan binnenkort plaatjes genereren binnen de PowerPoint- en Word-app, antwoorden aanpassen binnen Teams-gesprekken en betere gecontextualiseerde presentaties genereren.

Microsoft schrijft dat gebruikers van Microsoft 365 over enkele weken Microsoft Designer kunnen inzetten om plaatjes binnen PowerPoint en Word te genereren. De AI-tool zal bovendien in staat zijn om via prompts op zoek te gaan naar stockfoto’s uit het eigen archief.

Copilot kan voortaan ook antwoorden aanpassen in chatgesprekken van Microsoft Teams-gebruikers. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld vragen om een grap te genereren of vragen om de toon van een bericht aan te passen.

Gebruikers van Word kunnen in hun prompt voortaan ook linken naar pdf-bestanden, e-mails en vergaderingen waardoor de antwoorden die Copilot genereert, uitgebreider of relevanter kunnen zijn. Het wordt ook mogelijk om binnen PowerPoint naar Word- of pdf-bestanden te verwijzen om vervolgens presentaties te genereren met een beter ontwerp, inhoud en structuur.

Microsoft Copilot in Word
Microsoft Copilot in Word

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-06-2024 11:45 80

30-06-2024 • 11:45

80

Lees meer

Microsoft 365

vanaf € 30,99

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Microsoft verhelpt probleem met deactivatiemeldingen in Microsoft 365
Microsoft verhelpt probleem met deactivatiemeldingen in Microsoft 365 Nieuws van 23 december 2024
Microsoft kondigt Windows 365 Link-mini-pc voor zakelijke cloud-pc's aan
Microsoft kondigt Windows 365 Link-mini-pc voor zakelijke cloud-pc's aan Nieuws van 20 november 2024
Windows 11-bèta krijgt generative fill voor Paint en Kladblok-herschrijf-functie
Windows 11-bèta krijgt generative fill voor Paint en Kladblok-herschrijf-functie Nieuws van 6 november 2024
Microsoft laat bedrijven vanaf november zelf Copilot-agent-'werknemers' maken
Microsoft laat bedrijven vanaf november zelf Copilot-agent-'werknemers' maken Nieuws van 21 oktober 2024
Microsoft stelt uitfasering van Office 365-connectors in Teams uit tot 2025
Microsoft stelt uitfasering van Office 365-connectors in Teams uit tot 2025 Nieuws van 24 juli 2024
Windows 10-update maakt Copilot losstaande app in plaats van widget
Windows 10-update maakt Copilot losstaande app in plaats van widget Nieuws van 11 juli 2024
Microsoft verwijdert ondersteuning voor Office 365-connectors uit Teams
Microsoft verwijdert ondersteuning voor Office 365-connectors uit Teams Nieuws van 10 juli 2024
Bloomberg: Microsoft verplicht werknemers in China om over te stappen op iPhones
Bloomberg: Microsoft verplicht werknemers in China om over te stappen op iPhones Nieuws van 8 juli 2024
Microsoft stelt omstreden Recall-functie voor Copilot uit
Microsoft stelt omstreden Recall-functie voor Copilot uit Nieuws van 14 juni 2024
Microsoft maakt Recall-functie opt-in na kritiek van privacyexperts
Microsoft maakt Recall-functie opt-in na kritiek van privacyexperts Nieuws van 7 juni 2024
Adesso toont eerste losse toetsenborden met aparte Copilot-knop
Adesso toont eerste losse toetsenborden met aparte Copilot-knop Nieuws van 7 juni 2024
Microsoft heropent Windows 10 Beta Channel voor 'nieuwe functies'
Microsoft heropent Windows 10 Beta Channel voor 'nieuwe functies' Nieuws van 5 juni 2024
AMD kondigt Ryzen AI 300-laptopprocessors aan met Zen 5-cores en snellere npu
AMD kondigt Ryzen AI 300-laptopprocessors aan met Zen 5-cores en snellere npu Nieuws van 3 juni 2024
Qualcomm: Microsoft Automatic Super Resolution is niet exclusief voor onze socs
Qualcomm: Microsoft Automatic Super Resolution is niet exclusief voor onze socs Nieuws van 29 mei 2024
Britse toezichthouder stelt Microsoft vragen over AI-screenshotfunctie Recall
Britse toezichthouder stelt Microsoft vragen over AI-screenshotfunctie Recall Nieuws van 22 mei 2024
Microsoft onthult autonome Copilot Agent- en Team-werknemers
Microsoft onthult autonome Copilot Agent- en Team-werknemers Nieuws van 21 mei 2024
Meer producten en artikelen
Officesoftware en suites CoPilot Microsoft Windows Generatieve AI Kunstmatige intelligentie

Reacties (80)

-Moderatie-faq
80
78
28
0
0
43
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
IStealYourGun 30 juni 2024 12:05
Het is toch soms een hit en mis atm met copilot in Microsoft 365. Laats een voorbereiding voor een presentatie laten omzetten naar een PowerPoint en dat was een totale mis.

Maar ik heb vaak dat ik een stukje text wat formeler wil en dan is het een goede tool. Maar 20 dollar per maand is het voorlopig niet waard, zeker omdat ik eigenlijk weinig gebruik maak van word en mensen bij mijn werkgever die wel veel in word of andere office pakketten werken, zijn het gewoon om formele documenten te schrijven.
Llopigat
@IStealYourGun30 juni 2024 12:47
Bij ons (groot bedrijf) is het zelfs 30 euro per maand en idd, dat is lastig te verantwoorden want per medewerker tikt dat echt enorm aan. Ondanks dat het wel wat besparing op kan leveren.

Ik denk dat het vooral iets is voor bepaalde rollen die veel met tekst werken. In word werkt het inderdaad het beste, dat is ook logisch want de basis is immers een taalmodel.

In Outlook werkt het wel aardig 'summarise my emails' maar voegt het niet bijster veel toe. De draft by copilot vind ik niet vreselijk nuttig, ik moet er teveel aan aanpassen dat ik het beter gewoon zelf kan doen.

In Teams wordt het nut van de meeting notes erg beperkt door de lage kwaliteit van de transcriptie. Die is vrij waardeloos als niet iedereen Engels als moedertaal heeft en daardoor is ook de samenvatting aan het eind van copilot niet accuraat. Garbage in Garbage out.

Powerpoint is iets dat gewoon te beperkt is. Maakt een simpele presentatie "geef een presentatie over veiligheid op kantoor" zonder problemen. Maar weigert vervolgens iteratieve verbeteringen ("maak slide 2 wat meer to the point", "voeg een slide toe over xyz"). Dan zegt ie dat je het zelf maar moet doen. En als je daadwerkelijke zakelijke onderwerpen wil dan gooit hij gauw de handen in de lucht omdat het te specifiek wordt.

En excel.. Dat werkt helemaal voor geen meter. Het werkt alleen als je je documenten in de cloud save't en alleen met data in tabellen formaat, en de context window van de LLM is veel te klein voor serieuze analyses. De excel component vi nd ik nog het prilste van allemaal.

Allemaal dingen die wel verbeterd kunnen worden maar ik vind het een rare beslissing om het in deze vorm zo op de markt te zetten. Het is gewoon niet af in mijn ogen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:24]

Seth_Chaos @Llopigat30 juni 2024 15:03
Je zal dan ook naar een goede usecase moeten kijken. Het is niet moeilijk om 30 euro per maand per medewerker uit te sparen met Copilot. In veel branches ligt het uur loon van de medewerkers vele malen hoger dan de prijs van Copilot. Als Copilot per medewerker een uurtje per week aan werkzaamheden kan wegnemen, is dat voor de organisatie winst.
Llopigat
@Seth_Chaos30 juni 2024 16:34
Mja zo werkt het dus niet echt. Aan copilot geef je 'hard' geld uit. Dat loopt in een organisatie als waar ik werk al gauw in de miljoenen per jaar. Een werknemer die het minder druk heeft, vertaalt zich niet automatisch in extra geld dat er binnenkomt, of besparing. Want het salaris betalen we toch. Dat levert dan alleen een langere lunchpauze op :P

Op papier is zo'n berekening wel leuk maar je moet er echt op letten dat je niet toch gewoon meer geld kwijt bent dan dat er binnen komt. En ook zal je een hoop werknemers hebben die het gewoon helemaal niet boeit en er 2x naar omkijken.

We zijn dus sowieso niet van plan dit voor iedereen te nemen. Alleen voor de mensen waar we echt een dagelijkse functie zien en waarbij er ook nog eens uitzicht is op het doen van extra werk met die nieuwe mogelijkheden zodat er ook echt extra geld binnenkomt.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:24]

DNN!S @Llopigat30 juni 2024 16:58
Het kan wel een risico zijn om tegen een medewerker te zeggen: “voor jou zien we geen dagelijkse functie dus jij krijgt geen toegang”, want “Ok, prima, dan gebruik ik toch mijn eigen chatgpt…”

Tuurlijk kun je daar policy’s tegenoverzetten dat dat verboden is, maar een mens zoekt zijn weg. Wij houden ze dan liever met wat meer kosten binnen onze eigen Copilotomgeving.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 22 juli 2024 13:24]

Llopigat
@DNN!S30 juni 2024 17:16
Ja maar we hebben sowieso al een officiële ChatGPT omgeving die ze kunnen gebruiken. Via een custom integratie van hun API. En we hebben ook een eigen AI afdeling die veel maakt. Ik zou zelf veel liever daarin investeren.

Ik zou het wel mooi vinden als Microsoft met een abo zou komen voor alleen de web versie van copilot dus zonder alles van office erbij, voor minder geld natuurlijk. Dan zou dat wellicht wel haalbaar zijn.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:24]

joenevd @Llopigat30 juni 2024 22:46
Dat is er dus ook:
nieuws: Microsoft introduceert Copilot Pro-abonnement voor 20 dollar per maand
Llopigat
@joenevd1 juli 2024 01:31
Nee dat is weer wat anders. Dat is ook voor de office apps, het is alleen de variant voor consumenten en MKB. De 30 dollar variant is voor enterprises.
bush @Llopigat1 juli 2024 06:57
die is er toch? Vroeger was dat bing chat enterprise, nu is dat ook "co-pilot"
Llopigat
@bush1 juli 2024 10:29
Ja maar dat is de publieke versie. Die heeft geen toegang tot je agenda en documenten.
Pjotter @Llopigat1 juli 2024 07:13
Zakelijk gebruik van Copilot, het oude Bing Chat Enterprise, is inbegrepen bij Microsoft 365 E3/E5 bundels.

Let wel op, je hebt enkel commerciële dataprotectie als je inlogt met een Entra ID/AD account.

[Reactie gewijzigd door Pjotter op 22 juli 2024 13:24]

Llopigat
@Pjotter1 juli 2024 10:28
Ja dat laatste is dus het probleem voor ons. Dat is niet voldoende bescherming.

Bovendien heeft het geen toegang tot je agenda en documenten dus het is nogal nutteloos.
P. vd Loo @Llopigat30 juni 2024 17:37
Niet automatisch inderdaad, dat een werknemer die het minder druk heeft, productiever wordt. Maar in de economische theorie kun je daar wel vanuit gaan en werkt het ook zo. In jouw filosofie worden er dus zelden productiviteitswinsten geboekt en dat is gewoon niet zo.
Dus inderdaad die 30 euro is een minieme investering die zo wordt terugverdiend, ook is al is het produkt nu nog niet af.
WaarAnders @P. vd Loo30 juni 2024 22:25
Dat gaat er nog wel steeds vanuit dat mensen het echt gebruiken. Biedt MS tools aan om te checken of het daadwerkelijk gebruikt wordt?

Dit heeft een vrij hoog 'probeer' gehalte voor mensen. Oftewel veel binnen de Enterprise willen het proberen, maar het zou me echt verbazen als van die groep 90% het zo regelmatig blijft gebruiken dat het daadwerkelijk productieve voordelen gaat opleveren. Ik geloof niet dat er tools aangeboden worden om dit te monitoren.

Overigens is het probleem niet anders dan bijvoorbeeld een MS project licentie. Veel mensen die het tijdelijk gebruiken en dan vervolgens gewoon hebben en niet naar omkijken. Is alleen wat minder sexy en minder probeer gehalte.

Binnen de Enterprise waar ik werk zijn we nog aan het zoeken waar de balans ligt. Veel PoC werk...
Pjotter @WaarAnders1 juli 2024 07:16
Sterker nog, het Copilot dashboard laat op vrij specifiek detailniveau zien welke gebruiker Copilot (for M365) voor welk doeleinde gebruikt.
Llopigat
@Pjotter2 juli 2024 14:18
Helaas werkt dat weer voor geen meter. Zelfs met viva insight licenses zijn de resultaten bijna nul. Zelfs voor groepen waarvan we weten dat ze het gebruiken.
ChAoS Overlord @Llopigat1 juli 2024 10:37
In reactie op jou en aanvullend op @DNN!S.

Het is niet dat je fout bent, maar wel enigszins eenzijdig. Voor leidinggevenden die naar hun spreadsheet kijken en daar enkel de afweging maken "Wat is de actuele output per werknemer en per EUR" vs. "Wat zal de output per werknemer per EUR zijn na introductie van Copilot", dan is de kans reëel dat mensen de tijdswinst enkel of deels als tijdswinst boeken. Of dat dan gaat over minder overuren, avondwerk of middagpauze, dat moet dan nog blijken.

Echter, een organisatie bestaat niet in een vacuüm en wanneer sommige organisaties voor een gelijkaardig takenpakket en -volume wel Copilot for Microsoft 365 aanbieden en anderen niet, dan kan dat ook werken op de attractiviteit voor personeel (net zoals salaris, bedrijfswagen en dergelijke). Uitgaande van het de mediaan loonkost (≠ salaris) in België en Nederland van ruim 4000 EUR is dat slechts +/- 0,7% impact aan de MSRP van Copilot for Microsoft 365 (28.70 EUR excl. BTW).
aikebah @Seth_Chaos30 juni 2024 17:07
Alleen als ze die 1/40e medewerker ook de deur wijzen, of er extra werk voor weten binnen te halen. Anders is het enkel een toename van de totale onkosten met dezelfde output.
Cergorach
@Llopigat30 juni 2024 13:38
Tuurlijk tikt het enorm aan. En het bot uitrollen en maar hopen dat iedereen er (optimaal) gebruik van maakt gaat dan natuurlijk niet werken. Ik zou doodleuk beginnen met powerusers binnen verschillende afdelingen, kijken hoe die dat gebruiken (of niet) en op basis van die informatie in gesprek gaan met mensen binnen diezelfde afdeling of die gebruik daarvan zien zitten of niet.

Iets als dit is hetzelfde als Google 25 jaar geleden google/zoek skills waren heel, heel slecht en dat is nog steeds het geval bij een hoop mensen. Zo ook met LLM gebruik, dat zal men moeten leren gebruiken en sommigen kunnen het niet leren of willen het niet leren. Die mensen iets dergelijks geven kost geld en in het ergste geval maak je ze er minder productief mee. Aan de andere kant moet je wel ze de oppertunity geven om het te kunnen leren in een beveiligde kantoor omgeving. Ik zit me zelfs af te vragen of je bij een dergelijke introductie niet gewoon intern cursussen moet geven of tenminste workshops...

That said: MS heeft er al heel lang een handje van om Enterprise producten op de markt te zetten, tegen niet misselijke prijzen die gewoon niet af zijn, tot zelfs niet functioneel (genoeg) zijn. Dit is niet nieuw en ze leren niet van gemaakte fouten, want ze hebben zo iets, van we krijgen er geld voor en we fixen het wel even (wat soms maanden, maar vaak jaren kost).

Ik heb het nog steeds niet geprobeerd Copilot for M365, de marketing praat is mooi van MS, maar zoals jij aangeeft is het nog steeds een puinhoop. Is het slechter dan ChatGPT+ op dit moment?

Zaken als PDFs linken klinkt mij als muziek in de oren bv.
Llopigat
@Cergorach30 juni 2024 13:51
Ja MS hamert heel erg op trainingen. Maar het probleem is dat de partners die zij aanbevelen heel erg politiek en Evangelisch zijn en vooral bezig zijn Microsoft op te hemelen. En hun riedeltje afdraaien. En als je dan serieuze vragen stelt van 'kijk als ik dit probeer dan werkt dat dus niet, hoe kan ik dit beter doen' dan valt het stil want als je buiten het voorgespeelde verhaaltje loopt dan weten ze het ook niet meer. Het is niets meer dan verkapte PR.

Qua kwaliteit van de LLM is het on par met GPT want het is gewoon GPT :) alleen de integratie is vaak nogal nukkig. Soms zegt hij bijvoorbeeld dat hij iets doet (een presentatie maakt bijvoorbeeld) maar dan gebeurt er helemaal niks in de applicatie.
Cergorach
@Llopigat30 juni 2024 17:26
Natuurlijk adviseert MS hun evangelisten, maar er zijn ook zat niet evangelisten die goed advies en training kunnen geven.

Het probleem is alleen dat als iemand wat positiefs zegt over MS, het te vaak wordt bestempeld als evangelist en bij de andere kant als je iets negatiefs zegt over MS je meteen een MS hater bent. De realiteit ligt gewoon veel genuanceerder. Veel meuk van MS is gewoon belachelijk goed voor het geld/werk, terwijl andere MS meuk gewoon niet productie klaar is (ook al zeggen ze van wel) en in sommige organisaties kan je om de tekorten van de MS meuk heen bouwen, maar in andere organisaties weer niet. Veel van de sales teams liegen je gewoon keihard voor en omdat je juist de boel uitvoerig heb getest weet je dat ze liegen en dan kan je ze op het matje roepen. Dat doen ze trouwens niet alleen bij kleine organisaties, maar ook gewoon bij grote multinationals.

Daarom kan je beter een externe inhuren (onafhankelijk) met voldoende kennis/flexibiliteit die binnen de eisen van de organisatie gewoon het product uitvoerig kan evalueren voor die specifieke usecase. Dan zal je sowieso niet snel een evangelist hebben/nemen, want die roept gewoon "Gewoon aanzetten!"...

Ligt misschien aan mij, maar zeggen iets te doen en het eigenlijk niet doen klinkt me niet zo heel problematisch, want met LLM is het sowieso, don't trust and absolutely verify! Kan je het dan niet gewoon opnieuw runnen met dezelfde promt?

Ik ben heel erg huiverig met een LLM iets laten doen met Excel sheets, dat lijkt me zo enorm fout gevoelig... Met texten kan je het zelf makkelijk even nalezen (moet je natuurlijk wel de materie begrijpen).
PhatFish @IStealYourGun30 juni 2024 12:35
Helemaal mee eens. Ben er net even mee aan het spelen, maar eerlijk gezegd ben ik niet onder de indruk. Ik gebruik het dan ook niet professioneel en dan is $20/mnd gewoon veel te veel. Potentie zie ik wel. Rapportage scannen, de hoofdlijnen eruit halen en je presentatie praktisch voor je maken kan je uren voorbereiding per meeting schelen, om maar iets te noemen. En dan kan het gemakkelijk uit, met slechts één zo'n presentatie (of gewoon een uur werk) is dat maandbedrag alweer terugverdiend

Edit: @Cergorach: Wat is bedoel is dus dat de kosten zo terugverdiend zijn mits de potentie gerealiseerd wordt. Wat je zelf dus al aangeeft. En niet alleen IT-ers hebben hier iets aan. Ikzelf kom van TBK en als bijvoorbeeld procesengineer of wat voor persoon die presentaties bij meetings moet geven (volgens mij de meeste kantoorbanen wel) kan dit handig zijn. Een beginnend engineer bijvoorbeeld moet het soms toch echt met ca. €2500/mnd bruto doen en die maakt dezelfde presentaties als een senior met het drievoudige salaris. Maar wat de kantoormedewerker ook verdient, het kan snel uit. Mits het werkt, daar moeten op z'n minst nog wat puntjes op de i, maar goed dat is slechts mijn ervaring met een beetje probeersels.

Ik ga het binnenkort wat serieuzer proberen, Excel is namelijk een geweldig managementtool en heb samen met Visio een best engineering-project voor mijzelf. Als het wel werkt, reken dan maar erop dat ik $20/mnd een schijntje vind en gewoon betaal. Maar dan moet het wel beter werken dan nu. Nu doe ik af en toe net zoveel moeite voor een goede prompt als dat ik zou doen voor het werk zelf. Wat ik net even probeerde leverde naast een mooi plaatje, gewoon irrelevante zooi op. Het komt er vast wel. En ja, ik betaal voor M365. Licentie is voor vier tientjes per jaar te doen en er zit 1TB OneDrive en Defender bij, beiden gebruik ik. Desktopapps zijn ook fijn

[Reactie gewijzigd door PhatFish op 22 juli 2024 13:24]

Cergorach
@PhatFish30 juni 2024 13:28
Wat kost jij de baas per uur, dus niet alleen je uurloon, maar je hele werkplek? 20 jaar geleden werd er voor een doorsnee ITer al €50/uur gerekend intern. Dat zal nu €75+ (ex BTW zijn) zijn, Copilot for M365 is € 28,10 (ex BTW) per maand. Dat is iets meer dan 20min van jou tijd voor de werkgever op ~117 uur per maand. Als je 0,3% productiever zou het al 'winstgevend' zijn voor de baas of als het 25min werk scheelt per maand.

Zoiets prive gebruiken kan, maar dan betaal je al voor een M365/O365 Business of Enterprise abo, wat ook al pittig kan zijn (met de Office apps lokaal). Of bedoel je nu een ChatGPT+ abo?
Llopigat
@Cergorach30 juni 2024 16:37
Zo kan je dat niet berekenen, tenzij je alleen met per uur betaalde ZZP'ers werkt. Die ook nog eens netjes minder geld rekenen als ze sneller klaar zijn.

Met gesalarieerde werknemers zie je de benefits pas als je in je bestand gaat snijden en dat is ook weer niet de bedoeling.
Mellow Jack @Cergorach30 juni 2024 15:13
Heb het nooit uitgerekend maar het loopt vrij snel op. Naast CoPilot heb ik nog een zwik aan applicaties. Elk voor maar een x bedrag per maand/jaar
evers97 @IStealYourGun30 juni 2024 12:12
Het zou gebaseerd moeten zijn op chatgpt-4, maar ik vind de antwoorden zelf zeer slecht en qua e-mailhulp is het dramatisch en mag ik daarvoor ook nog extra betalen...

En de plaatjes zijn ook gewoon niet serieus te nemen...
Blokker_1999
@IStealYourGun30 juni 2024 17:31
Het is dan ook een technologie die in zijn kinderschoenen staat. MS zet heel hard in op deze technologie en de integratie in hun platformen, het is duidelijk dat ze hiermee echt de boot niet wensen te missen. Maar het blijft tot op heden een tool die in een preview fase zit, en dat volgens mij nog enkele jaren zal blijven.
groene henk 30 juni 2024 13:21
Ik moet de eerste werk besparende goede demo van dit office 365 co-pilot+ nog zien. Graag zou ik wat links naar goede demos zien. Prijs is per medewerker dermate hoog dat ik als it manager niet eens bij onze finance man neer durf te leggen (dat geld kun je namelijk ook weer besteden aan andere zaken).
Om een verbeterde zakelijk tekst te generen voldoet Gemini ook wel en knippen en plakken lukt me ook nog wel.

Wat ons zou helpen is als we een nieuwe powerpoint presentatie bij elkaar hebben geknipt en geplakt, meteen alle fonts, font sizes, uitlijningen verbeterd zouden kunnen worden en een goede functie om de onnodige data slurpers (de standaard company layout libraries) uit je document kunnen halen zodat het onder 10MB zit. Want de meeste email ontvangst filters van bedrijven staat nog steeds op 10MB.

[Reactie gewijzigd door groene henk op 22 juli 2024 13:24]

renecl @groene henk30 juni 2024 14:18
Ik loop nu mee met een proef voor 3 maanden met Co-Pilot. Ik zie de voordelen en tijdwinst ook nog niet terig. Enige voordeel nu is wat ik zie, is dat mails binnen het Co-Pilot test team minder taalfouten bevatten ;-)

Maar het "slechtste" tot nu toe is dat meteen zie wanneer iemand een mail met Co-Pilot heeft geschreven, zeker als je de persoon kent. Dan ga je ook meteen twijfelen of het idee of voorstel nu van hem of haar komt of gevonden via Co-Pilot..........
MennoE @renecl30 juni 2024 14:28
Ja dat is een mooi punt dat je daar maakt. Hoe authentiek is werk en iemands bericht nog als je weet dat hij die met AI heeft gemaakt. Ik merk zelf ook dat mensen die ik ken die ChatGPT gebruiken voor het werk (bijvoorbeeld helpen bij email opstellen met een advies erin), dat er niet bij vertellen. De ontvanger voelt zich anders kennelijk minder serieus genomen en gaat zich afvragen of het advies wel goed genoeg is.
L0g0ff @MennoE30 juni 2024 20:01
Je hebt het advies toch nagelezen? Dan sta je er toch achter? Zolang jij op verzenden klikt ben jij de verantwoordelijke.

Zelf gebruik ik chatgpt vaak om even mijn zinnen wat lekker te laten lopen. Op de computer / op het werk is een copy paste om je zinnen even net wat lekkerder te laten lopen echt prima.

Op mobiel (waar ik dit bericht nu mee type) vind ik het echt veel te veel gedoe om een bestaande tekst te kopiëren, plakken, opnieuw laten redeneren, kopiëren en terugpakken en eventueel nog wijzingen aanbrengen.

Het is dan ook echt use case afhankelijk maar het scheelt me wel gruwelijk veel tijd om code/documenten uit werken met AI en daarna alleen nog maar wat zaken hoef bij je schaven.
Creadion @L0g0ff30 juni 2024 23:22
Ik gebruik zelf Microsoft SwiftKey op mobiel en al gebruik ik de AI functies nauwelijks (omdat ik het niet nodig acht), ze zitten er vrij goed ingebouwd!

Ik gebruik het gewoon omdat ik het een fijner toetsenbord vind, de eerste met swipe functie. Microsoft heeft de app later pas overgenomen, vervolgens laten vallen en weer tot leven gebracht toen ze een toekomst in AI zagen.
Blokker_1999
@groene henk30 juni 2024 17:36
Als technisch beheerder van Copilot in onze organisatie heb ik zelf ook een licentie en hoewel ik het al enkele keren een mooi resultaat heb zien neerzetten moet ik eerlijk zeggen dat ik het zelf zijn geld ook niet waard vindt, op dit moment. We zijn op dit moment met een pilot bezig om te zien of de tool een interessante aanwinst zou zijn, maar de eerste feedback lijkt inderdaad niet zo positief te zijn.

Mensen weten gewoonweg niet wat ze er mee kunnen of moeten doen.

En gratis tools zijn vaak net uit den boze omdat je daar weer geen gegevensbescherming hebt. Daarvoor moet je weer een verwerkingsovereenkomst sluiten met het bedrijf achter de tool. Dus neen, dingen als chatGPT en Gemini of zelfs gewoon een Grammarly worden bij ons dan ook gewoon geblokkeerd.
xFeverr 30 juni 2024 12:16
Nee he, niet nog gemakkelijker Powerpoint-presentaties kunnen maken. Kan dat ding ook ‘nee, doe maar niet’ zeggen?

Ik ben juist bezig iedereen aan het afleren om steeds maar weer, keer op keer, voor elk praatje, vergadering of presentatie, weer met een set nietstoevoegende en afleidende slides af te komen. Niet alles is daarvoor geschikt, maar toch kan men het niet meer zonder. Heel gek is dat. Terwijl in heel veel gevallen alles sneller, beter en meer gefocust ging als het scherm gewoon uit had gestaan.
Llopigat
@xFeverr30 juni 2024 12:42
Het hangt van het soort presentatie af. Als je iemant bent die graag praat dan kan het goed werken om zo weinig mogelijk tekst op de slides te hebben en plaatjes te vinden die echt to the point zijn. Maar van die clip-art voegt dan niks toe, inderdaad.

Ik heb dat iig een stuk liever dan 30 regels piepkleine tekst die wordt opgelezen zoals sommige mensen doen.
xFeverr @Llopigat30 juni 2024 13:33
Waarom zou je je bezig houden met plaatjes vinden die on point moeten zijn en iedereen daarmee vervelen?

De vraag die je je moet stellen is: is de informatie op de slide essentieel voor mijn verhaal? Zo nee, gewoon niet doen.

Als je het hebt over jaarcijfers dan kan het handig zijn om ze te laten zien. Of grafieken om context te geven over waarom zich een bijzondere situatie voordoet.

Maar dat gezeur over leuke plaatjes en steekwoorden hoeft echt niet en kan echt wel zonder. Tenzij je foto’s laat zien van het bedrijfsfeestje waarbij de baas op tafel ging dansen en daar gaat je verhaal over.
jerisson @xFeverr30 juni 2024 20:04
Maar dat gezeur over leuke plaatjes en steekwoorden hoeft echt niet en kan echt wel zonder.
Ik kan het fout hebben, maar het klinkt alsof je fan bent van volzinnen in slides, en zo min mogelijk figuren.

Mijn persoonlijke mening: als dat doet kan je beter de presentatie geheel achterwege late en een mail schrijven.

Ik heb zelf voor verschillende contexten presentaties moeten maken en volgen: zakelijke vergaderingen, didactiek, conferenties, ... Conclussie: de beste manieren om zoveel mogelijk van uw publiek in slaap te wiegen zijn 1) Alleen maar tekst tonen - vaak gaat dit gepaard met een presentator die zijn slides gewoon afleest: gevolg na twee slides leest uw publiek de slides en negeert de presentator volledig. Net door illustratieve figuren toe te voegen zorg je ervoor dat mensen aandacht houden op slides én presentator (uiteraard plaats je geen kattenfoto's als je de jaarcijfers toont, maar neem je iets dat uw verhaal ondersteunt.) En 2) eentonig spreken (I plead guilty - sorry studenten. Indien je dit bij jezelf vaststelt of u meegedeeld wordt kan je uzelf de volgende keer herpakken. Afhankelijk van uw publiek kan je hier ook een grapje over maken dat de boodschap aangekomen is.)

Maar zeker nummer 1 is een garantie om 50% van uw publiek te doen afdwalen. En dat wordt precies zelden opgemerkt door de presentator.

Ik merk ook dat iedereen tegen animaties lijkt te zijn. Natuurlijk moet je geen willekeurige, invliegen, ronddraaien en ontploffen animaties gaan gebruiken. Maar iets als een morph-transitie kan helpen om uw slides overzichtelijk te houden (als je elementen zou verschuiven in opeenvolgende slides.) en kan je vaak ook gebruiken om eenvoudige keyframe gebaseerde animaties te maken om bijvoorbeeld algoritmes uit te leggen - hetgeen helpt om technieken te begrijpen (anders hangt veel af van het interpretatie- en visualisatievermogen van uw publiek.)
xFeverr @jerisson30 juni 2024 21:36
[...]

Ik kan het fout hebben, maar het klinkt alsof je fan bent van volzinnen in slides, en zo min mogelijk figuren.
Dat heb je inderdaad fout. Ik ben daar geen fan van. Mijn punt is juist dat ik absoluut geen fan ben n slides en ik stel dat je in veel gevallen gewoon zonder kan. Maar dat lijkt iedereen gek te vinden want “dat hoort nou eenmaal zo”
jerisson @xFeverr30 juni 2024 22:43
Ahja, nee. Daar ben ik het volledig mee eens. Meetings die 5 minuten kunnen duren maar die een uur duren omdat iemand slides gemaakt heeft en ze absoluut wilt presenteren. En dan breekt er een discussie los van een half uur over een pijl die beter in de omgekeerde richting loopt...
xFeverr @jerisson30 juni 2024 23:06
Exact. Pijnlijk ook om te lezen, want ook ik ken die discussie maar al te goed. :+
TwiekertBOB @jerisson1 juli 2024 08:53
Eens.

Een goed voorbeeld waarbij een presentatie zeker kan helpen is bij een analyse dat leidt tot een keuzeafbakening, waarna je, net als bij een pricewatch vergelijking op een gegeven moment de verschillen naast elkaar zet en de groep voor je mee laat discussieren.

Je kunt een presentatie ook zien als een gedeeld document dat besproken wordt. Ik ben zelf wel minder van de plaatjes die het proces moeten tonen etc. Tenzij het proces datgene is wat besproken moet worden.
Llopigat
@xFeverr30 juni 2024 13:46
Nou omdat "a picture can tell a thousand words". Als het echt een goede illustratie is bij wat je vertelt, kan het heel erg helpen bij het voorstellingsvermogen. Een goed diagram ook ja. Of een foto van een werkelijke setup van iets. Hangt van het onderwerp af.

Er is altijd wel iets om te laten zien bij je verhaal.
Firestorm666 @xFeverr30 juni 2024 12:53
Ik heb soms het idee dat het meer gaat om "modern" te doen, dan dat het werkelijk voordelen heeft.
Zo had ik op een vorige werkplek voor dat een "vergadering" via een projector en slides moest gaan omdat volgens management "dat is hoe vergaderingen gaan". Ook al had het 0,0 nut en had de persoon die de vergadering moest organiseren meer werk met die voorbereiding dan dat de vergadering duurde :D. Plus de ergernis iets compleet nutteloos te moeten doen.
Llopigat
30 juni 2024 12:09
Hmm in teams vind ik het nou niet zo'n nuttige functie. Het schrijven van een prompt is evenveel werk als zo'n kort bericht zelf even herschrijven.

Plaatjes generatie is dan wel weer interessant. Dall-E 3 is erg goed.

Ik heb zelf copilot for m365 en ik moet zeggen dat ik er vooralsnog niet echt warm van word. In simpele dingetjes is het goed, in dingen die ik echt doe voor mijn werk niet. We zijn het aan het testen op het werk maar ik vind het de hoge prijs niet waard. Misschien komt dat nog wel naar momenteel voelt het heel erg beta aan allemaal.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:24]

curkey 30 juni 2024 12:00
Werkelijk een briljant plan om AI grappen te laten genereren in mijn chats. Mijn collega's kunnen straks schuddebuikend naar adem happen als ik ze wil vragen om een release live te brengen.
djwice
@curkey30 juni 2024 12:04
Op naar de automatische testen, dan kan een release gewoon live zonder dat je het aan een collega hoeft te vragen.
jmvdkolk @djwice30 juni 2024 13:05
Automatische testen heeft in mijn organisatie niet veel te maken met live gaan. Wat er nodig is om een release live te zetten is per organisatie en per markt verschillend. In mijn organisatie hangen aan een release b.v. go to market activiteiten. Alle testen zijn automatisch, en de release wordt volautomatisch gebracht tot het punt waarop we moeten synchroniseren met die go to market activiteiten.

Neem b.v. Apple die in principe alleen releases doet op maandag. Daar speelt veel meer dan alleen die release live brengen.
djwice
@jmvdkolk30 juni 2024 14:50
Dus de release krijgt een timer mee, zodat hij exact op het juiste moment beschikbaar is.
jmvdkolk @djwice30 juni 2024 16:07
Klopt. Maar iemand moet het moment beslissen en iemand moet die timer zetten. Dat is meestal niet dezelfde persoon. Dat moet je dus aan een collega vragen.
djwice
@jmvdkolk30 juni 2024 16:37
Ah ok. Ja, soms kost het meer werk om daar een interface voor te maken dan gewoon samen te werken inderdaad. En is vaak ook leuker en schept een band met het product.
curkey @djwice30 juni 2024 13:33
Het is een beetje OT, maar anyway.

De technische validatie kun je wellicht geautomatiseerd doen, maar de functionele validatie dient bij ons door de business te gebeuren. Organisatorisch moet je e.e.a. geregeld krijgen tussen IT, Business en Quality. Dingen live brengen zonder tussenkomst of goedkeuringen van mensen is bij ons nicht im Frage.
djwice
@curkey30 juni 2024 14:45
We gebruiken bij ons en onze klanten vaak BDD (cucumber, gherkin syntax). Die wordt samen met de functioneel eigenaar en interactie specialisten samengesteld.

Zo kunnen we automatisch testen of alle functies exact doen wat is verwacht. De huisstijl, drempelvrij eisen etc. van de kern elementen liggen vast.
Zo kunnen we vooraf afspreken dat we automatisch live kunnen gaan.

En worden alle bestaande interacties ook automatisch hertest, zo weten we zeker dat nieuwe dingen geen bestaande dingen hebben gesloopt.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:24]

SinergyX
30 juni 2024 13:17
Copilot vind ik zo'n mooi voorbeeld hoe mensen omgaan met AI.

Alsof iemand toegang krijgt tot een werkruimte met elke high-tech gereedschap, het maakt de persoon niet meteen de beste meubelmaker in de wereld, het blijven nog steeds tools om je werk te doen, maar de toepassing ervan moet je nog steeds zelf leren.

Wij kregen recent nog een powerpoint overzicht en van compleet niet (feitelijk) kloppende zinnen en onjuiste grafieken, overduidelijk iemand gewoon paar vragen had gesteld en dacht 'oh dit is prima'. Excel formules die gewoon niet kloppen, een zin met een feiten die wordt verdraaid, opmaak totaal niet consequent door het document heen. Erg leuk spul maar het blijft een hulpmiddel, maar sommige mensen leunen er iets teveel op.
Dijkertje 30 juni 2024 14:47
Wat mij niet helemaal duidelijk is of hiervoor de normale Copilot voldoende is, of dat je als gebruiker moet beschikken over Copilot Pro om hier van gebruik te maken.
Weet iemand dat?
Blokker_1999
@Dijkertje30 juni 2024 17:38
Dit is vermoedelijk allemaal de Pro variant. De gratis versie is beperkt tot informatie in de browser voor zover mij bekend. Die kan sowieso geen informatie halen uit bijvoorbeeld je emails.
Roel1966 30 juni 2024 19:10
Zucht, en wanneer bouwt Microsoft een knopje in waarmee je Co-pilot in een keer kan uitschakelen want ik vraag niet om AI en wil het niet. Ik wil gewoon mijn eigen teksten kunnen schrijven en mijn eigen presentaties maken zonder tussenkomst van AI.
Antiloop 30 juni 2024 23:18
Is er ook al iets van copilot wat mijn mail in (de juiste) mappen kan zetten nadat ik ze heb gearchiveerd (met backspace) dat zou een berg tijd schelen ?
Webarcher 1 juli 2024 07:50
In hoeverre werkt de AI oplossing van Microsoft nu af met die van Apple in relatie tot de DMA van de EU? Voldoet Microsoft wel met deze verre intergratie van Copiloot in Windows?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.