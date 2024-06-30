Microsoft breidt AI-functies Copilot verder uit in Microsoft 365

Microsoft heeft de AI-functies van Copilot verder uitgebreid. De AI-tool kan binnenkort plaatjes genereren binnen de PowerPoint- en Word-app, antwoorden aanpassen binnen Teams-gesprekken en betere gecontextualiseerde presentaties genereren.

Microsoft schrijft dat gebruikers van Microsoft 365 over enkele weken Microsoft Designer kunnen inzetten om plaatjes binnen PowerPoint en Word te genereren. De AI-tool zal bovendien in staat zijn om via prompts op zoek te gaan naar stockfoto’s uit het eigen archief.

Copilot kan voortaan ook antwoorden aanpassen in chatgesprekken van Microsoft Teams-gebruikers. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld vragen om een grap te genereren of vragen om de toon van een bericht aan te passen.

Gebruikers van Word kunnen in hun prompt voortaan ook linken naar pdf-bestanden, e-mails en vergaderingen waardoor de antwoorden die Copilot genereert, uitgebreider of relevanter kunnen zijn. Het wordt ook mogelijk om binnen PowerPoint naar Word- of pdf-bestanden te verwijzen om vervolgens presentaties te genereren met een beter ontwerp, inhoud en structuur.