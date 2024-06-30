Helldivers 2 is 90 procent van zijn playerbase op Steam verloren

Helldivers 2 is ongeveer 90 procent van zijn playerbase op Steam verloren. Dat blijkt uit cijfers van SteamDB. Op 24 februari speelden meer 458.709 pc-gamers de squadshooter van Sony. De voorbije 24 uur kon het spel op iets meer dan 42.000 pc-gamers rekenen.

Uit de cijfers van SteamDB blijkt dat 24 februari een absoluut hoogtepunt was wat betreft de spelersaantallen op Steam. Een maand later, op 24 maart, kon Helldivers 2 nog op 302.053 Steam-spelers rekenen. Op 24 april was het aantal spelers verder gezakt tot 131.942 spelers en deze trend heeft zich doorgezet in de maanden mei en juni. Op 24 juni waren er volgens SteamDB op een bepaald moment 46.355 spelers actief in Helldivers 2.

Opvallend is dat de aankondiging van Sony over het verplichte PSN-account voor pc-spelers niet voor een plotse daling lijkt te hebben gezorgd in de spelersaantallen. Het bedrijf kwam later op zijn passen terug. Sony heeft het spel in de maand mei ook in 177 verschillende landen van Steam verwijderd. Deze maatregel lijkt ook niet voor een plotse daling in de spelersaantallen te hebben gezorgd.

Helldivers 2 is op 8 februari 2024 uitgebracht voor de PlayStation 5 en pc. De thirdperson squadshooter zou aanvankelijk vorig jaar al verschijnen, maar werd enkele maanden uitgesteld. Tweakers schreef een uitgebreide review over de game.

Helldivers 2
Helldivers 2

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-06-2024 10:39 139

30-06-2024 • 10:39

139

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Reacties (139)

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Jorah_Newstone 30 juni 2024 10:43
Kan ook aan het feit liggen dat de atentiecurve van spelers tegenwoordig ook erg beperkt is? Een game wordt gehyped, iedereen vertrekt er in massa's naartoe, maand later komt er weer een andere spel uit en zo blijft de karavaan doorgaan.
deknegt @Jorah_Newstone30 juni 2024 10:49
Er was ook wel een gigantische hype rond HD2 waardoor er een hele grote groep spelers maar de game kwamen uit interesse en om in de hype mee te doen.

Maar net zoals je ziet met bijvoorbeeld Among Us en Fall Guys, meestal zakt de user base in naar het 'normale', en 45000 spelers is zeer netjes voor een game zoals dit. Een game zoals Tekken 8 heeft maar pieken van rond de 8000 spelers, terwijl dat een mainstream competitie fighter is.

Fall Guys en Among Us zitten nowadays onder de 1500 spelers op de piek.

Uiteindelijk ligt het probleem denk ik bij de developer die niet genoeg heeft gedaan om mensen vast te houden, en natuurlijk regressie naar het gemiddelde dat de nummers uiteindelijk drukken. Er zijn maar 3 games op SteamDB dat boven 400K komen, PUBG, DOTA2 en CS:2, dus de kans dat een Helldivers daar had kunnen blijven was altijd zeer klein.

[Reactie gewijzigd door deknegt op 22 juli 2024 13:46]

MrFax @deknegt30 juni 2024 21:11
Fall Guys klopt niet. Dat is 1500 op Steam-only(klik), maar je kan het spel niet meer spelen via Steam als je het spel niet een paar jaar geleden op Steam hebt gekocht(klik). Daar zal de playerbase dus alleen maar kunnen dalen. Als je Epic Games Launcher meetelt zit Fall Guys veel en veel hoger. Zeker nu het spel F2P is.

Daarnaast zit Among Us op de piek nu rond 7000 concurrent spelers: klik
Waar jij die cijfers vandaan haalt weet ik dus niet.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 13:46]

Crazy Harry @MrFax1 juli 2024 08:34
Heb je cijfers van Epic over het aantal spelers van Fall Guys dan?
TV_NERD @Crazy Harry1 juli 2024 13:08
Dat zal in ieder geval meer dan 0 zijn, dus het steam cijfer klopt niet, zo makkelijk is het.

En wat te denken van de Android/iPad gebruikers van Among Us? Wij spelen het op werk om de week op woensdag een uurtje als "team sanity check/building" direct na de lunch. 80% van onze userbase doet dat op een mobiel apparaat.
Futoman @deknegt30 juni 2024 19:01
Ik weet dat een player base snel kan dalen maar zitten de dagelijkse cijfers van Fall Guys en Among Us echt enorm laag deze tijd?
BoerBart @Futoman1 juli 2024 07:34
Over een jaar genomen valt dat reuze mee, alleen Fall Guys is redelijk gedaald in het aantal gebruikers. Among Us is (nagenoeg) identiek aan het aantal gebruikers t.o.v. vorig jaar, Fall Guys is van +/- 3800 naar +/- 1800 gezakt.
Cid Highwind @deknegt30 juni 2024 12:37
Helldivers 2 leunt ook op een concept waar de herspeelbaarheid zeer sterk afhankelijk is van variatie in de missies.

Iets wat nu precies het probleem is. Aangezien het PVE is valt er weinig individuele glorie te behalen en moet de game het dus hebben van hoeveel plezier men haalt uit het coöperatieve gedeelte. Vergelijk ik het met andere games in het genre, zoals Vermintide en Left 4 Dead, dan is het qua content echt heel mager. Er zijn gewoon te weinig set pieces en de planeten lijken nog het meest op die van Mass Effect 1, wat variatie in het design betreft.

Nog steeds erg leuk om gewoon met je vrienden te spelen, maar qua builds ben je snel klaar en het overkoepelend verhaal en bijbehorende missies heeft minder impact op de houdbaarheid dan men zou willen.
SouLLeSSportal @deknegt1 juli 2024 10:30
Er zijn wat vage balancing geweest en veel issues met de game wat veel mensen weer heeft doen stoppen, voor nu iig. Ik heb het ook een hele tijd niet gespeeld, afgelopen weekend nog even en het speelt nu wel weer wat beter, maar langlopende issues zoals bvb stims die niet werken als je andere toetsen ingedrukt hebt. Het maakt het er niet leuker op daardoor. uiteindelijke game is wel leuk, er komt ook wel nieuwe content maar ik denk dat hun insteek van elke maand nieuwe warbond wat te snel is en hun nieuwe content wat te langzaam gaat qua doorvoeren.
jellybrah @Jorah_Newstone30 juni 2024 11:09
Een game is/hoort toch op een bepaald moment uitgespeeld te zijn. Was zo, is zo. Je gaat door naar de volgende game. Waarom zijn absolute verkoopcijfers opeens niet meer interessant? Pieken en spelers na x maand boeit niemand als het een singleplayer betreft.
R4gnax
@jellybrah30 juni 2024 12:05
Waarom zijn absolute verkoopcijfers opeens niet meer interessant?
Absolute cijfers zijn voor Sony niet interessant omdat zij vol ingezet hebben op GaaS (games as a service) waarbij het de bedoeling is spelers voor langere termijn aan één titel gekluisterd te houden en uitgesmeerd over die periode middels micro-transacties en DLC zoals season passes, battle passes, etc. de daadwerkelijke winst te maken.

Dit was het speerpunt van de (mijns inziens totaal misplaatste) strategie voor Sony Interactive Entertainment die nog door Jim Ryan ingezet was, voor hij het veld mocht ruimen.

Dat die strategie zou worden doorgezet, was al duidelijk. Ryan zou deze aanpak namlijk gesoufleerd hebben gekregen van ex Guerillia games CEO Hermen Hulst, die nu de leidende rol bij SIE over heeft genomen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:46]

jellybrah @R4gnax30 juni 2024 12:30
Nare ontwikkeling, er is dus geen waarde meer als spelers vertrekken en/of de servers uitgezet worden. Tsja iets met dig a grave for someone else..
R4gnax
@jellybrah30 juni 2024 14:14
Klopt. Zal je wellicht ook niet verbazen dat Hulst van origine geen binding heeft gehad met gaming. Hij is ooit als kunstgreep via een consultancy bureau aangesteld als vervangend managing director van Guerrila, toen nog Lost Boys Games geheten, toen toenmalig topman Martin de Ronde er mee stopte. Maar hij is niet via natuurlijke affiniteit die markt ingerold of er in opgegroeid of gevormd.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:46]

jellybrah @R4gnax30 juni 2024 19:44
Logisch vervolg dan inderdaad. Zo jammer dat gaming deze kant op word gepushed. Hoe maak je de meest winstopleverende game ipv de meest artistieke en gameplay rijke game.

Ik vraag mij dan af waar de "middenweg" ontwikkelaars zijn. Geen indy maar zeker geen AAA.

De enige ontwikkelaar waar ik geen MS, battlepass of andere praktijken bij zie is Fromsoft. Capcom is net zo capabel alleen gaat gelijktijdig wel mee met deze praktijken. Beide leveren ook nog eens pro gameplay en originaliteit (geen top mainstream).

Games van Sony heb ik allemaal wel gezien, geprobeerd bij een vriend van me, maar het is echt veelal hetzelfde. 3rd person action cinematic oriented waarbij je hand word vastgehouden.
R4gnax
@jellybrah30 juni 2024 20:40
Games van Sony heb ik allemaal wel gezien, geprobeerd bij een vriend van me, maar het is echt veelal hetzelfde. 3rd person action cinematic oriented waarbij je hand word vastgehouden.
Die formularische aanpak is dan ook exemplarisch voor de andere helft van Sony's speerpunt strategie: minder games totaal, en meer focus op een klein aantal bombastisch grote kaskrakers.

Dus krijg je een situatie waar al je budget op één grote hoop gaat voor een paar titels die moeten lukken en aanslaan, want anders gaat de bodem er onderuit. En dus krijg je dat ze dan op zeker spelen, met zowel algehele formules als bouwsteen spelelementen die murw geslagen zijn met focusgroep-testen en andere 'bewezen' methodes.
Carn82 @R4gnax30 juni 2024 22:27
Dit geldt overigens niet alleen voor Sony maar ook voor andere grote uitgevers die zwaar leunen op een handjevol franchises.. met als gevolg veel voorspelbare, veilige eenheidsworst.
Micromize @jellybrah30 juni 2024 22:58
Returnal? Alles van Media Molecule, waaronder dreams. Helldivers.. Aankomende Concord, ratchet and clank, gt, rise of Ronin, Astro bot, demon souls.

Ja de grote parade paardjes volgen eenzelfde third person formule, maar Ghost of Tsushima is echt geniaal en speelt heerlijk en best artistiek ook. Last of us is ook prachtig.

[Reactie gewijzigd door Micromize op 22 juli 2024 13:46]

Sitethief @R4gnax1 juli 2024 11:39
Ergens ook wel fijn dat ie niet is blijven plakken bij Guerrilla Games.

Ik wil namelijk wel dat er goeie Horizon games blijven komen.
nullbyte @R4gnax30 juni 2024 23:23
Absolute cijfers zijn voor Sony niet interessant omdat zij vol ingezet hebben op GaaS
En daar gaan ze in de toekomst keihard nat op. De gaas taart is beperkt, verder moet de game echt goed zijn. Het aantal geflopte live service games zou toch een les moeten zijn zou je denken.

Sony kan beter blijven doen waar ze goed in zijn, goede single player games maken. Dit gejaag naar gaas melkkoetjes gaat hen studio's kosten, jammer genoeg met Bend Studio als vermoedelijk eerste slachtoffer.
R4gnax
@nullbyte1 juli 2024 07:44
En daar gaan ze in de toekomst keihard nat op. De gaas taart is beperkt, verder moet de game echt goed zijn. Het aantal geflopte live service games zou toch een les moeten zijn zou je denken.
Eensch. Dat is dan ook waarom ik in mijn reactie er al meteen bijzette dat deze strategie mijns inziens totaal misplaatst was.
HooksForFeet @jellybrah1 juli 2024 10:50
Het is dus allereerst geen singleplayer, en ten tweede is het hele punt van dit soort live service games dat ze niet uit te spelen zijn. Het is een lopend verhaal met steeds nieuwe missies, waarbij de developer een soort dungeon master achtige rol heeft die bepaalt wat er in de wereld gebeurt en welke gevolgen de acties van de spelers hebben. Dan is het actieve aantal spelers juist veel interessanter.
jellybrah @HooksForFeet1 juli 2024 12:00
Dat snap ik.

Neemt niet weg dat het vandaag de dag een gedoemd business model is. Je moet maar mazzel hebben dat het een hype is/blijft zoals WoW, Fortnite, FF14 of Diablo. Wie zijn dan de verliezers als ze absolute verkoopcijfers binnen hebben maar omdat het een GaaS is, de servers toch maar weer uit moeten of er geen medespelers meer te vinden zijn doordat het verdienmodel weg is? Juist, de consument.

Naar mijn inziens is het beste businessmodel nog steeds zoals Larian, Fromsoftware en deels Capcom (-MT) hem uitvoeren: Produceer een game van hoge kwaliteit (dus huur daadwerkelijke artiesten in en huur een idem projectleider/director in), zorg dat je je publiek kent en daarmee de juiste gameplay en lore verzorgt. Zorg dat je geen CEO trailers maakt maar kom met realistische voorbeelden (Cyberpunk ging hiermee de mist in, zowel de materie vooraf als het daadwerkelijke product).

Integriteit behouden, geen shareholder feestje.
Niet laten overkopen, je gaat gegarandeerd over de kop tegenwoordig. Zie MS of Sony.
DLC pakketten maak je zoals Shadow of the erdtree ofwel die van Cyberpunk

Maar om tot de kern te komen, ik denk dat er gewoon compleet verschillende playerbases zijn ontstaan.
Blijkbaar zijn er toch mensen die GaaS willen en elke keer weer die dopamine rush willen echter niet 10 tegelijk (en daarom falen er zoveel), en de mensen die kwaliteitsgames willen. Ook die laatste is afhankelijk van het bedrijf (zie verschil Ubisoft en Fromsoftware als je toch twee openwereld gamemakers vergelijkt). Ubisoft komt met grote CEO trailers, lokkertjes en MT en moet dit zodoende elke keer weer verkopen. Fromsoftware verkoopt zichzelf want goede reputatie.

Tsja iets met perfecte wereld, maar voorheen (pre 2015) kon dat allemaal ;)

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 22 juli 2024 13:46]

HooksForFeet @jellybrah1 juli 2024 12:09
Dat zal allemaal wel, maar ik reageerde vooral op je opmerking dat "een game nu eenmaal op een moment uitgespeeld is" (dat hoeft dus niet) en waarom absolute verkoopcijfers ineens niet meer interessant zijn.

Of het een goed verdienmodel is en of het goed is voor de consument laat ik in het midden, maar dit is nu eenmaal hoe deze games werken.
jellybrah @HooksForFeet1 juli 2024 12:13
Een game zonder uitgebreide DLC schaar ik altijd onder "uitgespeeld", ik noem wekelijkse updates, seizoenen, battlepasses oid geen DLC maar verslavingsmiddelen.
Sabas @Jorah_Newstone30 juni 2024 11:13
Het zou daarom kunnen dat deze daling slechts tijdelijk is, iets dat niet bijzonder is voor MP games.

De release van opeenvolgende warbonds (battlepasses die ook gratis kunnen worden verkregen met nieuwe wapens en cosmetics) hebben de grootste fans steeds weer een nieuwe reden gegeven om door te spelen, maar veranderen tegelijkertijd weinig aan de gameplay loop. De in updates toegevoegde vijanden en missies plus tijdelijke events en planeten zijn top, maar vooral gericht op de hogere moeilijkheidsgraden en dus toch weer de loyalere fans (en dan met name zij die met vrienden spelen). Ik kan me voorstellen dat dit bij elkaar te mager is voor wie HD2 leuk maar niet geweldig vindt, vooral op de hype is ingestapt, of geen vrienden heeft die samen een squad willen vormen.

Echter, de derde vijandelijke factie komt eraan, net als de co-op voertuigen die in Helldivers 1 al vanaf release aanwezig waren. Daar horen ook nieuwe of in ieder geval aangepaste missies bij. Dát zijn de grote gameplay-veranderingen die deze dip zouden kunnen beslechten.
Wolfos
@Jorah_Newstone30 juni 2024 11:29
Ik weet niet of dat ooit anders is geweest. Het grote verschil is dat mensen tegenwoordig vaker terug lijken te gaan naar een oudere game. De toplijsten worden nog steeds gedomineert door games uit de jaren '10. Denk daarbij niet alleen aan de grote multiplayer games, maar ook een Stardew Valley of Stellaris.

Daarnaast duurt het steeds langer om games te maken, en de grootste franchises hebben ook het grootste budget (en dus langste ontwikkelduur). Hierdoor zit er dus steeds meer tijd tussen de echte megahits. Voor Elder Scrolls en GTA al ruim 10 jaar!
En dat zijn nou net de games die de meeste impact maken.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 13:46]

lezzmeister @Wolfos1 juli 2024 05:50
Een aantal van die oude spellen zijn gewoon echt goed, daarom. Ik speel nog steeds het meeste L4D2, Wasteland 2, recentelijk GTFO. Genoeg inhoud, uitdaging, grafisch prima. En ook geen decennium aan ontwikkeltijd.

Het lijkt wel steeds meer qua games een focus op keiharde marketing, grafische gedeelte, eventueel micro transacties en kwaliteit van gameplay hangt er ergens onderaan.
loki504 @Jorah_Newstone30 juni 2024 11:48
Klopt sea of thieves heeft ook binnen 2 maanden de 58% van zijn spelers verloren. Hoort er ook wel een beetje bij LSG denk ik
PCG2020 @Jorah_Newstone30 juni 2024 13:09
Attentiecurve? Je bedoelt de aandachtsspanne? ;)

Ik heb de afgelopen maanden behoorlijk wat playthroughs van Helldivers 2 gezien op YouTube, meestal in reeksen van dezelfde content creators. Wat mij daarin opviel is dat de spelers op een gegeven moment, ondanks dat ze het goed deden, zich begonnen te vervelen. Het enige dat ze dan nog leuk vonden was het uitproberen van nieuwe wapens en abilities, alleen werd het grinden daarvoor uiteindelijk ook een sleur. Bugs smashen en bots killen (hehehe) is op de lange termijn blijkbaar toch niet boeiend genoeg.

Grafisch is HD2 overigens wél een pareltje. Dat hebben de developers heel goed gedaan.
Cid Highwind @PCG202030 juni 2024 15:24
Bij veel games in dit genre heb je nog een derde factor voor je variatie: builds.

Daar is bij HD2 geen sprake van want je hebt niet echt klassen met hun eigen skills.

Het is enkel de uitrusting die je veranderen kan, met wat algemene cumulatieve bonussen die je vrij kunt spelen. Dan zet de sleur er een stuk sneller in.
voxl_ @Jorah_Newstone30 juni 2024 10:49
Fortnite? CS?
Jorah_Newstone @voxl_30 juni 2024 10:51
Dat zijn twee uitzonderingen, als je bijvoorbeeld kijkt naar Palworld is het ook enorm ingezakt.
voxl_ @Jorah_Newstone30 juni 2024 17:34
Minecraft?

Ik denk dat er zo nog een hoop andere games zijn die gewoon leuk blijven voor mensen. Aandacht is tegenwoordig zeker lager dan vroeger, maar ik denk dat een spel nog steeds prima interessant kan blijven als het gewoon goed in elkaar zit.
SuperDre
@voxl_30 juni 2024 20:26
Uitzonderingen zijn er altijd wel.
sdk1985 @Jorah_Newstone1 juli 2024 01:16
Kan ook aan het feit liggen dat de atentiecurve van spelers tegenwoordig ook erg beperkt is? Een game wordt gehyped, iedereen vertrekt er in massa's naartoe, maand later komt er weer een andere spel uit en zo blijft de karavaan doorgaan.
Mwa er is gewoon niet nagedacht over langere progressie. Veel gamers hebben de game plat gespeeld en hadden in een week letterlijk alle strategems al vrijgespeeld. Later zijn er nog wat dure upgrades uitgekomen maar die doen niet zo veel. Er is dus vrij snel, na een uur of 40, niet echt meer een 'reden' om te gamen. De coole mogelijkheden die je wilde vrijspelen je dan al vrijgespeeld.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:46]

Zoijar @sdk19851 juli 2024 13:11
Het is nog veel erger, samples waar het spel op draait zijn vanaf lvl50 a 60 waardeloos omdat he aan de cap zit. Medals zijn zo rond de lvl90 waardeloos omdat je alles unlockt hebt. De rest unlock je idd zo rond lvl 25. Ik ben nu lvl 82 en vind het een leuk spel, obviously, maar er is niks meer te doen of om voor te grinden
DLSS
@Jorah_Newstone1 juli 2024 15:46
Ik vind de aandachtsspanne in dit geval niet eens zo extreem beperkt. Vier maanden hetzelfde spel spelen. Er is overigens, in mijn ogen, ook niet zo veel mis met wat variatie. Variety is the spice of life!

(Sterker nog, ik vind die live service game modellen eerder verschrikkelijk. Ze proberen je jaren hetzelfde spel te laten spelen en je constant te 'nickel and dimen' met dopamineprikkels en microtransacties.)
Cergorach
30 juni 2024 10:52
Is het een beetje een slow news Sunday? Na drie maanden verliezen de meeste games het gros van de spelers. Baldur's Gate 3 verloor 77% van diens spelers na 3 maanden. Elden Ring verloor 91% van speler na drie maanden.

Zo wat een vreselijk interessant nieuws dat HD2 90% van de spelers verliest na 4 maanden... |:(

Bron:
https://steamcharts.com/app/1086940#All
https://steamcharts.com/app/1245620#All

Admin-edit:Bedankt voor je feedback. Commentaar voor de redactie hoort echter thuis in Geachte Redactie. Hier staat het de inhoudelijke discussie niet in de weg en kan de redactie het eenvoudig terugvinden.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 13:46]

Aimussage @Cergorach30 juni 2024 11:03
Wel hier de nuance dat bg3 en elden ring primair single player games zijn en helldivers 2 een multiplayer focus heeft met een live services gedachte.
Kubrix @Aimussage30 juni 2024 11:28
Bingo. Dat is nogal een verschil.
kondamin @Aimussage30 juni 2024 12:48
Niet echt, je speelt met 4 man, zolang jij aan minstens 1 extra iemand geraakt om mee te spelen kan je het spel helemaal spelen zoals bedoeld.

of er nu honderdduizend of een half miljoen spelers zijn maakt niets uit.
hosting wordt gewoon wat goedkoper voor sony

Voor iets als WOW waar een maandelijkse prijs aanhangt is dat natuurlijk iets anders
rbr320 @kondamin30 juni 2024 15:34
De hosting die Sony of Arrowhead moet doen bestaat uit matchmaking servers en servers die de staat van het spel, de woedende "Galactic War", moeten bijhouden. Natuurlijk kunnen ze met minder toe als er minder spelers zijn, maar het zal geen significante kostenpost zijn. De gameplay van Helldivers 2 zelf is peer-to-peer, dus daar hoeven ze geen enorm serverpark voor te onderhouden.
Oerdond3r @Aimussage1 juli 2024 10:01
In Helldivers 2 heb je na ~180 uur spelen alles wel unlocked, er komt voor een live service weinig content meer bij. Er wordt in het universum wel geteased naar nieuwe vijanden, dus ik vermoed dat als die hun intrede maken de spelersaantallen wel weer omhoog gaan.
Bulls
@Cergorach30 juni 2024 11:03
En Elden Ring heeft na de release van de Shadow of the Erdtree na 2 jaar weer 700000 terug van de 900000 gelijktijdige spelers.
Dan nog vind ik dat Steam Charts niet geheel accuraat is want het geeft enkel de gelijktijdige spelers op steam aan niet de gehele playerbase op meerdere platvormen.
Cergorach
@Bulls30 juni 2024 11:17
Same issue met HD2... Daarom hebben we het ook alleen over Steam spelers.

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 22 juli 2024 13:46]

Bulls
@Cergorach30 juni 2024 12:55
In het spel zelf op de map kun je bij HD2 de totale actieve zien maar weet niet of dat ook accuraat is.
Chefd @Cergorach30 juni 2024 11:34
Beetje nutteloos artikel dit, zo'n beetje elke (online multiplayer) game verliest inderdaad een behoorlijk aantal van hun spelers na een paar weken of maanden, tenzij het een free-to-play titel is, en zelfs dat garandeerd niets. Kijk maar eens naar Palworld, dat ontzettend opgehypt werd en over 2 miljoen gelijktijdige spelers heen kwam, en nou speelt nog nauwelijks 1% het.

Ik vond het juist eerder verbazingwekkend hoe het aantal spelers 3 weken na launch maar bleef stijgen ondanks alle bugs en issues die zich toen voordeden, met name de connectie problemen. Gelukkig zijn daarvan de meeste nu wel opgelost, maar zijn er helaas nog steeds wel een hoop problemen. Het is een typische situatie van ze fixen een bug, en er ontstaan 3 meer. Dat is wel jammer, want het is gewoon een ontzettend leuke game, zelfs ondanks alle problemen.

Ik denk overigens dat het aantal weer behoorlijk op zal lopen zodra de nieuwe factie toegevoegd wordt.

Hoezo word mijn comment direct als irrelevant bestempeld? Dit gaat letterlijk over het artikel.. 8)7

[Reactie gewijzigd door Chefd op 22 juli 2024 13:46]

tweakuwe @Cergorach30 juni 2024 11:46
Het nieuws is volgens mij vooral dat het niet veel lager is dan 90%, gezien het debacle met de PSN verplichting.
IamPeacock @Cergorach30 juni 2024 15:51
En misschien maar goed ook. Mocht iedereen hetzelfde blijven spelen, dan zouden nieuwe games geen kans meer krijgen. En dan zouden mensen daarover klagen.

45.000 is een prima aantal. Ze gaan uiteraard wel moeten zorgen dat het niet blijft spectaculair dalen.
Cheefgreenleaf @Cergorach30 juni 2024 16:56
Als je mods wilt gebruiken speel je offline.
Pindamann @Cergorach30 juni 2024 21:16
Vreemd dat je reactie is 'gefixeerd' door moderators. Dit was ook mijn eerste reactie na lezen van de titel. Vooral omdat op Reddit regelmatig iemand dit soort outrage/clickbait topics maakt. Dit is inderdaad echt bij zoveel spellen het geval na de launch

Zelf ben ik na 7 uurtjes al afgehaakt. Het is een zelfde soort spel als Deep Rock Galactic en dat trok me eigenlijk nog steeds een stuk meer.

[Reactie gewijzigd door Pindamann op 22 juli 2024 13:46]

nullbyte @Cergorach1 juli 2024 10:46
Is het een beetje een slow news Sunday?
Niet echt, aan de reacties te zien vind men dit wel degelijk interessant. De games die jij noemt, BG3 en Elden Ring zijn single player games, geen LIVE SERVICE games. Waarvan het per definitie niet gewenst is dat de playerbase al na 3 maanden inkakt.

Dus ja het is interessant nieuws, als jij dat niet vind dan raad ik je aan om wat anders te gaan doen op zondagmorgen.
wildhagen 30 juni 2024 10:43
Wow, een beetje fluctuatie is vrij normaal, maar 90 procent is ietwat extreem te noemen.

Het PSN-accountgebeuren en het verwijderen uit Steam in veel landen is (blijkbaar, volgens Sony dan) niet voor deze daling verantwoordelijk. Wat heeft er dan wél voor gezorgd, want dat wordt verder niet benoemd?
5pë©ïàál_Tèkén @wildhagen30 juni 2024 10:49
Er zijn twee manieren om daar achter te komen. De vertrokken spelers vragen of Steam vragen wat die spelers nu spelen. De rest is speculatie. Er is een HD2 Discord, misschien daar eens vragen.
Alekz87 @5pë©ïàál_Tèkén30 juni 2024 11:59
Ik speel nu Diablo 4 seizoen 4. Grote kans dat ik weer terug keer over een weekje. Maar het is nu zomer. En lekker weer. Dus game überhaupt minder dan in de donkere wintermaanden.
ITWarrior @5pë©ïàál_Tèkén30 juni 2024 15:31
N=1 maar ik was fanatiek HD2 speler, tot het gezeik rond PSN kwam. Toen heb ik het spel verwijderd en nooit meer de behoefte gehad om te spelen. Terwijl ik anders het spel waarschijnlijk nog had gespeeld, wel minder maar ze updaten het vaak genoeg dat het leuk blijft.
deknegt @wildhagen30 juni 2024 10:59
Naja, zo gaat dat nou eenmaal met games die een gigantische hype ervaren rond hun release. Among Us, Fall Guys, Palworld, en Helldiver 2 zijn allemaal games die een abnormaal hoge piek hebben ervaren, en waar onderhand nu niets van over is.

In het geval van HD2 waren ze binnen 1 maand al de helft van hun player base kwijt, een deel komt dit door veel technische issues dat de game had in het begin, maar ook gewoon veel spelers die meegaan in de hype en snel herkennen dat ze toch de game niets vinden.

Vergeleken met Among Us en Palworld heeft HD2 het nog goed gedaan. AU ging van 450 naar 30 duizend in een half jaar, en zit onderhand op pieken van 7500-8000 spelers. Palworld had een piek van 2.1 miljoen, en voor de laatste update van eerder deze maand zaten rond de 30 duizend spelers.
shakespeare @deknegt30 juni 2024 11:19
klopt.. allemaal social media hype. helldivers was oke niks bijzonder.. eerder saai te noemen.
Luuk1983 @wildhagen30 juni 2024 10:51
Is dat zo? Ik heb geen referentie, dus ik heb geen idee. Maar ik kan mij wel voorstellen dat een hele forse duik in spelers aantallen binnen een jaar bij de meeste spellen het geval is, uitzonderingen daargelaten. Maar ik kan mij ergens voorstellen dat 90% helemaal niet zo extreem is als het artikel wil laten geloven. Maar ik heb nog geen cijfers kunnen vinden hoe het bij andere spellen gaat.
SuperDre
@wildhagen30 juni 2024 20:28
Andere games, niet elke online game kan de aandacht houden van menig speler, zeker niet als er heel veel keuze is.
Martinspire
30 juni 2024 10:43
Niet verassend. De play loop is vrij beperkt en na een paar uur heb je het wel gezien. Het levellen en unlocken gaat verder zo traag, dat je er imo teveel tijd in moet steken voor te weinig resultaat.

Verder helpt het niet dat, net als vrijwel de meeste online games tegenwoordig, je maar hele kleine groepjes nodig hebt, dus als je eigen groepje geen zin meer heeft, zijn er niet veel mensen meer op zoek naar extra spelers.

Ik had het na een uurtje of 3 eigenlijk allemaal wel gezien. De AI is verder niet dermate indrukwekkend dat het nog uitdaging weet te bieden en het gaat er voor de game vooral om om zoveel mogelijk tegenstanders te sturen en dat maakt het al snel saai.
Sissors
@Martinspire30 juni 2024 10:54
Ik ben het eens met het probleem dat er simpelweg niet veel variatie is, en dat mensen er daardoor op uitgekeken raken. Maar na een uurtje of 3 kan je het echt niet allemaal wel gezien hebben. Dan is het gewoon geen spel geweest wat jou ligt, wat helemaal prima is natuurlijk. Maar er zit echt wel meer dan een paar uur aan gameplay in voordat het repetitief wordt. Met 3 uur zit je op ongeveer 2 sets missies (van 3 missies per sets). Dan heb je dus één set tegen bugs, eentje tegen bots gespeeld.

Levellen en unlocken vind ik verder behoorlijk snel gaan. Dat is juist ook een reden die ik me kan voorstellen dat mensen erop uitgekeken raken, je hebt best snel 90%+ unlocked. Tot de allerlaatste schip upgrade ben je wel langer bezig, maar dat heeft erg beperkte invloed op je spel.

Verder heb ik nul problemen om met randoms gewoon te spelen. Moet wel zeggen dat ik iig verhalen hoor dat op lagere difficulties je vaker toxic hosts hebt.

Onder de streep ben ik het er wel mee eens dat er meer variatie moet komen om het interessant te houden. Maar ik vind echt niet dat je in 3 uur alles gezien zal hebben. Dan moet je het minstens over 10x zo lang hebben. En wat ook mee zal spelen is dat het een enorme hype was natuurlijk, waardoor heel veel het zijn gaan spelen, inclusief mensen die eigenlijk niet veel hebben met zulk soort spellen.
Bulls
@Sissors30 juni 2024 11:07
Ik heb er ongeveer 230 uur in Helldivers zitten, met een paar vrienden is het leuk om af en toe een paar missies te doen. Ook wij spelen het al wat minder vaak dan in het begin. Maar het blijft een leuk spel.
Martinspire
@Sissors30 juni 2024 11:34
Jij mag vinden dat het snel gaat, maar als je 2,5 uur bezig bent om 1 wapen vrij te spelen, dan vind ik dat vrij traag en niet de moeite waard als de gameplay zelf enorm herhalend is. Een nieuw wapen gaat daar niet veel aan veranderen. Verder ben je vrijwel net zo lang bezig voor 1 enkele upgrade die in veel gevallen ook vrij weinig veranderd aan de gameplay.

Het feit dat je maar 2 soorten tegenstanders hebt en de werelden verder gewoon hartstikke saai zijn, maakt dit gewoon een hele saaie game. Het doet niks nieuws, het geeft geen veranderingen. De enige uitdaging is gewoon meer tegenstanders er tegenaan gooien totdat je dood gaat of alles hebt uitgeroeid. Er zijn ook maar 3 verschillende soorten missies, wat gewoon veel te weinig is.

De game had potentie, maar meer dan een saaie sandbox zit er gewoon niet in.
Aquachi @Martinspire30 juni 2024 17:16
Jij hebt een game gekocht (of je baseert je mening door wat Youtube te kijken) zonder te weten wat Helldivers 2 is in feiten?

Sorry, wij mogen idd wat vinden van je argumenten die je hier plaatst, maar iemand die (imo zogenaamd) na 2,5 uur alles al heeft gezien kan ik niet serieus nemen en vind ik eerder een klets verhaal die bijna beetje hatend overkomt. Ik heb eerder het idee dar je het helemaal niet hebt gespeeld.
Martinspire
@Aquachi1 juli 2024 10:43
Tja, dan geloof me je niet, het is niet alsof het raar is bij een game als deze dat mensen er gewoon snel op uitgekeken zijn. Vanwege de hype waren mijn verwachtingen misschien wat hoger, maar ik was er gewoon al snel klaar mee. Je speelt ook niet tegen menselijke tegenstanders, en de AI is niet zo slim om nog eens wat anders te doen, dus dan is het al snel een herhaling van stappen. Weinig verschillende missies, weinig verschillende landschappen, weinig te doen in een level en saaie AI. Dan is het wel duidelijk dat na een half jaar de rek er wel uit is bij de meesten. En ook bij mij. Ik vond het nog wel leuk om dit Coop te gaan doen, maar ook mijn coop maatjes waren er vrij snel mee gestopt, dus was er voor mij weinig incentive om nog verder te gaan.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 13:46]

Aquachi @Martinspire1 juli 2024 14:26
Snel uitgekeken of nog geen 3 uur spelen, is nogal een groot verschil. Ik heb ook meer dan 200 uur erin zitten en ondertussen speel ik ook andere games als ik daaraantoe kom. Verder was er helemaal geen hype voor dit spel. Die kwam er pas na, nadat mensen erachter kwamen hoe ontzettend verfrissend deze game was. De AI hier hoeft ook niet super slim te zijn. In die 3 uur heb jij werkelijk niks gezien, laat staan op een hoog niveau waar ai al veel anders is.

Je zegt weinig missies en weinig verschillende landschappen? Sorry maar ik wil niet heel bot gaan doen, maar eigenlijk kan jij helemaal niet eens meepraten hierover met maar 3 uur speeltijd. Jij hebt werkelijk alle andere werelden niet eens gezien. Dus nogmaals, zoals ik al zei, baseer jij je mening vooral op wat je op internet hebt gezien en niet wat je zelf hebt meegemaakt. Iedereen mag een mening hebben natuurlijk, alleen staat die bij jou haaks tegenover je eigen ervaring. In 3 uur kan je nog nauwelijks wat hebben gezien, vandaar dat ik het kletspraat noem.

Het is net alsof je een grote singleplayer gamr start en na 3 uur gaat klagen over “weinig missies”, “weinig dit en weinig dat”.
Martinspire
@Aquachi1 juli 2024 15:28
Haha jij denkt echt dat ik maar 1 level heb doorlopen en daarna ophield. Leuk, maar dan zit je er gewoon naast. Als je 200 uur in die game speelt, dan is dat prima, maar dat is ver bovengemiddeld. Dit is geen super uitgebreide game dus ja je hebt het gewoon snel gezien en ik zag al vrij snel dat het niks voor mij was om langer in te steken dan nodig. Het is gewoon snel saai en het is al na een paar uur een grind-fest. Dus dat laat ik lekker aan anderen over. 3 uur is meer dan genoeg om de basis te zien.

Hoger niveau AI maakt gewoon geen reet uit. Dan wordt er gewoon meer AI gespawned. Ik heb de filmpjes online wel gezien van mensen die dat doen en dat is gewoon niks voor mij. Daar haal ik gewoon geen voldoening uit. Prima dat jij dat wel doet en leuk dat je daar 200 uur in steekt, maar zo speelt niet iedereen.

Met 3 uur kun je prima een game beoordelen op content als die content verder niet veranderd. Er zijn gewoon 2 tegenstanders en 2 omgevingen. Dat is gewoon alles. De random missies gaan er telkens net wat anders doorheen, maar inhoudelijk verandert er gewoon niks. Dus ja, je kunt prima een mening vormen van een game zo beperkt als deze. Note bene geeft elke review aan dat de gameplay loop vrij beperkt is, dus of je daar 200 of 2 uur in steekt, je ervaring is gewoon vergelijkbaar.
Aquachi @Martinspire1 juli 2024 17:45
Ik snap dat je er probeert omheen te draaien en te blijven aanhouden dat je in 3 uur de game wel hebt gezien. Het kan je game niet zijn, prima maar al je andere argumenten kan jij niet over meepraten als je nauwelijks de game hebt gespeeld. Daarom vind ik dit soort argumenten van mensen altijd een hoop geklets, waarbij ik bijna denk dat je de game al haatte (misschien omdat het geen xbox game is), want ht komt wel overnegatief over.
Ik heb de filmpjes online wel gezien van mensen die dat doen en dat is gewoon niks voor mij.
Zie, zoals ik al zei…je baseert je mening op filmpjes kijken ipv eigen ervaring. Ik ben daarom benieuwd of je überhaupt multiplayer games speelt in het algemeen want dit geldt voor zowel iedere game. Je was vast vergeten dat Helldivers 2 een soort “dungeon master” heeft en daardoor realtime dingen kunnen veranderen in-game?

Mijn issue is meer dat je een argument eromheen draait om content wat jij nog niet eens hebt kunnen spelen en daardoor net lijkt alsof je in 3 uur alles hebt gezien. Het moment dat je kwam met “weinig missies” en “weinig verschillende werelden” wist ik al genoeg. Niet gek met een rookie status dat je nog nauwelijks wat hebt gezien, laat staan unlocked.

Nogmaals, dat het je game misschien niet is, is prima maar hier draai je omheen en kraak je het spel op iedere vlak af..dus ik denk idd niet dat jij Helldivers 2 ook maar een moment hebt aangeraakt. En al is dat wel zo, dan is nog geen 1% van wat je hier roept ook maar relevant voor eigen ervaring met nog niet eens 3 uur op de klok.
Martinspire
@Aquachi2 juli 2024 08:58
Jij doet alsof je met 3 uur niks ziet, ik vind dat je bij shooters prima kunt oordelen.

Ik ben groot Battlefield fan en kan van werkelijk elke Battlefield game zeggen dat je prima een oordeel kunt vellen over de content en de herhaling na het spelen van 3 uur. Geen enkel probleem. Je doet alsof je met de unlocks zoveel unieks gaat ervaren, maar dat valt wel mee. Idem bij racegames of andere genres. Je ervaart een paar levels, ziet in het menu oid wat het verder te bieden heeft en dan weet je wel hoeveel unieke content er in zit. Of je nou een bom van 50kg of van 500kg af ziet gaan, de ervaring is vrij gelijk (en mijn maatje had die al dus die heb ik ook gewoon gezien).

Helldivers is een game met hoge mate van grinden. Dat is prima om leuk te vinden, maar om te doen dat het veel content biedt, nee dat is gewoon niet zo. Dat is ook elke review die dat ervaart en ik in mijn 3 uur ook wel.
grizzlywilde @Martinspire2 juli 2024 15:46
En toch ben ik het er mee eens dat het geklets is. In jouw "review" van Helldivers kun je overal Helldivers vervangen door je geliefde Battlefield en dan klopt het ook: veel grinden, unlocken gaan traag, veel tijd/weinig resultaat en weinig variatie (slechts 1 soort vijand en 1 planeet! :P).
Aquachi @grizzlywilde2 juli 2024 19:21
Vandaar dat ik dus ook vroeg of hij andere multiplayer games speelt, want idd zoals je zegt dan kan je HD2 vervangen voor bijna iedere MP game. Ik geloof daarom weinig van die 3 uur speeltijd, maar wel een mening hebben over alle content en werelden die erna komen.
Martinspire
@grizzlywilde2 juli 2024 20:04
Het grote verschil is gewoon dat HD2 draait om het grinden. Bij Battlefield is dat altijd bijzaak omdat je tegen mensen speelt ipv AI. En de AI stelt in HD gewoon weinig voor. Er zit nooit een tactiek achter, het is gewoon altijd bedoelt om je te overladen met doelwitten of om je ammo op te maken. Ze komen niet met leuke aanvalspatronen, ze passen zich niet aan aan je speelstijl of jouw tactiek en doen gewoon hetzelfde tot de timer (die soms zichtbaar is en soms niet).

Prima als het je ding is, maar het is gewoon niet zo'n hele bijzondere game qua content en qua gameplay loop.
Aquachi @Martinspire2 juli 2024 19:27
Echt een hoop en onzin wat je uitkraamt. Je hebt HD2 niet gespeeld en dat is overduidelijk, ik denk dat je die game gewoon probeer neer te halen met een “fake” verhaaltje dat je het 3 uur hebt gespeeld. Ik speel ook Battlefield en laten we even voor de goede orde kijken naar BF en dat je daar precies hetzelfde doet. BF doet precies hetzelfde, heeft maar 1 vijand, ook grinden, kost ook veel tijd, battlepasses en dat soort shit waar je doorheen. Alles waar je feitelijk HD2 voor afkraakt verheerlijk je weer voor BF.
Je doet alsof je met de unlocks zoveel unieks gaat ervaren, maar dat valt wel mee.
Ha je praat over uniek en in diezelfde comment heb je het over BF. Uniek en BF gaan nou niet samen op dit moment. Op dat vlak is HD2 wel degelijk een heel stuk unieker qua game. Trouwens je vergelijking is ook krom. Je gaat een mutliplayer shooter vergelijken met een co-op shooter. PvP vs PvE.

Ik vraag me dus af wie je hier voor de gek probeert te houden? :Y)

[Reactie gewijzigd door Aquachi op 22 juli 2024 13:46]

Aquachi @Martinspire2 juli 2024 21:23
Haha, leuke poging, maar neen. Je bent gewoon op je teentjes getrapt en moet vanalles erbij halen om nog een beetje een punt te maken, maar het klopt gewoon niet.
Volgens mij worden je argumenten hier gewoon onderuit gehaald. Dit heeft niks te maken met of het je type game is of niet, maar alle argumenten die je erbij haalt om het spel neer te halen en dan met BF te komen, wat PRECIES hetzelfde doet als game mechanics.
Ik heb Helldivers 2 gewoon gespeeld, ik heb Battlefield ook gespeeld en in die 2e zit gewoon wel meer content, plus je speelt tegen mensen ipv AI, wat per definitie al meer uitdaging biedt.
Goh, kwam je daar pas achter toen je het ging spelen dat het geen PvP was? Weer een kul excuus natuurlijk. Ja het is PvE so what, dat had je van te voren moeten weten. Dit zegt al dat je hele verhaal al krom is namelijk. Daarnaast is er genoeg uitdaging te halen uit co-op games en in veel gevallen is het juist leuker doordat je echt samen moet werken. In BF is dat nog altijd maar de vraag of mensen samen werken...
En daarnaast haal je de nieuwe wapens en unlocks niet om af te vinken, maar omdat je dat zelf wilt doen.
Ja en, wat is je punt?
Er is alleen geen must om dat te doen. Juist een game als Battlefield biedt meer afwisseling dan een PvE shooter, maar ik gok dat je dat zelf ook wel weet. Maar ga lekker verder met jezelf voor schut zetten om toch maar te doen dat HD2 niet om grinden draait.
Ik snap dat je het niet wilt accepteren dat je hele verhaal gewoon als onzin en geklets overkomt. Je doet nu hard je best om alle puntjes tegenover een andere game te plaatsen, om zo een punt te maken. Maar het is frappant dat je zo erg negatief over de game praat, dat ik me niet kan voorstellen dat jij dit spel hebt gekocht. Je verwacht van iemand die het 3 uur zou hebben gespeeld dat het zijn game niet is qua gameplay, maar jij haalt dingen erbij waar je nog geen moment ervaring mee hebt gehad, laat staan hebt gezien. Want je wist waarschijnlijk ook niet dat de game werelden real-time kunnen veranderen met weerseffecten (Oohja is niet uniek want BF), naja een stuk meer weerseffecten dan in BF zelfs.

Die andere gozer hier boven maakte gewoon een valide punt. In jouw argumenten kan je alles vervangen voor een andere game en dan heb je in feiten alle andere co-op games afgekraakt. Zelfs Battlefield heeft op bepaalde vlakken minder dan wat HD2 heeft, zoals maar 1 enemie. De planeten in HD2 zijn allemaal anders namelijk en al helemaal in de laatste 2 patches.
Maar ga lekker verder met jezelf voor schut zetten om toch maar te doen dat HD2 niet om grinden draait.
Wie heeft het hier over dat HD2 niet om grinden gaat? Niemand ontkent dat, het probleem is alleen dat jij een enorm klets verhaal opzet en daar tegenover een game zet waar grinden werkelijk een groter doel heeft. De gene die zich zelf hier voorschut zet ben jij en niet iemand anders namelijk. Ik durf te wedden als het een Xbox game was, zou je anders piepen.
5pë©ïàál_Tèkén @Martinspire30 juni 2024 10:52
De herspeelbaarheid is dus beperkt. Leuke ingame grappen, sfeer en mediaexposure zijn geen vervanging voor goede gameplay. Maar ja, de uitgever heeft al gecashed dus die is happy.
DNN!S @Martinspire30 juni 2024 11:43
Ik denk dat dit het inderdaad een beetje is: het verveelt vrij vlot. Ik was ook super hyped enthousiast, maar zelfs als je alles hebt vrijgespeeld was het al vrij snel; ok en nu? Die bugs en robots heb je na 50 missies wel een keer gezien….
FrostyPeet 30 juni 2024 11:15
"Vroeger" kwam een genre voor het eerst goed speelbaar uit en kon je het maanden/jaren spelen. Denk aan het legendarische Wolfenstein, Doom, GTA, Prince of Persia, Duke Nukem en Team Fortress 2.

Ik heb het idee dat nu ongeveer alles al is uitgevonden qua gamestijlen en genres. Komt de zoveelste shooter, die dan als een soort vervanging voor een paar dagen Netflix wordt gespeeld. Er is ondertussen op alles wat je maar kan bedenken geschoten, geknuppeld en verkend.

Het lijkt me heel moeilijk geworden om nu nog iets origineels te verzinnen wat al niet eerder gemaakt was. Dat mensen na een korte tijd de volgende thrill zoeken begrijp ik wel.
Groningerkoek @FrostyPeet30 juni 2024 11:47
Het hoeft om mij niet origineel te zijn, ik zou bijvoorbeeld nog rustig 10 meer WWII shooters kunnen spelen. Zolang story, character development en speelbaarheid maar goed in orde zijn.

Het gaat denk ik net als met veel andere dingen. Van StarWars en Marvel zou ik ook nog rustig 10 goede films kunnen kijken, maar het is gewoon bagger geworden qua story en character development.
mr_evil08 @FrostyPeet30 juni 2024 12:19
Vroeger had je ook weinig anders, even een spel downloaden was er niet bij.
Dielangeman 30 juni 2024 10:55
Ik heb de game ongeveer 200 uur gespeeld! Ik verveel me dramatisch het is hetzelfde elke keer weer. Denk aan missies,objectives,vijanden als jij weet hoe je alle robotics/aliens kunt uitschakelen. Dan veranderd er weinig tot niks meer in game. Ja ze voegen nieuwe wapens toe maar mijn mentaliteit is waarom het oude weggooien voor wat nieuws wat miss net zo goed werkt.
kami124 @Dielangeman30 juni 2024 12:08
Dit inderdaad, ik heb er ook ongeveer 200 uur inzitten. Ik ben nu level 70, ik heb alles unlocked wat er te unlocken valt, elke achievement gehaald en elke missie die er is heb ik gedaan. En het is zeker een leuke game, maar inmiddels heb ik hem eigenlijk wel "uitgespeeld".
Joop @kami12430 juni 2024 13:01
Nou, dat is prima toch!? 200 uur entertainment voor de prijs van het spel is een koopje. :) Als de nieuwe faction er is zal je ook best nog wel weer wat meer spelen.
kami124 @Joop30 juni 2024 13:07
ooh dat is zeker prima. Beste game van dit jaar voor mij.
lenwar @Dielangeman30 juni 2024 13:56
Ik ken het spel niet hoor, maar zoveel spellen zijn toch repeterend? Kijk naar menig RPG?. "Ga naar dit, haal zoveel dat, zoek zus, praat met zo, doodt (zoveel) xyz."

Ik weet niet wat de vibe is van dit spel, maar heel veel spellen gebruiken een soort excuus-missies/opdrachten om door een verhaal/wereld heen geleid te worden. Dit kan in de basis prima werken. Kijk naar de aanhoudende populariteit van de Fallout en Skyrim-reeksen. (uiteraard hun hoogtij dagen lang voorbij, maar die blijven toch op een één of andere manier.)
Leemeijer 30 juni 2024 10:45
Dan ben ik toch wel benieuwd wat die daling heeft veroorzaakt?
dutchgio @Leemeijer30 juni 2024 11:01
Dit gebeurt bij elke game wel, ik snap de nieuwswaarde niet helemaal.

De nieuwigheid is er af en dan gaan mensen weer over op andere spellen of besteden hun tijd elders.
Zebby @dutchgio30 juni 2024 15:22
Het idee van de live service game is natuurlijk dat er constant nieuwe content wordt gevoed, waardoor spelers blijven of zeer frequent in grote getallen terug komen. Er zijn maar zeldzaam weinig games waar dit lukt, en al helemaal voor langere tijd. Zo zie je dat de Battlefield games gewoon maar nieuwe titels blijven uitbrengen, krijgen ze in ieder geval nog de verkoop erbij, naast alle skin/dlc inkomsten. Maar, zij hebben een grote playerbase, terwijl bij HD2 destijds veel werd gevraagd of het de prijs van de aankoop wel waard was. Apex/Fortnite zijn "gewoon" gratis.
phYzar 30 juni 2024 10:45
90% daling is fors, maar is 42k dan een laag aantal of nog steeds goed?
Jorah_Newstone @phYzar30 juni 2024 10:50
Als die 42k nog lekker veel geld uitgeven dan is het voor de developer prima, maar ik denk niet dat dit het geval is. Ze zullen echt meer content moeten toevoegen om weer mensen aan te trekken. De 42k zal wel de harde kern zijn.
Otjenyn 30 juni 2024 11:10
Ik heb helldivers 2 wel wat gespeeld, en vind het vooral vrij snel eentonig worden.
Tesamen met dat het geduurd heeft voordat veel bugs eruit waren en het spel soepel verliep

En dat psn netwerk gedoe..
Ik snap het
HarryL @Otjenyn30 juni 2024 20:27
[slechte grap modus]
Het spel zit nog steeds vol met bugs :-p
[/slechte grap modus]

Eentonig, ja en nee, de locaties zijn het zelfde, maar het aantal enemies wat spawnd, dat verschilt wel iedere keer. Wij spelen vaak met een vast groepje op verschillende niveaus. Dit maakt het wel heel leuk.
Hentailord 30 juni 2024 12:27
Echt jammer door de restricties in andere landen groeit Helldivers 2 niet meer.
Ik vind het nog steeds een leuke spel maar mist nieuwe content.
Inflatable @Hentailord30 juni 2024 13:03
Daar heeft het maar heel weinig mee te maken denk ik aangezien die delen van de wereld sowieso maar een heel klein gedeelte van de (gebruikelijke) gaming markt zijn.. Ik denk dat voor de meeste gamers de hype gewoon voorbij is en dat ze weer andere games zijn gaan spelen.. Voor mijzelf is het vooral dat ik alles al unlocked heb en eigenlijk niks meer om voor te spelen behalve de gameplay zelf.. Dat zal voor de meeste mensen gelden die level 60 of hoger zijn en er een paar honderd uur in hebben zitten.. Gebrek aan nieuwe content dus.. Ik vind het zelf nog wel steeds leuk om afentoe te spelen maar kennelijk is alleen de gameplay voor veel mensen niet genoeg om te blijven spelen.. Het is kennelijk geen Counterstrike of Call of Duty wat mensen jarenlang kunnen spelen puur voor de gameplay.. Ik denk ook dat het feit dat het co-op is en geen PvP, dus geen compentatief gevoel geeft, het voor veel mensen snel "saai" maakt.. Ik game tegenwoordig puur voor ontspanning en niet vanuit een competitiegevoel dat ik van andere mensen wil winnen, dus voor mij is deze game perfect wat dat betreft.. Alleen te weinig content dus en teveel gezeur er omheen over randzaken en veel (soms gamebreaking) bugs etc nog steeds..

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