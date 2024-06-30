Helldivers 2 is 90 procent van zijn playerbase op Steam verloren

Haha, leuke poging, maar neen. Je bent gewoon op je teentjes getrapt en moet vanalles erbij halen om nog een beetje een punt te maken, maar het klopt gewoon niet.
Volgens mij worden je argumenten hier gewoon onderuit gehaald. Dit heeft niks te maken met of het je type game is of niet, maar alle argumenten die je erbij haalt om het spel neer te halen en dan met BF te komen, wat PRECIES hetzelfde doet als game mechanics.
Ik heb Helldivers 2 gewoon gespeeld, ik heb Battlefield ook gespeeld en in die 2e zit gewoon wel meer content, plus je speelt tegen mensen ipv AI, wat per definitie al meer uitdaging biedt.
Goh, kwam je daar pas achter toen je het ging spelen dat het geen PvP was? Weer een kul excuus natuurlijk. Ja het is PvE so what, dat had je van te voren moeten weten. Dit zegt al dat je hele verhaal al krom is namelijk. Daarnaast is er genoeg uitdaging te halen uit co-op games en in veel gevallen is het juist leuker doordat je echt samen moet werken. In BF is dat nog altijd maar de vraag of mensen samen werken...
En daarnaast haal je de nieuwe wapens en unlocks niet om af te vinken, maar omdat je dat zelf wilt doen.
Ja en, wat is je punt?
Er is alleen geen must om dat te doen. Juist een game als Battlefield biedt meer afwisseling dan een PvE shooter, maar ik gok dat je dat zelf ook wel weet. Maar ga lekker verder met jezelf voor schut zetten om toch maar te doen dat HD2 niet om grinden draait.
Ik snap dat je het niet wilt accepteren dat je hele verhaal gewoon als onzin en geklets overkomt. Je doet nu hard je best om alle puntjes tegenover een andere game te plaatsen, om zo een punt te maken. Maar het is frappant dat je zo erg negatief over de game praat, dat ik me niet kan voorstellen dat jij dit spel hebt gekocht. Je verwacht van iemand die het 3 uur zou hebben gespeeld dat het zijn game niet is qua gameplay, maar jij haalt dingen erbij waar je nog geen moment ervaring mee hebt gehad, laat staan hebt gezien. Want je wist waarschijnlijk ook niet dat de game werelden real-time kunnen veranderen met weerseffecten (Oohja is niet uniek want BF), naja een stuk meer weerseffecten dan in BF zelfs.
Die andere gozer hier boven maakte gewoon een valide punt. In jouw argumenten kan je alles vervangen voor een andere game en dan heb je in feiten alle andere co-op games afgekraakt. Zelfs Battlefield heeft op bepaalde vlakken minder dan wat HD2 heeft, zoals maar 1 enemie. De planeten in HD2 zijn allemaal anders namelijk en al helemaal in de laatste 2 patches.
Maar ga lekker verder met jezelf voor schut zetten om toch maar te doen dat HD2 niet om grinden draait.
Wie heeft het hier over dat HD2 niet om grinden gaat? Niemand ontkent dat, het probleem is alleen dat jij een enorm klets verhaal opzet en daar tegenover een game zet waar grinden werkelijk een groter doel heeft. De gene die zich zelf hier voorschut zet ben jij en niet iemand anders namelijk. Ik durf te wedden als het een Xbox game was, zou je anders piepen.