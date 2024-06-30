Helldivers 2 is 90 procent van zijn playerbase op Steam verloren

Helldivers 2 is ongeveer 90 procent van zijn playerbase op Steam verloren. Dat blijkt uit cijfers van SteamDB. Op 24 februari speelden meer 458.709 pc-gamers de squadshooter van Sony. De voorbije 24 uur kon het spel op iets meer dan 42.000 pc-gamers rekenen.

Uit de cijfers van SteamDB blijkt dat 24 februari een absoluut hoogtepunt was wat betreft de spelersaantallen op Steam. Een maand later, op 24 maart, kon Helldivers 2 nog op 302.053 Steam-spelers rekenen. Op 24 april was het aantal spelers verder gezakt tot 131.942 spelers en deze trend heeft zich doorgezet in de maanden mei en juni. Op 24 juni waren er volgens SteamDB op een bepaald moment 46.355 spelers actief in Helldivers 2.

Opvallend is dat de aankondiging van Sony over het verplichte PSN-account voor pc-spelers niet voor een plotse daling lijkt te hebben gezorgd in de spelersaantallen. Het bedrijf kwam later op zijn passen terug. Sony heeft het spel in de maand mei ook in 177 verschillende landen van Steam verwijderd. Deze maatregel lijkt ook niet voor een plotse daling in de spelersaantallen te hebben gezorgd.

Helldivers 2 is op 8 februari 2024 uitgebracht voor de PlayStation 5 en pc. De thirdperson squadshooter zou aanvankelijk vorig jaar al verschijnen, maar werd enkele maanden uitgesteld. Tweakers schreef een uitgebreide review over de game.