Helldivers 2 bereikt piek van ruim 400.000 gelijktijdige spelers op Steam

Helldivers 2 werd in de nacht van zondag op maandag door ruim 400.000 gelijktijdige spelers gespeeld op Steam. Vanwege de grote populariteit heeft ontwikkelaar Arrowhead de servercapaciteit voor de game beperkt tot maximaal 450.000 gelijktijdige spelers.

Op SteamDB is te zien dat op het hoogtepunt 409.367 pc-spelers Helldivers 2 tegelijk speelden op Steam. Daarmee laat de game onder meer GTA V en Starfield achter zich als het gaat om het aantal gelijktijdige Steam-spelers.

Het is daarnaast de grootste Steam-release van PlayStation. Voorheen was dat God of War, met 73.529 gelijktijdige spelers. Het verschil is deels te verklaren doordat Helldivers 2 gelijktijdig werd uitgebracht voor de PS5 en pc. God of War verscheen bijna vier jaar na de PlayStation-release op Steam.

Vanwege de hoge spelersaantallen waren er afgelopen weekend serverproblemen, waardoor spelers werden uitgelogd of geen beloningen kregen na het voltooien van missies. Arrowhead deelt op Discord mee dat de servercapaciteit voor gelijktijdige spelers beperkt is tot ongeveer 450.000 gelijktijdige spelers, om de serverstabiliteit te verbeteren. Het team zegt 'de klok rond te werken' om de problemen op te lossen.

Helldivers 2 is op 8 februari 2024 uitgebracht voor de PlayStation 5 en pc. De thirdpersonalienshooter zou aanvankelijk vorig jaar al verschijnen, maar werd enkele maanden uitgesteld. De originele Helldivers-game dateert uit 2015.