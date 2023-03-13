CS:GO verbreekt eigen record met 1,4 miljoen gelijktijdige spelers - update

Counter-Strike: Global Offensive heeft zijn eigen spelersrecord voor het hoogste aantal gelijktijdige spelers verbroken. Afgelopen weekend speelden ruim 1,4 miljoen spelers de game gelijktijdig op Valves gameplatform.

Uit cijfers van SteamDB blijkt dat CS:GO onlangs door 1.420.340 spelers tegelijk werd gespeeld. Dat is een nieuw record voor de game, die in 2012 voor het eerst uitkwam. Moba-game DOTA2, eveneens van Valve, stond afgelopen weekend op plek twee met een piekaantal spelers van 750.000.

Het nieuwe record volgt op geruchten dat Valve binnenkort een CS:GO-versie uitbrengt op basis van de Source 2-engine. Verwijzingen daarnaar verschenen onlangs in drivers van Nvidia. Volgens bronnen van gamejournalist Richard Lewis verschijnt deze upgrade deze maand als een bèta. De activiteit op Valves Counter-Strike-blog is de afgelopen maand daarnaast opgelopen, merkt ook InsiderGaming op, wat zou suggereren dat Valve binnenkort met een update komt.

Update 15.50 uur: In het artikel werd aanvankelijk gesuggereerd dat het spelersaantal van 1,4 miljoen een nieuw record is voor Steam. Dat klopt niet: PUBG haalde eerder een recordaantal van ruim 3 miljoen spelers. Het artikel is hierop aangepast. Met dank aan Tricolores.