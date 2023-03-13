CS:GO verbreekt eigen record met 1,4 miljoen gelijktijdige spelers - update

Counter-Strike: Global Offensive heeft zijn eigen spelersrecord voor het hoogste aantal gelijktijdige spelers verbroken. Afgelopen weekend speelden ruim 1,4 miljoen spelers de game gelijktijdig op Valves gameplatform.

Uit cijfers van SteamDB blijkt dat CS:GO onlangs door 1.420.340 spelers tegelijk werd gespeeld. Dat is een nieuw record voor de game, die in 2012 voor het eerst uitkwam. Moba-game DOTA2, eveneens van Valve, stond afgelopen weekend op plek twee met een piekaantal spelers van 750.000.

Het nieuwe record volgt op geruchten dat Valve binnenkort een CS:GO-versie uitbrengt op basis van de Source 2-engine. Verwijzingen daarnaar verschenen onlangs in drivers van Nvidia. Volgens bronnen van gamejournalist Richard Lewis verschijnt deze upgrade deze maand als een bèta. De activiteit op Valves Counter-Strike-blog is de afgelopen maand daarnaast opgelopen, merkt ook InsiderGaming op, wat zou suggereren dat Valve binnenkort met een update komt.

Update 15.50 uur: In het artikel werd aanvankelijk gesuggereerd dat het spelersaantal van 1,4 miljoen een nieuw record is voor Steam. Dat klopt niet: PUBG haalde eerder een recordaantal van ruim 3 miljoen spelers. Het artikel is hierop aangepast. Met dank aan Tricolores.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-03-2023 15:24
31 • submitter: Xtuv

13-03-2023 • 15:24

31

Submitter: Xtuv

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Counter-Strike: Global Offensive

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Reacties (31)

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Tricolores 13 maart 2023 15:26
Ook op Steam, het gameplatform waarop de shooter exclusief speelbaar is, is een game nooit eerder door zoveel spelers tegelijk gespeeld.
PUBG heeft een all-time peak van 3,257,248 en lijkt me daarmee toch echt wel de recordhouder.

[Reactie gewijzigd door Tricolores op 26 juli 2024 13:24]

youridv1 @Tricolores13 maart 2023 15:36
Ik vind dit sowies een beetje een maffe aanname om fout te hebben. Het is keer op keer in het nieuws geweest toen PUBG alle records aan het vermorzelen was. Dat herinnert iemand die zich met gaming bezig houdt toch nog wel?

Sterker nog, je kunt er op SteamDB gewoon op filteren. Als je "steamdb all time peak" googlet, is de onderstaande link een van de eerste hits
https://steamdb.info/charts/?sort=peak

Dan zie je in 1 opslag niet alleen dat CSGO niet nr1 is, maar ook dat DOTA 2 niet nr2 is, wat ook in het artikel hierboven staat

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 26 juli 2024 13:24]

Joshuax8 @youridv113 maart 2023 15:48
Ik gok dat er gekeken is naar de 24h piek ipv totaal: https://steamdb.info/charts/?sort=24h
dragonhaertt @Joshuax813 maart 2023 15:50
Dan klopt het spelersaantal van Dota ook niet.
De aantallen die genoemd zijn verwijzen toch echt naar de 'All time peak'
SHiNeye @dragonhaertt13 maart 2023 16:08
DOTA staat bij mij op 745.000? Dat afronden naar 750.000 lijkt me niet zo raar.
dragonhaertt @SHiNeye13 maart 2023 16:25
Ja, na een edit op het artikel (welke ook in het artikel vernoemd staat) kloppen de cijfers inderdaad een stuk beter ;)
Nimja @youridv113 maart 2023 17:31
Wow, terraria staat daar hoger dan ik had verwacht. NICE!
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Tricolores13 maart 2023 15:53
Inderdaad, tijd voor koffie 8)7

Ik heb het artikel inmiddels aangepast en dat kenbaar gemaakt met een update, bedankt!
Timmo70 @Tricolores13 maart 2023 17:41
Bij PUBG werden wel de chinese spelers bijgeteld waarbij dat bij alle andere games niet zo is.
neonite @Tricolores13 maart 2023 15:27
Even iets verder lezen dan de titel..
Counter-Strike: Global Offensive heeft zijn eigen record voor het hoogste aantal gelijktijdige spelers op Steam verbroken. Afgelopen weekend speelden ruim 1,4 miljoen spelers de game gelijktijdig op Valves gameplatform.
Tricolores @neonite13 maart 2023 15:28
Zie mijn quote, die ik heb toegevoegd. Dat staat toch echt wel zo in het artikel ;)
Giku @neonite13 maart 2023 15:30
Als jij dan ook iets verder leest:
Ook op Steam, het gameplatform waarop de shooter exclusief speelbaar is, is een game nooit eerder door zoveel spelers tegelijk gespeeld. Moba-game DOTA2, eveneens van Valve, staat op plek twee en heeft een spelersrecord van ruim een miljoen.
Dit insinueert toch dat CS:GO de eerste plek heeft?

Daarnaast is DOTA2 ook geen nummer drie, omdat Lost Ark net iets meer all-time peak heeft.

[Reactie gewijzigd door Giku op 26 juli 2024 13:24]

Saph @neonite13 maart 2023 15:30
Klopt, dat is CS:GO zijn eigen record. Maar op Steam in het algemeen heeft PUBG toch wel een flink hogere all-time peak.
Henk-Bakker @Tricolores13 maart 2023 16:11
Binnen Steam misschien.

Volgens mij scoort League of Legends op
een gemiddelde avond veel hoger.

Zo'n 8 miljoen dacht ik.....

[Reactie gewijzigd door Henk-Bakker op 26 juli 2024 13:24]

Alxndr 13 maart 2023 15:59
Misschien moet ik het spel na 10 jaar toch eens voor het eerst gaan proberen?

Dwz, hoe vol zit dit met microtransacties, want dat is de reden dat ik al jaren geen PUBG meer speel.
k995 @Alxndr13 maart 2023 16:05
In pubg (en cs) is het puur cosmetisch , maakt dus niet uit hoor.
DeTeraarist @k99513 maart 2023 17:57
Ik zie dat elke keer weer voorbijkomen in discussies over cosmetische mtx. Zitten geen extra stats op, dus maakt niet uit.
Maar... het maakt wel uit.
Stel, je begint aan een spelletje en je hebt je knalblauwe pakje nog aan. Vervolgens wil je leuk in een sneeuwlandschap of woestijn wat PVP spelen. In je knalblauwe pakje ben je van kilometers ver nog te zien. Je wordt achter elkaar neergeschoten, maar door wie of wat, geen idee. Want wat blijkt... er is een 'cosmetisch' camouflage pak met sneeuw- of woestijn motiefjes te koop, waardoor ze twee meter bij je vandaan kunnen staan zonder dat je ze ziet.
Dat is in mijn boekje gewoon P2W, ook al is het maar 'cosmetisch'.

[Reactie gewijzigd door DeTeraarist op 26 juli 2024 13:24]

kuurtjes @DeTeraarist13 maart 2023 20:46
Is zo goed als niet van toepassing in CSGO. Ik denk dat er 1 player skin is die op 1 plekje in 1 map wat moeilijker te zien is. En dit wordt totaal niet misbruikt. Voor de rest hebben de player models een sterker contrast tegenover de maps. Dus een plekje dat moeilijk zichtbaar is geldt voor elke skin. Skins van wapens zijn ook verwaarloosbaar. Alleen soms op de grond dat sommige skins wat moeilijker zichtbaar zijn.
k995 @DeTeraarist13 maart 2023 18:47
Is dit dan in cs of pubg het geval? Nee hoor.
DutchNL87 @DeTeraarist14 maart 2023 11:04
De beste spelers in pubg lopen niet in camo pakjes. Ik zelf ook niet. Het komt in dit spel echt aan op skills. Goeie posities kiezen en vooral het onder de knie krijgen van de wapens.
Patrick_Wolf @k99513 maart 2023 16:22
De hoeveelheid dat het gepushed wordt kan natuurlijk wel uitmaken voor zijn ervaring
k995 @Patrick_Wolf13 maart 2023 17:21
In beide gevallen is het na de game lootboxes, als je daar niks mee doet (zoals ik) laat je die gewoon staan.
Tricolores @Alxndr13 maart 2023 16:01
Er zijn veel microtransacties mogelijk, maar die hebben enkel cosmetisch een impact.
Alxndr @Tricolores13 maart 2023 18:31
Het gaat me niet om de impact op het spelen van het spel, maar op het spel zelf.

Als voorbeeld, de lobby en menu's van PUBG zijn in Time Square veranderd, emotes hier, skins daar, battle/season passes en weet ik wat al er nog tussendoor. Het is een grote reclame voor zichzelf terwijl ik destijds al gewoon betaald heb.

Het wordt steeds lastiger, maar dat soort spellen laat ik links liggen.
Verwijderd 13 maart 2023 15:37
En nu een storing bij steam :P

https://allestoringen.nl/storing/steam/
CH4OS @Verwijderd13 maart 2023 15:42
Omdat elke dag wel mensen klikken dat Steam niet werkt, terwijl er iets anders aan de hand is. Zelfde geldt voor bijvoorbeeld WhatsApp. Dergelijke sites kun je geen betrouwbare pijl op trekken.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 26 juli 2024 13:24]

iketot @CH4OS13 maart 2023 16:00
Nou, toen ik vanmorgen niet op de UPS website kon komen, was ik wel naar zo een soort website gegaan, en er waren heel veel meldingen, dan weet je dus vrij zeker dat het niet aan jou ligt.

Als er maar een paar meldingen zijn is het niet echt te vertrouwen, maar als er ineens 100en meldingen zijn, dan zal er wel meer aan de hand zijn. Dus 100% vertrouwen op zo een site is niet handig, maar het is wel een goede plek om even snel te kijken of er meer mensen zijn en zo ja, dan verder te zoeken.
TheVivaldi @iketot13 maart 2023 16:03
Precies! Het is net als met de bus: als iemand bij de halte zegt dat de bus niet geweest is, dan kan het ook best zijn dat de bus te vroeg was. Maar als meerdere mensen bij de halte het zeggen, dan is de kans dat de bus écht niet geweest is al groter. En zo geldt dat dus ook voor AlleStoringen.
Boxman @Verwijderd13 maart 2023 16:53
Zo’n site doet niks anders dan het aantal pageviews tellen. Als er ineens heel veel mensen komen checken of er een storing is omdat het bij hun niet werkt, telt hij veel views en zal er dus wel een storing zijn.

Maar dus ook als iemand de link naar de storingspagina onder een populair artikel plaatst… zoals jij nu ook doet :p iedereen checken “oh echt waar? Ff kijken hoe erg het is” en hop, ineens uit het niks honderden counts waarna de pagina “storing” rapporteert. Daar krijg je dus false positives van.
aleksandr 13 maart 2023 15:43
Leuk nieuws, kan niet wachten op de a.s operation.
Verwijderd 14 maart 2023 17:20
Bijzonder voor zo oude game.

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