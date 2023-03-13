'Apple-ceo wil dit jaar MR-headset uitbrengen ondanks bezwaren ontwerpteam'

Apple-ceo Tim Cook wil ondanks bezwaren van zijn ontwerpteam alsnog dit jaar zijn mixedrealityheadset uitbrengen. Dat melden ingewijden aan de Financial Times. Het ontwerpteam zou willen wachten tot het mogelijk is om een lichtere AR-bril te produceren.

Het operationsteam van Apple wil een zogeheten V1-product uitbrengen als eerste product van Apples AR- en VR-divisie, schrijft de FT op basis van informatie van ingewijden. Dat zou de mixedrealityheadset worden waarover al jarenlang geruchten rondgaan. Het ontwerpteam van Apple is het daar echter niet mee eens. Dat team wil volgens de FT wachten totdat het technisch mogelijk is om een lichtere AR-bril te produceren, wat beter bij de visie van het bedrijf past, maar nog jaren kan duren.

Apple-ceo Cook heeft zich nu bij het operationsteam en chief operating officer Jeff Williams gevoegd. De topman wil de headset volgens ingewijden alsnog dit jaar uitbrengen, ondanks de bezwaren van zijn ontwerpteam en hoewel dit een duur apparaat wordt dat minder aantrekkelijk zou zijn voor consumenten. Het bedrijf zou vanaf dat punt gaandeweg willen verbeteren. Volgens de FT verwacht Apple in het eerste jaar een miljoen MR-headsets te verkopen, een aantal dat lager ligt dan bij de eerste generatie iPhone en Apple Watch.

Er gaan al jarenlang berichten rond over de komst van een mixedrealityheadset van Apple. Dit apparaat, dat Apple zou willen uitbrengen onder de naam 'Reality', krijgt volgens geruchten een adviesprijs van 3000 dollar. De bril zou eruitzien als een skibril-achtige headset waarmee gebruikers 3d-video's kunnen bekijken, interactieve trainingen kunnen uitvoeren of kunnen chatten met realistische avatars via een vernieuwd FaceTime. Met zijn mixedrealityontwerp zou het een VR-bril worden die via camera's ook AR-achtige beelden kan tonen.

De FT meldt dat er al zeven jaar aan het project wordt gewerkt en dat de onenigheid over de release ervan al vanaf het begin speelt. Oud-werknemers die aan het project hebben gewerkt, geven aan dat de druk om de bril uit te brengen 'enorm hoog' is nadat de onthulling ervan in de afgelopen jaren meermaals is uitgesteld.