'Apple-ceo wil dit jaar MR-headset uitbrengen ondanks bezwaren ontwerpteam'

Apple-ceo Tim Cook wil ondanks bezwaren van zijn ontwerpteam alsnog dit jaar zijn mixedrealityheadset uitbrengen. Dat melden ingewijden aan de Financial Times. Het ontwerpteam zou willen wachten tot het mogelijk is om een lichtere AR-bril te produceren.

Het operationsteam van Apple wil een zogeheten V1-product uitbrengen als eerste product van Apples AR- en VR-divisie, schrijft de FT op basis van informatie van ingewijden. Dat zou de mixedrealityheadset worden waarover al jarenlang geruchten rondgaan. Het ontwerpteam van Apple is het daar echter niet mee eens. Dat team wil volgens de FT wachten totdat het technisch mogelijk is om een lichtere AR-bril te produceren, wat beter bij de visie van het bedrijf past, maar nog jaren kan duren.

Apple-ceo Cook heeft zich nu bij het operationsteam en chief operating officer Jeff Williams gevoegd. De topman wil de headset volgens ingewijden alsnog dit jaar uitbrengen, ondanks de bezwaren van zijn ontwerpteam en hoewel dit een duur apparaat wordt dat minder aantrekkelijk zou zijn voor consumenten. Het bedrijf zou vanaf dat punt gaandeweg willen verbeteren. Volgens de FT verwacht Apple in het eerste jaar een miljoen MR-headsets te verkopen, een aantal dat lager ligt dan bij de eerste generatie iPhone en Apple Watch.

Er gaan al jarenlang berichten rond over de komst van een mixedrealityheadset van Apple. Dit apparaat, dat Apple zou willen uitbrengen onder de naam 'Reality', krijgt volgens geruchten een adviesprijs van 3000 dollar. De bril zou eruitzien als een skibril-achtige headset waarmee gebruikers 3d-video's kunnen bekijken, interactieve trainingen kunnen uitvoeren of kunnen chatten met realistische avatars via een vernieuwd FaceTime. Met zijn mixedrealityontwerp zou het een VR-bril worden die via camera's ook AR-achtige beelden kan tonen.

De FT meldt dat er al zeven jaar aan het project wordt gewerkt en dat de onenigheid over de release ervan al vanaf het begin speelt. Oud-werknemers die aan het project hebben gewerkt, geven aan dat de druk om de bril uit te brengen 'enorm hoog' is nadat de onthulling ervan in de afgelopen jaren meermaals is uitgesteld.

Mocku-up: Apple VR-headset

Tekening van hoe de Apple-headset eruit kan komen te zien op basis van beschrijvingen van anonieme bronnen. Bron: The Information

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 13-03-2023 16:19 54

13-03-2023 • 16:19

54

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Reacties (54)

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Menesis 13 maart 2023 16:57
Ik denk dat er wel wat te zeggen is om nu al met een VR bril (met passthrough AR) te komen. Meta timmert hard aan de weg in die markt met hun eigen gesloten OS en Apple wil die boot denk ik niet missen. De Quest2 / pro zijn nog niet perfect, maar het komt qua gebruikerservaring wel al een beetje in de buurt van wat je van Apple zou verwachten denk ik.
Met een beter display en de energiezuinige en krachtige Apple Silicon SOCs zie ik een VR bril van Apple wel zitten. (sidenote: de M2 SOC blijkt Atomics te ondersteunen, een vereiste voor Unreal Engine nanite. Als dat icm Lumen zou werken op een VR bril van Apple heb je toch wel een enorme voorsprong op de Qualcomm XR2 lijn en dan kun je erg mooie games verwachten)

Een AR-bril is een grote stap verder. De huidige hardware (Magic Leap 2 / HoloLens2) is 5 tot 10x zo duur als een VR bril.
Het probleem zit hem vooral in de displays, die zijn veel moeilijker te produceren dan voor VR brillen. De toekomst is MicroLEDs. En die zijn nog minstens 5 jaar verwijderd van productie.

[Reactie gewijzigd door Menesis op 23 juli 2024 07:25]

SuperDre
@Menesis13 maart 2023 19:50
Ben benieuwd of Epic verbeteringen heeft aangebracht in UnrealEngine 5.2 voor wat betreft VR, want nanite en lumen werkte alleen tot nu toe met een aparte build van 5.1
Menesis @SuperDre13 maart 2023 20:15
Nanite en Lumen werken prima voor PC VR in UE 5.1.1.
Ben voor m'n werk bezig met een project met een aardig groot BIM model (300miljoen polys). Met Lumen en Nanite en DLSS3 aan loopt het redelijk (60 FPS ish) in VR op een RTX 3070. Al moet er eigenlijk een 4xxx aan te pas komen om het echt vloeiend en zonder dlss te laten lopen.

[Reactie gewijzigd door Menesis op 23 juli 2024 07:25]

VirtualBuilders @Menesis13 maart 2023 21:34
Echt profiteren van DLSS3 doe je pas met een RTX 40-serie kaart. Wij gaan dit jaar ook VR onderzoeken met UE5.1 (hopelijk snel 5.2) in onze applicatie. Probleem bij ons is dat we BIM models op runtime inladen en er dus (nog) geen nanite models van kunnen maken, laat staan mesh cards en distance fields kunnen laten genereren.
PVDK007 @Menesis13 maart 2023 22:51
Meta timmert hard aan de weg? Ik zie daar in de praktijk echt niks van terug. AR is leuk als je een klein voorproefje wilt hoe iets eruit komt te zien maar daar blijft het bij. Het hele toekomst idee dat we met brillen thuis gaan zitten wordt hem niet. Het is een niche en dat zal zo blijven. Het enige waar ik op dat gebied toekomst in zie is als je geen bril meer nodig hebt.
el.gee 13 maart 2023 16:22
Wat kan je nog meer zeggen na volgende analyse van Mr. Jobs himself :

https://youtube.com/watch...XvqIM&si=EnSIkaIECMiOmarE
SeenD @el.gee13 maart 2023 16:33
Ja, zie huidige Apple. Dat boek "After Steve" laat heel goed zien wat er nu mis is bij Apple. Het bedrijf wordt gerund door logistics en business people, en niet door product en design people. Dat is heel goed voor sales en kleine productverbeteringen. Maar als dat doodbloedt, dan heb je weinig meer over. Al het design-talent en creatieve talent is vertrokken.
Keypunchie
@SeenD13 maart 2023 17:41
“Kleine designverbeteringen” is net iets te weinig credit voor:
* Airtags
* Homepod
* Mac Studio
* Studio Display
* Apple Watch Ultra

De volledige transitie naar Apple Silicon daargelaten, wat een under-the-hood, maar echt geen kleine verandering is geweest.

[edit]
Homepod nog toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 07:25]

Menesis @Keypunchie13 maart 2023 20:24
En Airpods. De omzet van Airpods (12.1B $) alleen al was in 2021 groter dan de omzet van Spotify of Twitter. Niet eens zo ver verwijderd van NVidia (16.7B $).
En reken maar dat Apple ook nog eens dikkere winst over die Airpods heeft maakt, itt het verlieslijdende Twitter en Spotify.
theduke1989 @Menesis14 maart 2023 08:10
Ik zie vaker om me heen mensen met goedkopere oordopjes komen en niet meer met AirPods.

Die doen het ook prima
HelloJed @theduke198914 maart 2023 08:29
Anekdotisch... Bovendien heeft Apple in Amerika een veel grotere markt in handen.
Menesis @theduke198914 maart 2023 09:20
Ja prima, maar dat was niet het punt van de discussie.
Wolfos @Keypunchie14 maart 2023 19:14
De volledige transitie naar Apple Silicon daargelaten, wat een under-the-hood, maar echt geen kleine verandering is geweest.
Under-the-hood misschien, maar de Macbook Air is echt getransformeerd. Ik had altijd een wat oudere MBA als soort Office PC'tje. Beetje internetbankieren, administratie doen, etc. Meer moest je er niet van vragen.
Startte je een webbrowser op dan werd ie heet en klonk het alsof een vliegtuig op steeg.

Maar de M1 is een volwaardige PC in nog kleiner formaat. Maakt geen herrie, word zelden warm. Echt top laptop. Ik wil nooit meer terug naar actieve koeling.
Verwijderd @SeenD13 maart 2023 18:51
Lol, leuk verhaal maar in de praktijk zie je juist totaal het tegenovergestelde. Het waardeloze toetsenbord is eindelijk weg, MagSafe is terug en er wordt simpelweg veel meer geluisterd naar klanten in plaats van vasthouden aan ‘design’.

Het is een balans en je zag dat Apple best was doorgeslagen. Ik zie dit eerder als terug naar wat het beste werkt.

Ik heb best wat commentaar op Tim Apple maar dit is er niet een.
runeazn @SeenD13 maart 2023 17:09
Het is net een kip ei probleem.
Brengt sales het geld binnen of de engineers?

Geen engineers, geen product.
Geen verkoop, geen geld.

Heb je nu een product nodig of heb je een verkoop nodig?

Nu ben ik zelf een ingenieur maar ik weet dat ik zelfs zonder product een verkoop kan maken. Je kan mensen gebakken lucht verkopen of bad water.

Haal zelf maar uit wie dan wellicht belangerijker is.
SeenD @runeazn13 maart 2023 18:35
Ja goed punt. Jobs was sterk in design en visionair en goede salesman. Tim Cook is heel goed in excel.
roches @runeazn13 maart 2023 20:43
Iedereen binnen een bedrijf heeft elkaar nodig, inkoop, productie, verkoop en logistiek.

Er is eigenlijk geen belangrijker iemand, haal één van de componenten weg en alles loopt vast.

Zo makkelijk is het, en dan kun je nog zo hoog opgeleid zijn als je wil, maar als logistiek niet meer werkt krijgen je klanten geen product.

Afzender de reachtruck-chauffeur...
CivLord @runeazn14 maart 2023 07:41
Beide zijn belangrijk.
Maar de vraag is moet Sales&Marketing de producten verkopen die Engineering&Design maakt? Of moet Engineering&Design de producten maken die Sales&Marketing denkt met de hoogste winstmarge te kunnen verkopen?
Apple is groot geworden met de eerste aanpak, gecombineerd met een Sales&Marketing-afdeling die stront aan een varkensboer kon verkopen. Maar nu zijn ze overgestapt op de tweede aanpak. Weinig nieuwe aansprekende producten of aansprekende vernieuwingen. Ze hebben hele trouwe gebruikers, waardoor de verkopen van nieuwere versies door gaan, maar ze hebben geen WOW-factor meer waarmee ze veel nieuwe gebruikers aantrekken.
Keypunchie
@el.gee13 maart 2023 16:27
Ik snap het punt niet helemaal, zonder context.

Is het punt: Cook is een “marketing&sales guy, hij snapt het niet”

of is het

“Cook snapt dat hij de product guys hun plek in de zon moet geven, dus hij kiest voor product lanceren, ongeacht marketing & sales bezwaren”

Mijn mening: de geruchten zeggen dat ze hooguit een miljoen verwachten weg te zetten, dus maakt toch niet uit, gaan met die banaan. Dan is het maar de volgende “Apple Hifi”

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 07:25]

maradesign @Keypunchie13 maart 2023 16:32
ik denk dat het punt is. Cook wil dat ding verkopen of het nu een goed product is of niet.
Keypunchie
@maradesign13 maart 2023 17:10
Dat hij iets wil verkopen siert hem
juist en lijkt me een goed uitgangspunt.

Maar “hij is geen product guy” is net te makkelijk. @mOrPhie heeft een heel goed punt daarover dat het om de balans draait.

Cook heeft ook AirPower gewoon gecanceld toen het niet goed genoeg was, dus hij is echt niet zonder lef of inzicht.

Hij is aan het einde van de rit wel de eindverantwoordelijke en (als het gerucht klopt) dan neemt hij die hier. Volgens mij op een best overwogen manier. Als het echt prut was dan had hij wel de AirPower (of Project Titan) route gekozen.
jpsch @maradesign13 maart 2023 17:02
Soort butterfly keyboard?
Ruffian @maradesign13 maart 2023 19:46
Cook wilde nog 1 'nieuw' product lanceren en daarna met pensioen gaan.
Ik denk dat die niet meer langer wil wachten (misschien ziek, moe, toe aan een relatie?).
Halo_Master @maradesign14 maart 2023 08:18
Nee, ik denk dat de designafdeling geen bezwaar heeft tegen het product zelf, maar dat ze liever een meer allerdaags product zien die voor meer consumenten bereikbaar is en die ook nog eens mooier is om te zien.

Dat hoeft het product zelf natuurlijk geen slecht product te maken.
Strategie is gewoon anders:
Of nu high end beginnen, en de software ontwikkeling door developers alvast opstarten.
Of eerst wachten tot er een product komt die misschien meer wordt verkocht, maar waarvoor er nog geen software is.

Dan denk ik eerlijk gezegd dat het eerst uitbrengen van een artikel voor een selecte groep(incl developers ) voordat het echte mainstream product wordt uitgebracht , misschien wel beter.
LurkZ @Keypunchie13 maart 2023 16:57
Cook wil de beta versie V1 lanceren en later V2.
mOrPhie @el.gee13 maart 2023 16:41
Ik denk dat dat hier niet opgaat. Het is en blijft een balans-game. Engineers hebben de neiging om een product nooit af te verklaren. Een engineer die naar de eerste iPhone kijkt, ziet wellicht de gebreken: geen 3G, net iets te trage processor, geen apps, korte accuduur. Gelukkig zag Steve Jobs dat anders: die zag hoe je met de iPhone zo'n enorm uniek apparaat op de markt bracht, dat al die tekortkomingen er niet toe doen. Eerder op de markt zijn en daarna domineren met constante verbetering was zijn aanpak. En daar lijkt men nu ook voor te kiezen.

Dat Tim Cook echt anders werkt dan Steve Jobs lijkt me duidelijk. Tim is veel meer een operator dan een visionair. Hij zal het dus van de adviezen van z'n team moeten hebben. Jeff Williams is zelf een engineer en kan die inschatting daarom wellicht wel goed maken.

Meta heeft een behoorlijke voorsprong opgebouwd in XR. Maar Meta is nu behoorlijk kwetsbaar met alle ontslagen, de tegenvallende verkoopresultaten van de Quest Pro en de interne discussie over wel of geen metaverse, dat het qua timing het juiste moment is voor Apple om met hun betere alternatief te komen (ervan uitgaande dat ze dat hebben).
Wolfos @mOrPhie13 maart 2023 17:57
Op de techniek vooruit lopen is nooit goed. Als je zoals Tim Cook gelooft dat AR echt belangrijk gaat worden, dan is de juiste timing van levensbelang.
De iPhone 1 was prima getimed, omdat het qua UX zo'n gigantische verbetering was ten opzichte van andere smartphones van die tijd. De ontvangst was dan ook uitstekend. Het grote minpunt waar men het toen over had was niet de accuduur of gebrek aan 3G, maar de hoge prijs.

Maar brengen ze een AR bril uit die te lomp is, dan beperken ze de toepassingen en denkt iedereen "wat moet ik hier nou weer mee?", en die eerste indruk kunnen ze niet meer over doen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 07:25]

bigbadbull @Wolfos14 maart 2023 12:49
hmm de ontvangst van de eerste iphones was om te huilen, iedereen moest naar buiten om te kunnen bellen :P (weet het je had het over een ander soort ontvangst)
Waren nog wel meer gebreken aan , geen copy paste bvb.
nils7 13 maart 2023 16:25
Ze kunnen beter wachten tot ze een elegante AR bril kunnen produceren dan een MR bril die je eigenlijk alleen thuis kan gebruiken.
bugcyber @nils713 maart 2023 16:34
Ik gok dat er wel een nieuwe iPhone of andere mobiel apparaat van apple uitkomt, zodat je dit ook onderweg kan gebruiken... (ik dacht zelfs dat 'volgens geruchten' hier een mobile SOC in zou zitten)

[Reactie gewijzigd door bugcyber op 23 juli 2024 07:25]

nils7 @bugcyber13 maart 2023 16:38
Oh je zal de MR bril ongetwijfeld onderweg kunnen gebruiken maar dat zal niemand dragen gok ik.
In de auto kan je het al helemaal niet dragen bijvoorbeeld.
bugcyber @nils713 maart 2023 16:49
Op een degelijke AR headset in de stijl van de Ray ban bril gaan we denk ik nog wel enkele jaren moeten wachten.
Dit zal eerder door bedrijven gekocht worden. en ik ik zie een zakenman (of apple fan) dit nog wel op een lange vliegreis of treinrit gebruiken om wat media te consumeren...
nils7 @bugcyber13 maart 2023 16:54
Mwoah de nReal AR glasses komen aardig in de buurt.
Als die het al kunnen.
bugcyber @nils713 maart 2023 18:02
46° fov tov 120° fov (en alle overige sensoren) die apple er in wil is toch wel een verschil, maar over een paar jaar is dit wellicht mogelijk.
mOrPhie @nils713 maart 2023 16:49
De veiligheidsaspecten zijn extreem belangrijk natuurlijk, maar dat je deze niet op zou kunnen hebben in de auto vind ik op dit moment nog een aanname. Dit is de CEO van Lynx die de Lynx-R draagt terwijl hij aan het skiën is: https://www.youtube.com/watch?v=MeysDwdPqqc. Als je de Lynx-R op hebt dan geeft dat het gevoel alsof je FoV niet onderbroken wordt. Alsof je een bril met dik montuur ophebt bijvoorbeeld. Dus mits de latency goed is, de camera's van goeie kwaliteit en het stereoscopisch effect is goed, dan moet het prima mogelijk zijn deze in de auto te dragen. Dat gezegd hebbende is het de vraag of dat legaal is, maar dat is een andere discussie.
mOrPhie @bugcyber13 maart 2023 16:44
Dit is een goede uitleg van hoe Apple dat zou kunnen zien: https://www.youtube.com/watch?v=64Qrtc6y3ug&t=25s.
bugcyber @mOrPhie13 maart 2023 18:14
Kort samen gevat:
apple reality pro @ $ 3000
- TSMC/Sony micro µOLED pannels met circa 4000x4000 pixels ($ 120 per stuk)
- lichtgewicht headset
- meerdere camera's + Lidar
- apple digital crown dial voor controle
- Pancake Lenzen
- 120° Fov
- geautomatiseerd/gemotoriseerde IPD aanpassing via eye tracking
- magnetische corrigerende lenzen voor bril dragers.
- Basic SOC(genre A15) in de headset voor verwerking van beeld en camera data.
- Secundaire SOC(genre M2) voor ios en applicaties.
- Los batterij pack/'Puck' (8646 mAh) voor 2 uur gebruik
- deze 'puck' zou mogelijks ook de Secondaire soc bevatten met als voordeel, een koelere, meer compacte, lichtere headset, en upgrade mogelijkheid

goedkopere gen2 headset (gemaakt door Foxcon) @ $ 1500 tegen 2025

Als ze effectief voor het concept met een losse processing/batterij puck gaan en er geen plek is voor een bril, dan kan dit best wel een compacte headset worden.
- Pancake lenzen dicht tegen de ogen.
- geen batterij in de headset nodig.
- geen ruimte nodig voor een koelblok en fan.
ariekanari 13 maart 2023 16:30
Het ontwikkelen heeft te veel gekost en te lang geduurd volgens het topmanagement. Financiële belangen gaan boven de mening van het ontwerpteam of productstatus (nog niet marktrijp volgens ontwerpteam/insiders).

Geen idee hoe dit product zich verhoudt tot VR-brillen van de concurrentie als zie ik wel op zijn minst een behoorlijke overlap en daarom de push van het topmanagement om het op de markt te brengen.
Ik denk dat de merkschade (met de aanname dat het "klopt" dat het product nog niet marktrijp is volgens insiders) wel mee zal vallen. Tegenwoordig wordt toch alles gefixed met firmware updates nadat het op de markt is gebracht.
batteries4ever @ariekanari13 maart 2023 18:11
Eh... het meningsverschil gaat kennelijk over de hardware - ik geloof dat firmware updates daar niet gaan helpen! Versie 3 is vast al heel bruikbaar en begint naar Apple maatstaven al betaalbaar te worden, al is het €3000 prijspunt van de geruchten wel erg hoog.
Darkangle 13 maart 2023 16:31
1M units is niet bijzonder veel in vergelijking met bv hoeveel headsets meta heeft weg gezet.
bugcyber @Darkangle13 maart 2023 16:43
ik denk dat je dit eerder moet vergelijk met hoeveel quest pro's of HP Reverb G2 Omnicept headset's er verkocht zijn... (pro markt) Dan denk ik dat 1M wel wat meer is.
Darkangle @bugcyber13 maart 2023 16:46
Zou zo maak kunnen, daar heb ik de verkoop cijfers nog niet van binnen.
mOrPhie @Darkangle13 maart 2023 16:56
De iPhone werd ook aangekondigd met als doelstelling een 1% marktaandeel. Met een verwacht 14 miljoen VR headsets verkocht in 2024 (https://www.statista.com/...96/vr-headsets-worldwide/) is 1 miljoen dus zelfs aan de hoge kant geschat.
SuperDre
@Darkangle13 maart 2023 19:43
1 miljoen units a 3.000 euro is wel ff wat anders dan de headsets van Meta. Waar de meta headset bedoelt is voor de mainstream consument, is deze van Apple dat zeker niet.
secret17 13 maart 2023 16:45
Ik vind het lastig om hier iets van te vinden omdat ik niet weet welke doelgroep Apple met deze bril wil bereiken en wat dan ondanks het gewicht de features van het ding worden. Als de bril inderdaad rond de € 3000,- gaat kosten dan is het geen bril die op de gemiddelde consument is gericht, dus dan zoek ik het eerder in de zakelijke hoek waar ook de Hololens zit.

Ik vermoed dat als dit klopt dat Cook de boot niet wil missen als het om AR/VR gaat en tegelijkertijd misschien deze eerste versie wel gewoon als 'beta met support' uit wil brengen zodat een groter publiek feedback kan gaan geven op wat goed is en wat beter moet. En wellicht willen ze de app-markt open gooien om app-developers iets tastbaars te geven; zonder een bril komt er ook geen 3rd party software natuurlijk. Ze zullen op deze eerste versie iig vast geen geld verdienen als ze er 'slechts' een miljoen van verkopen.
sdziscool @secret1713 maart 2023 17:10
ikzelf verwacht dat cook dit gewoon wil gaan gebruiken als een soort developer kit zodat er content is zodra de consumentvriendelijke versie uitkomt. De designers zelf zijn wat dat betreft te strikt voor zichzelf aangezien zoals je zegt ze niet echt iets maken voor de gemiddelde consument.
AlainG 13 maart 2023 18:28
Dit is typisch verschil tussen (sales) management en engineers. Iedereen heeft een beetje gelijk. Tim Cook wil nu uitbrengen om de markt al een beetje te verstoren en engineers willen perfect product. Ik heb zelfs het idee dat al deze verhalen van Apple zelf komen:

- je blijft in het nieuws
- je kan zien hoe mensen reageren
- mensen die nu willen kopen wachten misschien op Apple.
- je kan altijd zeggen zie je wel volgend product is beter.
Johnny D @AlainG14 maart 2023 08:41
Nou dat zie ik toch anders
Managers hebben een veel te korte visie op iets , want die denken alleen aan geld
En de engineers willen dat het perfect is , wat ze ook wel verplicht zijn met het vermoedelijke prijskaartje van $3000,-
Als hij voor die prijs eigenlijk nog niet af is kun je hem beter niet uitbrengen want een volgende zal er niet meer komen
AlainG @Johnny D14 maart 2023 09:07
We hebben exact dezelfde visie op managers en engineers... Alleen de vraag is nu uitkomen en nog iets van de koek meenemen en hopelijk een betere bril later of misschien helemaal niks. Het blijft een gok.
Mizgala28 13 maart 2023 16:26
Tja dat Tim Cook een geldwolf is was een bekend verhaal, Apple is door hem zo belachelijk veel waard.

Niet dat Jobs heilig was hoor, maar Cook heeft slechts 1 doel voor ogen en dat is puur winst maximaliseren, en hoeveel andere bedrijven dat ook doen, in mijn ogen (persoonlijke mening) schiet hij ermee door, omdat hij weet dat Apple en dus ook hij ermee weg komen.

Want ergens betwijfel ik dat die headset af is, iOS 16 kwam uit met veel issues (waar ik gelukkig weinig last van had, maar ze zijn er en ik ontken ze niet), dus wie zegt mij niet dat nu hetzelfde met die headset gebeurt als Cook z'n zin krijgt?

Precies

en ik weet dat bepaalde mensen het hier niet mee eens zijn, so let it be

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 23 juli 2024 07:25]

Bpow 13 maart 2023 16:53
Tja, je kan niet ontkomen om de vraag te stellen: Wat zou Jobs gedaan hebben?

En ik weet wel zeker dat als het echt zo'n lomp ding is dat zich verre van onderscheidt van wat de huidige markt aanbiedt hij van zijn leven het niet gaat doordrukken. Dit is typisch zo'n keuze die je maakt om de aandeelhouders tevreden te houden. Er is al veel geld geinvesteerd en ze willen resultaten zien. En daar had Steve Jobs dus schijt aan.

Denk zelf wel dat het product acceptabel genoeg is voor Apple begrippen, en dat de normale leek zelf amper zullen merken wat er alsnog beter kan. Maar dat is juist dat stukje perfectionisme van Apple dat je nu mist, vooruitdenkend aan iets waar anderen niet aan gedacht hebben.

[Reactie gewijzigd door Bpow op 23 juli 2024 07:25]

Davy de Vries 14 maart 2023 10:49
Even een andere visie die hier niet beschreven wordt.

Wat nou als Tim besluit om de eerste versie als dev-kit uit te brengen voor developers. Ook om zo content/apps te voorzien. Eventueel ook voor een goedkopere prijs.

En dan voor versie 2 die wel lichter is en voor consumenten/mainstream bedoeld is uit te brengen, voor de volle prijs?

[Reactie gewijzigd door Davy de Vries op 23 juli 2024 07:25]


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