Bloomberg: Apples MR-headset krijgt USB-C-aansluiting voor dataoverdracht

Apples komende mixedrealityheadset krijgt mogelijk een USB-C-aansluiting voor dataoverdracht. Dat meldt Bloomberg-journalist Mark Gurman. De journalist bevestigt daarnaast dat de headset een externe accu krijgt, die magnetisch wordt verbonden.

De mixedrealityheadset van Apple krijgt twee aansluitingen, schrijft Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. De headset krijgt een USB-C-aansluiting, die puur is bedoeld voor dataoverdracht, en een nieuwe oplaadpoort. Daarmee wordt een externe accu bekabeld aan de headset verbonden. De accu in kwestie zou lijken op een MagSafe-batterypack voor iPhones en is nodig om de headset te gebruiken. The Information zei eerder al dat de MR-headset een externe accu krijgt, die met een MagSafe-achtige kabel aan de headset wordt verbonden.