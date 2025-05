Intel-patent deelt details L4-cache die mogelijk wordt gebruikt in Meteor Lake

Een patent van Intel deelt details over de werking van Intels L4-cache, Adamantine. Onlangs suggereerde een Linux-patch dat Intel dergelijke cache gaat gebruiken in zijn komende Meteor Lake-cpu's voor consumenten.

Het patent stelt dat Intels 'volgende generatie soc-architectuur' mogelijk beschikt over 'grote on-package caches', merkte techwebsite VideoCardz als eerste op. Deze moeten dienen als L4-cache. De cache heet 'Adamantine' of 'ADM' en moet volgens Intel 'nieuwe toepassingen mogelijk maken'.

De toegangstijd tot deze L4-cache moet bijvoorbeeld veel korter zijn dan de toegangstijd voor dram. Volgens het patent kan Adamantine daardoor onder meer gebruikt worden om communicatie tussen de cpu en beveiligingscontroller verbeteren. Ook moeten opstarttijden verlaagd worden door gebruik van L4-cache. De L4-cache zou namelijk gegevens bewaren bij het resetten van de pc.

Er gaan al langer berichten rond dat Intel L4-cache gaat introduceren, specifiek in zijn komende Meteor Lake-processors. Eerder deze maand verschenen vermeldingen daarvan in een Linux-patch, merkte Phoronix op. De patch in kwestie verwees naar 'ADM/L4' in Meteor Lake, maar deelde verder geen details. ADM blijkt nu dus voor Adamantine te staan.

Het nieuw opgemerkte patent noemt de term Meteor Lake niet concreet, maar bevat wel verwijzingen naar deze cpu-generatie. Afbeeldingen uit het patent tonen een cpu met twee Redwood Cove-cores en acht efficiëntere Crestmont-kernen op één 'tile', de term die Intel hanteert voor chiplets. Specifiek die cores worden gebruikt in Meteor Lake. Het diagram toont daarnaast een losse gpu-tile met 64 execution units en een soc-tile. Het is al langer bekend dat Meteor Lake een ontwerp met dergelijke tiles krijgt.

Het is nog niet bekend hoeveel L4-cache Intels komende processors krijgen. Mogelijk verschilt dat per model. Leaker Moore's Law is Dead stelde in een recente video dat het bedrijf momenteel interne tests doet met caches van 128 tot 512MB. Op termijn zou dat kunnen oplopen meer dan een gigabyte. Moore's Law is Dead deelt vaker informatie over onuitgebrachte producten, hoewel de juistheid daarvan wisselvallig is.

Intels L4-cache-patent (links) en de eerder bevestigde opbouw van Meteor Lake, met een cpu-chiplet, gpu-chiplet en soc-chiplet