Intel Meteor Lake-laptop-cpu met 16 cores en 22 threads verschijnt in Geekbench

Er zijn details verschenen over een Intel Core Ultra 7 1002H-laptopprocessor. Deze cpu wordt gebaseerd op de Meteor Lake-architectuur en beschikt over 16 cores en 22 threads. Intel kondigt Meteor Lake later deze maand officieel aan tijdens zijn Innovation-evenement.

Intel Core Ultra 7 1002H in Geekbench
Afbeelding via Geekbench

De onaangekondigde Intel Core Ultra 7 1002H verscheen onlangs in de Geekbench-database, merkte @BenchLeaks op. De laptopprocessor beschikt over 6 P-cores met hyperthreading en 10 zuinigere E-cores. Daarmee beschikt de cpu in totaal over 16 cores en 22 threads. Twee van die E-cores zitten echter in de SoC-chiplet verwerkt, zo bevestigde Intel eerder al. Die extra E-cores worden volgens geruchten gebruikt voor connected stand-by. De Core Ultra 7 1002H heeft volgens de Geekbench-listing een kloksnelheid van 3,4GHz met boostclocks tot 5,0GHz. De listing noemt daarnaast 24MB L3-cache. De chip haalt single- en multicorescores van respectievelijk 2439 en 12.668.

De getoonde Core Ultra 7 1002H betreft een zogeheten qualification sample. Die cpu's hebben doorgaans nog niet de definitieve productnaam. Mogelijk krijgt de releaseversie van de chip dan ook een andere modelnaam. Volgens VideoCardz gaat de cpu mogelijk de Core Ultra 7 165H heten, hoewel ook dat nog niet officieel is bevestigd. Intel zei eerder al wel dat het de 'i' uit zijn cpu-modelnamen gaat weghalen en een 'Core Ultra'-merk introduceert.

Intel deelde eerder al enkele details over zijn komende Meteor Lake-platform. Met deze chips stapt Intel over op een ontwerp met zogeheten tiles, een soort chiplets. De processors krijgen bijvoorbeeld een compute-tile, met de cpu-cores, een gfx-tile met een geïntegreerde gpu en een SoC-tile waar onder meer een neural processing unit en de twee extra E-cores in zitten verwerkt. Intel kondigt zijn Meteor Lake-processors volgende week officieel aan tijdens zijn Innovation-evenement.

Intel Meteor Lake 2022 IEEE VLSI Symposium

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 20:21 9

13-09-2023 • 20:21

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Reacties (9)

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Timoo.vanEsch 14 september 2023 10:10
Wait, what?!
Als ik dit bericht goed begrijp, hebben ze dus een CPU-tile met 6 P-cores en 8-E-cores (zoals de huidige generatie), een GPU-tile, een SOC-tile met 2 E-cores (dewadde?) en een IO-tile. Klinkt alsof de die-shrink van de SOC ertoe heeft geleid dat ze wat ruimte over hadden.

"Let's put in some extra cores!" :+

Hoe moet díe workload worden verdeeld dan?
Was het voorheen al een probleem om tussen P- en E-cores te besllissen (aangezien E-cores een andere instructieset hebben dan P-cores), nu moet de workload voor E-cores ook nog worden opgesplitst tussen CPU-tile en SOC-tile?

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 22 juli 2024 14:38]

gigatech540 13 september 2023 20:27
Zijn dit mooie cijfers of zoals standaard maar een paar procent meer performance?
ronaldmathies @gigatech54013 september 2023 20:35
Geen idee maar heb net even de scores can de M2 Max er bij gezocht en die haalt hogere scores ( 2734 Single core en 14464 Multi core).

Maar ik weet niet of dit een high end soc is of mod range.
the_stickie @gigatech54013 september 2023 22:23
Alles is relatief!
Het zal afhangen van waarmee je vergelijkt en wat je verwacht.
Uiteindelijk blijft het een laptop processor, dus iets sneller is sowieso te vinden in andere segmenten. Of dit ding voor jou mooie cijfers biedt zal dus afhangen van je wensen en budget.

Wel kan je bijna met zekerheid zeggen dat nieuwere generaties over het algemeen beter presteren binnen een gelijkaardig power budget.
Al bij al veel blabla om te zeggen dat het zal afhangen van de integratie in producten en hun prijs en performantie om te kunnen zeggen dat dit "mooie cijfers" zijn of "mooie marketing"
Praetextatus 13 september 2023 20:29
Ter referentie, de Ryzen 9 7945hx geekbench single core score is 2699 en multicore score is 15263.
andru123 @Praetextatus13 september 2023 20:49
Ryzen 9 7900 is top model van AMD, moet je dan met i9 vergelijken, denk ik.
En ik vind de Geekbench scores vrij inconsistent - als je zoekt op deze CPU scores in geekbench database, krijg je allerlij scores van 5000 tot 17000.
Als je vergelijkt met vorige generatie 13600hx of 13700hx - dan vallen de resultaten iets tegen.
N8w8 @andru12313 september 2023 22:11
Het is ook nog maar de vraag hoeveel ie voor die scores verbruikt.
HX zijn momenteel de meest verbruikende laptop modellen, terwijl dit niet een HX is maar een H.
Als deze niet zoveel verbruikt kunnen de scores alsnog prima zijn.
RockmanX 14 september 2023 08:55
"Ultra" naampje geleend van Apple? Ik ben benieuwd wat de performance per watt is.
Vulcanic 14 september 2023 10:30
Lijkt erop dat Intel steeds meer gaat naar allemaal verschillende cores voor verschillende workloads, i.p.v alle cores al het type werk te kunnen laten doen.

Is een interessante keus, kijken of het goed uit gaat pakken.

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