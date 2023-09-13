Intel Meteor Lake-laptop-cpu met 16 cores en 22 threads verschijnt in Geekbench

Er zijn details verschenen over een Intel Core Ultra 7 1002H-laptopprocessor. Deze cpu wordt gebaseerd op de Meteor Lake-architectuur en beschikt over 16 cores en 22 threads. Intel kondigt Meteor Lake later deze maand officieel aan tijdens zijn Innovation-evenement.

De onaangekondigde Intel Core Ultra 7 1002H verscheen onlangs in de Geekbench-database, merkte @BenchLeaks op. De laptopprocessor beschikt over 6 P-cores met hyperthreading en 10 zuinigere E-cores. Daarmee beschikt de cpu in totaal over 16 cores en 22 threads. Twee van die E-cores zitten echter in de SoC-chiplet verwerkt, zo bevestigde Intel eerder al. Die extra E-cores worden volgens geruchten gebruikt voor connected stand-by. De Core Ultra 7 1002H heeft volgens de Geekbench-listing een kloksnelheid van 3,4GHz met boostclocks tot 5,0GHz. De listing noemt daarnaast 24MB L3-cache. De chip haalt single- en multicorescores van respectievelijk 2439 en 12.668.

De getoonde Core Ultra 7 1002H betreft een zogeheten qualification sample. Die cpu's hebben doorgaans nog niet de definitieve productnaam. Mogelijk krijgt de releaseversie van de chip dan ook een andere modelnaam. Volgens VideoCardz gaat de cpu mogelijk de Core Ultra 7 165H heten, hoewel ook dat nog niet officieel is bevestigd. Intel zei eerder al wel dat het de 'i' uit zijn cpu-modelnamen gaat weghalen en een 'Core Ultra'-merk introduceert.

Intel deelde eerder al enkele details over zijn komende Meteor Lake-platform. Met deze chips stapt Intel over op een ontwerp met zogeheten tiles, een soort chiplets. De processors krijgen bijvoorbeeld een compute-tile, met de cpu-cores, een gfx-tile met een geïntegreerde gpu en een SoC-tile waar onder meer een neural processing unit en de twee extra E-cores in zitten verwerkt. Intel kondigt zijn Meteor Lake-processors volgende week officieel aan tijdens zijn Innovation-evenement.