Uitgelekte Intel-slide claimt dat Meteor Lake-S maximaal als i5 beschikbaar komt

De nieuwe generatie Meteor Lake-processors komt alleen als maximaal een Core i5-cpu uit, blijkt uit een uitgelekte slide. Daarop is te zien hoe Meteor Lake alleen in twee varianten uitkomt. In de daaropvolgende Arrow Lake-generatie zouden wel Core i9-modellen uitkomen.

Die informatie staat op een uitgelekte slide die op Twitter is verschenen. Daarin staan specificaties van aankomende Intel-processors. Op de slide staat dat Intel Meteor Lake-S-desktopprocessors met tdp's van 35 en 65W wil uitbrengen. Intel brengt ze maximaal als Core i5-modellen uit in de Meteor Lake-generatie. Er verschijnen dus geen Core i7- of i9-modellen. Er gingen eerder al geruchten rond dat de Meteor Lake-generatie mogelijk alleen als i5- en i7-variant zou worden uitgebracht, maar nu lijkt ook die laatste geschrapt.

Volgens eerdere geruchten van Wccftech komen er uiteindelijk vier modellen van Meteor Lake op de markt. Dat zouden twee modellen met zes prestatie- en zestien energiezuinige cores zijn en twee modellen met zes P- en acht E-cores, die beide als 35W- of 65W-model uitkomen. Een eerder uitgelekt model met een tdp van 125W lijkt geschrapt te zijn. De cpu's komen beschikbaar voor Socket LGA 1851, die de huidige LGA 1700-socket moet opvolgen.

In de slides staat daarnaast informatie over de komende Arrow Lake-processors, die wel als Core i9-variant beschikbaar komen. Die krachtigere varianten krijgen dan ook een hogere tdp van maximaal 125W. Zowel de Meteor Lakes als de Arrow Lakes lijken alleen compatibel te zijn met DDR5 en niet backwards compatibel met oudere geheugenuitvoeringen. De huidige Alder Lake- en Raptor Lake-cpu's ondersteunen wel DDR4 én DDR5.