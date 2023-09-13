WhatsApp brengt Kanalen voor delen berichten met grote groepen wereldwijd uit

WhatsApp heeft zijn Kanalen-functie algemeen beschikbaar gesteld. Die feature laat bekende mensen of organisaties berichten sturen naar grote hoeveelheden volgers. Die berichten kunnen alleen gelezen worden.

Meta bracht WhatsApp-kanalen eerder al uit in een beperkt aantal landen. Nu heeft Meta de functie beschikbaar gesteld in meer dan 150 nieuwe landen, waaronder Nederland en België. Gebruikers kunnen hiermee de kanalen van bekende gebruikers, bedrijven en organisaties volgen. Volgers kunnen berichten in deze kanalen lezen, maar er niet op reageren. De functie doet daarmee denken aan Telegram. Die chatapp heeft al langer soortgelijke read-only-kanalen.

De kanalen staan los van de gewone WhatsApp-gesprekken en gebruikers kunnen niet van elkaar zien welke kanalen ze volgen. Meta voegt woensdag ook enkele verbeteringen door in de Kanalen-feature. Zo is het mogelijk om gevolgde kanalen te filteren op land. Volgers kunnen vanaf nu ook emojireacties achterlaten op berichten in kanalen. Beheerders kunnen berichten in hun kanalen nu maximaal dertig dagen lang bewerken. Daarna worden ze automatisch van de servers van WhatsApp verwijderd, meldt Meta.

WhatsApp kondigde Kanalen in juni al aan. De feature werd in eerste instantie alleen getest door een beperkt aantal organisaties in Singapore en Colombia. Later werd de testversie uitgebreid naar in totaal tien landen. Volgens WhatsApp verschijnen er nu 'duizenden kanalen' van organisaties, sportteams, artiesten en meer. Het aanmaken van kanalen is vooralsnog gereserveerd voor grote organisaties of bekende mensen, maar 'in de komende maanden' wordt het voor iedereen mogelijk om een eigen kanaal te beginnen.