WhatsApp brengt Kanalen voor delen berichten met grote groepen wereldwijd uit

WhatsApp heeft zijn Kanalen-functie algemeen beschikbaar gesteld. Die feature laat bekende mensen of organisaties berichten sturen naar grote hoeveelheden volgers. Die berichten kunnen alleen gelezen worden.

Meta bracht WhatsApp-kanalen eerder al uit in een beperkt aantal landen. Nu heeft Meta de functie beschikbaar gesteld in meer dan 150 nieuwe landen, waaronder Nederland en België. Gebruikers kunnen hiermee de kanalen van bekende gebruikers, bedrijven en organisaties volgen. Volgers kunnen berichten in deze kanalen lezen, maar er niet op reageren. De functie doet daarmee denken aan Telegram. Die chatapp heeft al langer soortgelijke read-only-kanalen.

De kanalen staan los van de gewone WhatsApp-gesprekken en gebruikers kunnen niet van elkaar zien welke kanalen ze volgen. Meta voegt woensdag ook enkele verbeteringen door in de Kanalen-feature. Zo is het mogelijk om gevolgde kanalen te filteren op land. Volgers kunnen vanaf nu ook emojireacties achterlaten op berichten in kanalen. Beheerders kunnen berichten in hun kanalen nu maximaal dertig dagen lang bewerken. Daarna worden ze automatisch van de servers van WhatsApp verwijderd, meldt Meta.

WhatsApp kondigde Kanalen in juni al aan. De feature werd in eerste instantie alleen getest door een beperkt aantal organisaties in Singapore en Colombia. Later werd de testversie uitgebreid naar in totaal tien landen. Volgens WhatsApp verschijnen er nu 'duizenden kanalen' van organisaties, sportteams, artiesten en meer. Het aanmaken van kanalen is vooralsnog gereserveerd voor grote organisaties of bekende mensen, maar 'in de komende maanden' wordt het voor iedereen mogelijk om een eigen kanaal te beginnen.

WhatsApp Kanalen

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 18:56 51

13-09-2023 • 18:56

51

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Reacties (51)

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crunchytail 13 september 2023 19:43
Hier zullen diverse groeperingen erg blij mee zijn. Naast Telegram een mooie manier om op grote schaal nepnieuws / opruiende teksten te verspreiden.
Nimac91 @crunchytail13 september 2023 23:57
Hallo, kunnen we hier op tweakers ff dimmen met al die cynische berichten aub? Nooit eens. Hé wat leuk dat we nieuwe functies krijgen. Ik wordt hier toch wel een beetje moe van hoe negatief mensen ingesteld staan.

Ik vind het fijn dat dit soort dingen toegevoegd worden op Whatsapp. Ik wil ook graag meer functies in de communities app en laat dat maar meer op discord servers lijken met verschillende text channels etc. Ik volg nu bijvoorbeeld direct het Whatsapp kanaal want nu hebben we eindelijk een centrale plek waar net als in Telegram gebruikers kunnen zien wat voor nieuwe functies in de app worden toegevoegd.
DJ Henk @Nimac9114 september 2023 08:31
Hallo, kunnen we hier op tweakers ff dimmen met al die cynische berichten aub? Nooit eens. Hé wat leuk dat we nieuwe functies krijgen. Ik wordt hier toch wel een beetje moe van hoe negatief mensen ingesteld staan.
Tsja, wat kan je anders? Het is natuurlijk helemaal geen nieuwe functie. Berichten distribueren naar een grote groep volgers kan al decennialang op internet. Dit is waarschijnlijk methode honderdzoveel, die bar weinig verschilt van zijn voorgangers. Dus om er nog iets zinnigs over te kunnen zeggen moet je er wel met zo''n geforceerde blik naar gaan kijken.
mjz2cool @DJ Henk14 september 2023 08:41
Decennia is een meervoud van decennium, en Whatsapp is nu zo'n 12 jaar oud dacht ik. Lijkt me dus sterk dat Whatsapp dit al decennia lang kan.

Voorheen had Whatsapp geen kanalen voor read only berichten, dus het is zeker wel een nieuwe functie. Het is totaal niet interessant wat er mogelijk is op andere platformen, die hebben niets te maken met Whatsapp.
AdoptieMoeder @mjz2cool14 september 2023 13:30
Het is totaal niet interessant wat er mogelijk is op andere platformen, die hebben niets te maken met Whatsapp.
Dit is een beetje gek. Beetje alsof je zegt dat wat Jumbo doet niet interresant is voor AH. Tuurlijk is het interresant wat er mogelijk is op andere platformen. Je wilt toch ten alle tijden beter zijn of minimaal mee gaan met de concurrent. Als alle andere (zeg niet dat het zo is) chat platformen dit aanbieden is het wat mij betreft een vrij logische stap dat Whatsapp dit ook implementeerd.

Echter ben ik het wel een soort van eens met @Nimac91 dat berichten versturen op grote schaal niks nieuws is op het internet. Het is niet echt een grote innovatie. Echter is het wel te verklaren. Daarnaast denk ik dat we wel kunnen stellen dat zo'n beetje iedereen in NL wel whatsapp op zijn telefoon heeft. Dus dat bijvoorbeeld Telegram dit aanbied is leuk, maar de slagingskans voor groter succes ligt denk ik hoger bij Whatsapp (in ieder geval in NL).

Dat gezegd hebbende snap ik wel dat je met een geforceerde blik ernaar moet kijken om er iets zinnigs over te zeggen. Maar je zit niet voor niks op een site over tech, dus een update van een nieuwe feature in software op Tweakers is denk ik niet helemaal onverwachts :)
mjz2cool @AdoptieMoeder14 september 2023 15:29
Ik bedoel ermee dat het om nieuwe functionaliteit gaat voor Whatsapp, dat andere platformen het al hebben verandert daar toch niks aan? Als Jumbo een systeem implementeert die je boodschappen afrekent bij het verlaten van de winkel en later doet AH dat ook, dan is dat toch nog steeds nieuw voor AH?
AdoptieMoeder @mjz2cool15 september 2023 10:53
interessant wat er mogelijk is op andere platformen
Klopt. Je heb het zelf namelijk over andere platformen ;)
DJ Henk @mjz2cool14 september 2023 08:45
Het is totaal niet interessant wat er mogelijk is op andere platformen, die hebben niets te maken met Whatsapp.
Wat interessant is of niet is natuurlijk persoonlijk, maar ik mag toch hopen dat je wereld groter is dan alleen het Whatsapp-platform. Als het inderdaad de enige app is die ooit op je telefoon heeft gestaan is het natuurlijk zeker een zeer interessante toevoeging.
mjz2cool @DJ Henk14 september 2023 15:30
De wereld is wel groter natuurlijk, maar dit artikel richt zich op Whatsapp, die een nieuwe feature krijgt. Al staan er 100 apps op je telefoon met vergelijkbare functionaliteit, het is nieuw voor Whatsapp.
DJ Henk @mjz2cool15 september 2023 12:46
Dat snap ik wel, maar een nieuwsbericht of comment over Whatsapp is toch een stuk interessanter/relevanter als je naar die bredere wereld kijkt.

Tweakers: Ford (Whatsapp) heeft nu een autoradio die wel tot 100 decibel kan (Kanalen feature).

crunchytail: Opel (Telegram) heeft dat al jaren en hangjongeren houden me er 's nachts mee uit mijn slaap. Ben benieuwd of er nu nog meer geluidsoverlast komt.

mjz2cool; Leuk, ik was net van plan een Ford te kopen. Rot op met die andere merken, de rest interesseert me niet.
Verwijderd @Nimac9114 september 2023 07:53
Mensen hier op tweakers weten alles beter
Grote bedrijven zijn toxic
Meta wil alleen maar meer data verzamelen en alle features zijn tbv hun eigen voordeel
Overheden zijn gevaarlijk en moet je ten alle tijden wantrouwen
Apple is te duur
Signal is beter dan WhatsApp en moet je ten alle tijden wel reageren op whatsapp artikelen dat signal beter is

Ja als je beetje je comments in deze lijnen plaats krijg je +jes anders minnetjes.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:19]

Martijntjeh @Nimac9114 september 2023 20:57
Eens. Ik vind het ook wel grappig. Als Boekesteijn&de Wijk ‘tweets’ via whatsapp kanalen de wereld in gaan sturen ga ik ze zeker volgen om maar een voorbeeld te geven.
Ik vind timing overigens wel geniaal nu Elon Musk zo lekker in de weer is met Twitter.
af_bert @crunchytail13 september 2023 22:06
Of een vorm van Twitter/X waar tweets verstuurd worden, maar waar je geen commentaar op kan geven.
Je kan het nepnieuws dus idd. niet counteren.
ouweklimgeit @crunchytail14 september 2023 00:17
Ik kan me niet voorstellen dat de overheid nu direct Whatsapp kanalen gaat openen om nieuws te verspreiden
kondamin @ouweklimgeit14 september 2023 02:18
Nu direct niet, ik zie ze het met tijd wel doen.
Ramp melding of zo.
AdoptieMoeder @kondamin14 september 2023 13:33
verwacht het persoonlijk eerder lokaal, updates van gemeentes ofzo. Ramp meldingen via whatsapp is denk ik geen betere optie dan het al bestaande NL alert. Ik denk dat het overgrotendeel in NL whatsapp wel geinstalleerd heeft maar er is nog steeds een deel zonder. Dus die groep mis je dan.
kondamin @AdoptieMoeder15 september 2023 03:06
Zo als mensen die in een goed geïsoleerd gebouw zitten bij het bestaande systeem.

wat ik me nu afvraag of NL alert een melding geeft als je uren later pas je mobiel op zet en iedereen al gevlucht is
AdoptieMoeder @kondamin15 september 2023 10:55
Ja precies, dat is zeker ook een punt. Alleen door het dan te migreren naar whatsapp heb je de groep in een geisoleerd huis EN de mensen zonder whatsapp.
wat ik me nu afvraag of NL alert een melding geeft als je uren later pas je mobiel op zet en iedereen al gevlucht is
Ik meen van wel. Ik heb eens gehad dat mijn telefoon uit stond tijdens zo een oefen NL alert en toen kreeg ik hem gewoon direct na ik mijn sim pincode had ingevoerd.
Verwijderd 13 september 2023 22:24
Is dit uit te schakelen???
sixfoot6 @Verwijderd14 september 2023 06:04
+1
Busk07 @Verwijderd14 september 2023 09:42
Je hoeft het nooit aan te zetten. Je moet eerst een aanvullende privacy policy accepteren voor dat je deze feature kan gebruiken. Ik ben er over heen gevlogen en het lijkt dat je binnen deze feature getrackt wordt en de gegevens naar Meta en andere bedrijven voor analyse en advertentiedoeleinden doorgespeeld worden. Dit lijkt allemaal niet onder de e2e encryptie te vallen :|

EDIT: Het blijft natuurlijk wel in de interface staan om je te verlijden toch een kijkje te nemen :+

[Reactie gewijzigd door Busk07 op 22 juli 2024 19:19]

Verwijderd @Busk0714 september 2023 12:35
Jammer dat het niet uit te schakelen is, ik heb er blijkbaar ook overheen gekeken. Toch misschien kijken naar een alternatief wat ik liever niet wil omdat iedereen in mijn omgeving op WhatsApp zit helaas..
Alex3 @Verwijderd14 september 2023 21:02
Het lijkt me dat je zo'n groep kan verlaten. Dan heb je er geen last van.
edtamarin 13 september 2023 21:32
Whatsapp mist nu een goede manier om gesprekken in een mapje of een tab te zetten. In mijn woning zijn er meerdere chats voor issues enz. Maar nu zitten ze allemaal op 1 scherm en het is echt irritant om alle chats op een plek te zien. In Telegram zitten community-chats in een aparte tab wat veel handiger is.
Coffee @edtamarin13 september 2023 22:08
Dit heeft WhatsApp momenteel toch? Ik heb vier tabs: Chats, Status (lol), Communities en Calls
Dennis1812 @Coffee14 september 2023 01:30
Ja maar je kan geen groepen chats in een map zetten bijvoorbeeld
Map gezin:
4 gezinsleden in 1 groepsapp
En de 4 losse gesprekken met deze mensen ook onder die map
Map werk
De tig groepsapps van werk en alle losse mensen in die groep

Vrienden:
Vrienden groepen en losse vrienden
Sport

Je ziet wat ik bedoel. Ik zou best de map werk dan bijvoorbeeld dempen in mijn vakantie. Nu ben ik 4 groepen en enkele losse mensen aan t dempen. En dan kan t in 1x.
Coffee @Dennis181214 september 2023 07:09
Ahh, zo bedoel je! Kan me wel voorstellen dat dat handig is inderdaad.

Wat betreft werkgroepen en colleg's dempen, bij mijn werk gaat dit werkgerelateerd contact puur via Teams, dus ik krijg ook nooit appjes en al helemaal geen groepsgesprekken. Zo zou het overal moeten zijn (al dan niet via Slack of Google's oplossing) 😉
Dennis1812 @Coffee14 september 2023 07:56
Openstaande diensten is toch wel handig om thuis te krijgen.
Net als opschaling ivm groot incident.

De rest kan volledig via Teams o.i.d ja.
Coffee @Dennis181214 september 2023 14:06
Ah ja! Zo zijn er altijd uitzonderingen :)
Cyb 13 september 2023 20:42
Dat soort chat-mogelijkheden zorgt er voor dat diverse groepen zonder moderatie met elkaar in contact kunnen komen, waarbij Darknet achtige patronen kunnen zegevieren. Je krijgt dan snel een soort afvoerputje van het Internet, waar illegale handel, kinderporno, wraakporno, exposing, online pesten, extremisme en andere criminale en onethische vormen veel leed veroorzaken. Beter is naar mijn mening een transparanter platvorm als Reddit, waar moderatie iets beter is.
Coffee @Cyb13 september 2023 22:07
Dit gaat toch om één-weg communicatie? Dat lijkt me niet lijken op Reddit.
Cyb @Coffee13 september 2023 22:49
Je hebt gelijk inderdaad, maar de stap voor Whatsapp om er een multi-weg kanaal van te maken zoals op Telegram, is technisch gezien een relatief kleine stap. Maar misschien dat ze dat toch maar niet doen vanwege al het leed wat je dan daar op krijgt.
Kruitdamp 13 september 2023 20:23
Ik zag het vandaag al voorbij komen...Als je die mensen/groepen/bedrijven wil volgen dan zijn daar toch al tal van social media voor.
CH4OS
@Kruitdamp13 september 2023 21:18
Maar een groot deel heeft toch al WhatsApp, een ander deel weigert wellicht om andere platformen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Twitter/X.
Quingoh 13 september 2023 20:30
Het waren geen kanalen met volgers, maar volgens mij was deze functie al langer beschikbaar op whatsapp. Bijv. tijdens mijn opleiding had de mentor een groep waar berichten verstuurd werden die alleen gelezen konden worden.
mjz2cool @Quingoh14 september 2023 15:37
Al is het vergelijkbaar, volgens mij was het wel anders dan de kanalen die nu toegevoegd worden. Jij bedoelt denk ik dat je dan een groep hebt waar alleen admins wat mogen versturen. Daar moet een admin jou toevoegen. Met die kanalen kun je zelf bepalen wat je volgt, daar hoeft de eigenaar van een kanaal dan niks voor te doen.
Stijnvi 13 september 2023 22:29
Volgers kunnen berichten in deze kanalen lezen, maar er niet op reageren.
Is er wel een mogelijkheid om nepnieuws, misinformatie, en ongepaste berichten te rapporteren, of wordt dit echt een complete ramp?
Bokhuis 13 september 2023 23:29
Vorig jaar kwam het bericht door dat de EU zou verplichten basisfunctionaliteiten tussen messaging apps verplicht te maken (bron). Daar kijk ik wel naar uit (hoewel ik me afvraag of dit technisch haalbaar is, wie gaat de servers beheren?).

Buiten dit om zou het 'bloaten' van de software wel eens een verkeerde beslissing kunnen zijn. Ik vermoed dat er dan meer mensen bereid zijn om over te stappen naar meer eenvoudige alternatieven zoals Signal.

[Reactie gewijzigd door Bokhuis op 22 juli 2024 19:19]

Big-R.nl 14 september 2023 18:05
Waarom zou je deze willen volgen via WhatsApp? Ik zie het niet zitten om marc Zuckerberg te volgen, geef geen mallemoer om voetbalclubs. Etcetera. Etcetera.
Ik persoonlijk vind het geen leuke optie. Kan m helaas niet verwijderen. Zit en zat er niet op te wachten.

[Reactie gewijzigd door Big-R.nl op 22 juli 2024 19:19]

Pe Nis @Big-R.nl15 september 2023 06:56
Whatsapp is goed bezig om zichzelf om zeep te helpen. Channel optie is prima, maar ik wil die door Zuckerberg voorgestelde channels eraf hebben. Die interesseren mij geen fuck.
Pe Nis 15 september 2023 06:51
Hoe gooi ik die voorgestelde / preinstalled kanalen eraf na de update? Alvast bedankt.

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