WhatsApp werkt aan voicechatfunctie voor maximaal 32 deelnemers

In de recentste bèta van WhatsApp voor Android is een nieuwe voicechatfunctie beschikbaar gekomen. Hiermee kunnen maximaal 32 gebruikers gelijktijdig met elkaar praten. Wanneer de functie wordt uitgerold naar alle gebruikers, is nog niet bekend.

De functie is momenteel beschikbaar voor een kleine groep bètatesters in versie 2.23.16.19, meldt WABetaInfo. Volgens de site is het echter mogelijk dat sommige gebruikers van de stabiele versie van de app voor Android de functie ook al kunnen uitproberen.

Wat gebruik betreft lijkt het onder meer op de stemkanalen van Discord en de Huddles in Slack. Als een gebruiker de voicechatfunctie via zijn instellingen heeft geactiveerd, kan hij een gesprek beginnen in een groep. Door het aantikken van het geluidsgolfpictogram rechtsboven in de groepschat wordt een voicechat gestart. Maximaal 31 andere gebruikers kunnen dan aanhaken en gelijktijdig praten.

Het belangrijkste voordeel van de functie is dat het mogelijk is om een gesprek te starten zonder dat de telefoon van elke deelnemer in de groep overgaat. Wel krijgt elke groepsdeelnemer een stille pushmelding wanneer er een nieuwe voicechat is gestart in hun groep.

Als iedere gebruiker de sessie verlaat, blijft deze actief. Na een uur wordt de sessie automatisch beëindigd. De voicechats in WhatsApp zijn, net als andere berichten, standaard versleuteld.